 Пожар почти полностью уничтожил маленькое село Новокаменка на Донетчине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Глава ВГА отметил: " Сегодня огонь принес еще одну беду в Донецкую область: около 14 часов практически полностью уничтожил село Новокаменка Бахмутского района - из 5 домов в населенном пункте дотла сгорели 4, во дворе пятого дома огнем поврежден сарай, автомобиль, погорели куры.
Село расположено вдоль трассы, ведущей на Лисичанск. Или кто-то бросил окурок, или трава вдоль трассы загорелась по другой причине, но огонь перекинулся на лесополосу, распространялся со страшной силой - люди не заметили, как начали гореть дома.
Каменные здания вспыхнули, как спички - люди выбегали из них, кто в чем был. Лишь чудом никто не пострадал.
Шестеро погорельцев нашли убежище у родственников в соседних поселках. Одной семье из четырех человек идти некуда, поэтому дал задание председателю Бахмутской РГА Владимиру Боханову найти людям квартиры. Как он мне доложил, семью (78-летнюю женщину, 58-ми и 55-летних мужчины и его жену и 29-летнего сына) разместили в общежитии ГП "Артемсоль". Приют для них временный, завтра утром будем решать, где их разместить на длительное время. Пока погорельцам доставили продукты и одежду.
Раз обращаюсь к каждому жителю Донбасса: пожароопасная ситуация уже идет 4-я неделя и сохраняться по меньшей мере еще в течение недели следующего, пока не пойдут дожди. Поэтому придерживайтесь элементарных правил безопасности - маленькая небрежность может привести к страшным и трагическим последствиям".
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http://www.delfi.lv/news/arzemes/rostova-pie-donas-deg-desmitiem-maju-izsludinata-arkartas-situacija.d?id=49164003
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NEWSRU.com | 4 часа назад
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-centre-rostova-na-donu-goreli-okolo-100-stroenij.d?id=49164127
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не важно
пиздят или нет
огонь и вода
это то что нам дает и отбирает
дайтп ном крты
и не сомневайтесь
помогут людям...
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