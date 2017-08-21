 В схроне на Киевщине правоохранители обнаружили арсенал оружия, - прокуратура. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 21 августа, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины в. Киеве и Киевской области при осуществлении досудебного расследования вблизи одного из сел Барышевского района на территории нежилых помещений обнаруженв и изъято оружие и боеприпасы.
Бориспольской местной прокуратурой начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
В настоящее время досудебное расследование продолжается и находится на контроле местной прокуратуры".
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https://www.youtube.com/watch?v=Xe2eEzKeB1A
https://www.youtube.com/watch?v=Ilbs5qza830
https://www.youtube.com/watch?v=BGkTBORwdEo
https://www.youtube.com/watch?v=6FUg8pPQsBc
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кацапам с воздуха поболе закинут
а нам
попартизанить - самое оно
пару тройку из прыбичныков бпп можно придержать
лента за лентою
не важно сколько бк
важно что он везде
и самое главное
весь бк для борьбы - намолен патриотами!!!
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принципиально после дырявого креста писать не смею
этого жополиза властей - даже каннибалы кука не хавали бы
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как?
как можно задрочить яйцелиза власти??
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На берегу Днепра в Киеве найдено тело турецкого бизнесмена Резы Юдже. Бизнесмен отправился в столицу Украины, чтобы получить 150 тысяч лир за проданный им товар.
Предприниматель позвонил своей супруге в Турцию и сказал, что испытывает затруднения с получением денег, так как в дело вмешался «какой-то гражданин Армении». Он также сообщил, что очень беспокоится и не доверяет мужчине, с которым собирается встретиться. Вечером этого дня супруга уже не смогла дозвониться до него.
Взволнованная женщина немедленно позвонила в местное турецкое консульство. После вмешательства консульства выяснилось, что мужчина, с которым поехал встречаться Реза, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за рэкетирство.
В итоге тело убитого предпринимателя было найдено в реке. Судебно-медицинской экспертизой было установлено, что по голове Юдже были нанесены удары твердым предметом, после чего тело убитого сбросили в реку.
В ходе расследования пятеро подозреваемых по делу были задержаны. Предполагаемый убийца уже признался в содеянном.
Безвизовый режим похоже притягивает весь мусор с территории бывшего совка.
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крест признал себя латентным гамасеком...
признался в разговоре....
считает что это толерантно....
полное падение нравов!!!!
наглый пидар, как колымский
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никогда не работайте с чурками
НИКОГДА
аваков - чурка
его советник - дырявая девка ( антошка чуркализ )
в их стратегии бизнеса есть фраза - кормить кабанчика
это все у кого есть деньги
а ои их заредут и сьедят
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вот кто делает минет кресту)))
еще и сам себя на х сажает)))
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научись песать по людски)))
иначе будешь как после батьки махно
зарыт в свинячей шкуре и в 3 дня
и это по людски
вас чурбанов
не стали на растяжках держать, шо индейцев, держать 40 дней
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