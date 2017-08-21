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Все про:Киевская область (1680) оружие (4077)

 В схроне на Киевщине правоохранители обнаружили арсенал оружия, - прокуратура. ФОТО

Сотрудники прокуратуры и СБУ обнаружили схрон с оружием вблизи одного из сел Барышевского района Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 21 августа, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины в. Киеве и Киевской области при осуществлении досудебного расследования вблизи одного из сел Барышевского района на территории нежилых помещений обнаруженв и изъято оружие и боеприпасы.

Бориспольской местной прокуратурой начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается и находится на контроле местной прокуратуры".

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В схроне на Киевщине правоохранители обнаружили арсенал оружия, - прокуратура 01

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Видно российские спецслужбы уже по всей Украине закладывают тайники с оружием.
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Чому? Таких повідомлень було дуже багато.
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Столько оружия и боеприпасов из АТО возвращается вместе с бойцами и всё это лежит до лучших времён!
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Смысл стольким бойцам АТО делать схроны с оружием, ведь это тянет на серьезный срок?
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Схроны могут делать местные жители, купившие это оружие. А по поводу срока, уже мало кого это заботит, поскольку с копами всё решается полюбовно.
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Как видите, что не решили "полюбовно". Если так, как Вы говорите и там найдут хозяев оружия, то и сидеть им реально.
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Ну что-то копам надо же показывать в рапорте!
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Это те схроны, что рыги и их прихлебатели завозили еще в 2014 году, писал много раз об этом. Они не раз готовились к реваншу, к захвату Киева начиная с сентября-октября 2014 года. Не вышло. А схроны продолжают формировать. И не только рыги, а криминал по подсказке и финансировании рыгов.
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Гарні в Україні хазаї! Живуть за принципом- в хазяйстві все знадобиться, там воно і згниє!
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мелковато для дрг наступательного
кацапам с воздуха поболе закинут
а нам
попартизанить - самое оно
пару тройку из прыбичныков бпп можно придержать
лента за лентою
не важно сколько бк
важно что он везде
и самое главное
весь бк для борьбы - намолен патриотами!!!
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я извеняюсь перед сообществом
принципиально после дырявого креста писать не смею
этого жополиза властей - даже каннибалы кука не хавали бы
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Якщо кацап з'явиться, то буде чим зустріти...
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кто хочет забанить креста???
как?
как можно задрочить яйцелиза власти??
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Дуже свіженькі набої Навіть блищать. Молодці СБУ та Прокуратура. Навчились шукати. Погано, якщо то магазин українських партизан. Або відповідальний за нього має довгого язика або серед тих хто знав є зрадник. У версію кацДРГ погано віриться але повністю ігнорувати не вийде. Походження набоїв мабуть можливо узнати.
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Граждане Армении убили турецкого бизнесмена в Киеве.

На берегу Днепра в Киеве найдено тело турецкого бизнесмена Резы Юдже. Бизнесмен отправился в столицу Украины, чтобы получить 150 тысяч лир за проданный им товар.

Предприниматель позвонил своей супруге в Турцию и сказал, что испытывает затруднения с получением денег, так как в дело вмешался «какой-то гражданин Армении». Он также сообщил, что очень беспокоится и не доверяет мужчине, с которым собирается встретиться. Вечером этого дня супруга уже не смогла дозвониться до него.
Взволнованная женщина немедленно позвонила в местное турецкое консульство. После вмешательства консульства выяснилось, что мужчина, с которым поехал встречаться Реза, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за рэкетирство.
В итоге тело убитого предпринимателя было найдено в реке. Судебно-медицинской экспертизой было установлено, что по голове Юдже были нанесены удары твердым предметом, после чего тело убитого сбросили в реку.
В ходе расследования пятеро подозреваемых по делу были задержаны. Предполагаемый убийца уже признался в содеянном.
Безвизовый режим похоже притягивает весь мусор с территории бывшего совка.
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Горько, что разные иноплеменники превратили Киев в вертеп разбойников. Каждое второе громкое дело в столице - дело рук "лиц кавказской национальности", скромно именуемых иностранными гражданами.
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Я уже где-то натыкалась в наших СМИ на это происшествие. Там и было скромно сказано, что убийца "иностранец".
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Знакомые грузины и азербайджанцы тихо и трудолюбиво торгуют на рынке, а вот армян видел лишь в своих кафе.
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уважаемое сообщество
крест признал себя латентным гамасеком...
признался в разговоре....
считает что это толерантно....
полное падение нравов!!!!
наглый пидар, как колымский
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Irada
никогда не работайте с чурками
НИКОГДА
аваков - чурка
его советник - дырявая девка ( антошка чуркализ )
в их стратегии бизнеса есть фраза - кормить кабанчика
это все у кого есть деньги
а ои их заредут и сьедят
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Последние съемки на киностудии Довженко перед приватизацией.
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Slava Kalyn
вот кто делает минет кресту)))
еще и сам себя на х сажает)))
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чурка
научись песать по людски)))
иначе будешь как после батьки махно
зарыт в свинячей шкуре и в 3 дня
и это по людски
вас чурбанов
не стали на растяжках держать, шо индейцев, держать 40 дней
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Чому схрони не роблять в конструктивних елементах будівель? Як частину конструкції схрон хрін, хто знайде.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ схроне на Киевщине правоохранители обнаружили арсенал оружия, - прокуратура. ФОТО
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