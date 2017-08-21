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 Экономика
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Все про:США (13261) Чалый (360) уголь (706)

 Первая партия американского угля отправилась в Украину. ФОТО

Посол Украины в США Валерий Чалый принял участие в церемонии отправки американского энергетического угля для нужд ОАО "Центрэнерго" в морском порту г. Балтимор (США).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США в Фейсбуке.

В сообщении отмечается:" С американской стороны в мероприятии приняли заместитель Министра торговли США Исраэль Эрнандес, помощник Министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании "XCoal".

Отправка энергетического угля в Украине была начата соглашением между украинской государственной компанией "Центрэнерго" и американской компанией "XCoal Energy and Resources", как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита Президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон.

Как ранее сообщало посольство, Соединенные Штаты стали надежным источником поставок угля в Украине после того как Россия захватила контроль над значительными запасами угля на Донбассе.

Посольство продолжает работу с американскими партнерами для обеспечения большей энергетической безопасности нашей страны, повышение стабильности функционирования энергетического сектора, а также содействие притоку иностранных инвестиций в украинскую экономику".

Также читайте: Насалик о закупках угля в США: "Цена, которую озвучили, - это не только уголь, но и качество"

Первая партия американского угля отправилась в Украину 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена угля из США не повлияет на тарифы для населения, - Минэнергоугля

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Та дурниці вартує. Всього-навсього енергетична незалежність від рашки.
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Вот как раз в данной ситуации цена не настолько критична. Тут важна политическая составляющая. Особенно в свете последнего пакета санкций, которую отменить уже будет сложно, так как его будет защищать энергетическое олигархическое лобби США. Они стараются подмять рынок Европы. Почему, собственно, ЕС и недовольно ими, так как приятнее и дешевле за откаты всё брать у росиси.
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Зрада чи перемога? Певне американці фуфла не пришлють.
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Класс! А в это время Европа покупает у рф ворованный уголь из Украины.
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А Украина покупает уголь в РФ на $100млн. в месяц. Кругооборот угля в природе
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Можемо за це "блокаднику" Семенченко подякувати та "Самопомочі". Доречі, він кудись хутко зник, як і його адепти тут.
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США - не страна, а всего лишь большая угольная шахта для Украины
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а як там справа з ротердам+. луценко плюс получив і все замнули?
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пока ахметов на воле и более того - активно участвует в финансовой и промышленной жизни страны - значит все "реформы" только на словах и Украиной правит тот же клан.
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Без виз для россиян: Обама вездесущий и тут виноват! :D 21.08.2017 - 22:30Вот знаете и смех, и грех. Взятый Кремлем в прошлом году курс на превозношение тогда ещё кандидата на пост президента США Дональда Трампа и преподношение аудитории его как большого друга России и лично Путина даёт о себе знать всё это время. Российские СМИ настолько рьяно старались над созданием положительного для россиян образа Трампа, что попросту не могут сейчас сказать: «Всё, баста! Трамп не наш!», тем самым попадая в жутко комичные и глупые ситуации.Вот, к примеру, помните, как российские СМИ ожидали исторической встречи Трампа и Путина на саммите G-20? Встреча состоялась, руки друг другу пожали, а что в итоге? А в итоге новый закон о санкциях. Теперь же цирк намечается с выдачей виз для россиян.Как вы все уже прекрасно знаете, США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России и возобновят её лишь 1 сентября и то, визы будут выдавать только в посольстве в Москве... если к тому времени наберут необходимый персонал. Вполне логичные последствия высылки дипломатов и сотрудников консульств США из России. Однако, реакция МИД РФ на происходящее просто выходит за рамки здравого смысла!Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что во всём виноват Обама! Дословно: «Это инерция администрации Обамы в чистом виде».То есть, Барак Обама уже более полугода как не президент США, а всё равно продолжает пакостить? При этом, нынешняя администрация президента США никоим образом не связана с происходящим!
Вот так, российская пропаганда становится жертвой своей же деятельности. Это же, если Трамп «не наш», то придётся его лишать звания кизякского есаула, переименовывать улицы и детей, да и вообще, переписывать историю, согласно которой он в каком-то колене потомок Рюриковичей. С другой стороны, зато теперь у россиян будет свой, особенный, скрепной, высокодуховный и лишнехромосомный безвиз!
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Как вы все уже прекрасно знаете, США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России и возобновят её лишь 1 сентября и то, визы будут выдавать только в посольстве в Москве... если к тому времени наберут необходимый персонал. Вполне логичные последствия высылки дипломатов и сотрудников консульств США из России. Однако, реакция МИД РФ на происходящее просто выходит за рамки здравого смысла!Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что во всём виноват Обама! Дословно: «Это инерция администрации Обамы в чистом виде».То есть, Барак Обама уже более полугода как не президент США, а всё равно продолжает пакостить? При этом, нынешняя администрация президента США никоим образом не связана с происходящим! Вот так, российская пропаганда становится жертвой своей же деятельности. Это же, если Трамп «не наш», то придётся его лишать звания кизякского есаула, переименовывать улицы и детей, да и вообще, переписывать историю, согласно которой он в каком-то колене потомок Рюриковичей. С другой стороны, зато теперь у россиян будет свой, особенный, скрепной, высокодуховный и лишнехромосомный безвиз!
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Земля - стекловатой: на Донбассе зашкварен очередной боевик «лнр». ФОТО. СКРИН21.08.2017 - 20:30
На Донбассе, в районе села Калиново-Борщеватое ликвидирован уроженец Первомайска изменник и террорист А.Гурин.Об этом сообщается в твиттере Necro Mancer.«Гурин Александр Степанович (31/08/63, Первомайск) погиб 20/08/17 предположительно в р-не села Калиново-Борщеватое груз200», - говорится в сообщенииПользователи соцсетей так комментируют сообщение: «Щось пару днів тОму тут один кмітливий чоловіче писАв про мудрість єнотів та геть тупість деяких "хомо сапієнс".Гурін/200-підтвердження тОму».Напомним, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 30 погибших, 51 раненный. Наибольшие потери противник понес на мариупольском направлении, а именно на участке фронта Новотроицкое - Широкино. ВСУ уничтожили три единицы техники боевиков - миномет, грузовик ЗИЛ, танк.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаПервая партия американского угля отправилась в Украину. ФОТО
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