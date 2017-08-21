 Первая партия американского угля отправилась в Украину. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США в Фейсбуке.
В сообщении отмечается:" С американской стороны в мероприятии приняли заместитель Министра торговли США Исраэль Эрнандес, помощник Министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании "XCoal".
Отправка энергетического угля в Украине была начата соглашением между украинской государственной компанией "Центрэнерго" и американской компанией "XCoal Energy and Resources", как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита Президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон.
Как ранее сообщало посольство, Соединенные Штаты стали надежным источником поставок угля в Украине после того как Россия захватила контроль над значительными запасами угля на Донбассе.
Посольство продолжает работу с американскими партнерами для обеспечения большей энергетической безопасности нашей страны, повышение стабильности функционирования энергетического сектора, а также содействие притоку иностранных инвестиций в украинскую экономику".
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https://www.youtube.com/watch?v=Ilbs5qza830
https://www.youtube.com/watch?v=BGkTBORwdEo
https://www.youtube.com/watch?v=6FUg8pPQsBc
https://www.youtube.com/watch?v=dsBkOkfNE1c
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Вот так, российская пропаганда становится жертвой своей же деятельности. Это же, если Трамп «не наш», то придётся его лишать звания кизякского есаула, переименовывать улицы и детей, да и вообще, переписывать историю, согласно которой он в каком-то колене потомок Рюриковичей. С другой стороны, зато теперь у россиян будет свой, особенный, скрепной, высокодуховный и лишнехромосомный безвиз!
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На Донбассе, в районе села Калиново-Борщеватое ликвидирован уроженец Первомайска изменник и террорист А.Гурин.Об этом сообщается в твиттере Necro Mancer.«Гурин Александр Степанович (31/08/63, Первомайск) погиб 20/08/17 предположительно в р-не села Калиново-Борщеватое груз200», - говорится в сообщенииПользователи соцсетей так комментируют сообщение: «Щось пару днів тОму тут один кмітливий чоловіче писАв про мудрість єнотів та геть тупість деяких "хомо сапієнс".Гурін/200-підтвердження тОму».Напомним, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 30 погибших, 51 раненный. Наибольшие потери противник понес на мариупольском направлении, а именно на участке фронта Новотроицкое - Широкино. ВСУ уничтожили три единицы техники боевиков - миномет, грузовик ЗИЛ, танк.
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