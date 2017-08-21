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Все про:ВР (22905) задержание (6137) мат (80) Шкиряк (527)

 Житель Черниговщины задержан за "нецензурную надпись антигосударственного содержания" на здании ВР, - Шкиряк. ФОТО

В Киеве задержан мужчина, сделавший нецензурную надпись на здании Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на Facebook.

"Задержан "на горячем" житель Черниговской области 1992 г. р. Негодяй накануне Дня Независимости Украины из провокационных и хулиганских побуждений на оконном стекле ВРУ по ул. Грушевского, 5 (Печерский р-н) маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания", - пишет он.

"К сожалению, за данное правонарушение мерзавцу светит только административная ответственность. Хотя, по моему мнению, учитывая нынешнюю ситуацию, нужно вводить более строгую ответственность за такие вещи, включая уголовную", - добавил Шкиряк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роскомнадзор разрешил СМИ использовать слова "мудак" и "мудило": Явление действительно встречается в природе. ДОКУМЕНТ

Житель Черниговщины задержан за нецензурную надпись антигосударственного содержания на здании ВР, - Шкиряк 01

(Фото со страницы Зорян Шкиряк)
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Люди, я його знайшов. В мене вже була ідеальна вата, а теперь є ще ідеальний порохобіт. Сподіваюся приручимо

Konstantin Kukushkin

Житель Черниговщины задержан за "нецензурную надпись антигосударственного содержания" на здании ВР, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 8297
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а вообще интересно, вата и ольгинские изгаляются, тупо троллят и льют г-но, а wantuz называет это критикой и антикоррупцией, что какгбе намекает \что это команда поддержки кто это есть
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может статься так,что прилучат до этого зрадоносителя
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Наверное написал "влада ніхера не робе, а тільки краде". Да за такое смело можно лет 15 дать, чтоб другим не повадно было!!
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это ты нихера не робиш и офощ не робив, книжки за 16 миллионов писал. а самый кролик-сеня для спрыгивания с газовой иглы больше сделал чем вся твоя династия
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А ты знаешь его династию? Сам то что скакун сделал?
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а слабо написать оппозиция " ніхера не робе, а тільки краде"?
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сколько ,например ,днепропетровская оппозиция через приват украла? а сколько вилкул?
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"нецензурную надпись антигосударственного содержания"

интрига, мля
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Мабуть щось проти лавочника. Маю версію, але модер забанить.
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Напписал ПОРОШЕНКО ВОР,скоро лишал гражданства этого агента кремля
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Не, там ещё маты! Но мы знаем что и про кого!!!!!
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А вы знаете, что двойники Путина - это шестерки с тремя нулями перед запятой ...
https://youtu.be/BGkTBORwdEo
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Неужели написал что тут у Зраде ьтпа працюють порядочные ублюдки??
или Пеця самый самый тот еще Презило по совместительству от Панамского офшора
или Шановни "слуги Диявола" почитайте хоть раз Библию...
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удивляет другое, тут сколько лет уже часть "избранников" чуть ли не ежедневно толкают антигосударственные речи с экранов разных тв каналов, а тут такое - интрига, наручники, скандал
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что он там написал антигосударственного?
Поди, "хватит, суки, пить кровь народа"?
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)))))0майка сама за себя говорит)))
дайте по почкам в Мариинке и отпустите этого сепарка))))
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І що ж він написав там "Жидівський притон"? Це не антидержавний напис.
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ага ,мухи нагадили на портрет государя императора
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если б эта непальская жаба пообщалась с простыми гражданами то услышала какими словами пол страны характеризует их деятельность
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Фотку покажіть, чи Шкіряний Зоряк вже затер її.
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Цензор! Почему он негодяй?! У нас свобода слова!!! Ну написал парень то, что вся Украина бы краской намалевала бы на рылах этих кнопкодавов и что теперь его штрафовать? Ты бы шкиряк с зоряном посоветовался бы, что ли!
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И шош он такое антигосударственное написал? Наверное - ПетяМудак ?! ..угадал?
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Ні , це написано на будівлі АП ..
На будівлі ВР написано теж саме , але про депутангів ... ))
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на Яныка тоже поначалу с графити начинали.
с другой стороны - может человек протестует против захвативших власть в Украине против всех этих Шкиряков, но при чем здесь День Независимости?
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Всё в Украине решили, только идиотов малолетних осталось ментам хватать.
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Наверное слово из трёх букв. Такой себе ну Вы поняли антигосударсвенный болт.
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Ну если он написал что там что в здании засели ублюдки то тут ещё нужно награждать героя.
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Нафиг такие новости выкладывать если тема не раскрыта ???!
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А на "горячем" в стенах ВР, когда звучат антигосударственные высказывания из уст шуфричей,рабиновичей,мураевых,слабо задержать,а это ботаника какого то прихватили малолетнего
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Пропоную таким ставити на лобі клеймо "вата" фарбою, яка не змивається певний час. В українській мові матюків нема. В літературній російській - теж. А у ватопітеків - матюки суцільні, подекуди розбавлені або російськими, або українськими словами. ТОж ватника має бути видно здалеку, щоб народ не шокувався.
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Надпись где? Простому гражданину интересно посмотреть! Может хоть кто то правду написал!
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учитывая нынешнюю ситуацию, нужно вводить более строгую ответственность за такие вещи, включая уголовную", - добавил ШкирякИсточник: https://censor.net.ua/p452555 - десь це вже було ... З початку - "підпал" Рейхстагу , потім - репресії ... В нашому варіанті - і матюкливий надпис підійде - для влади Шкіряків - чудовий привід для репресій ?
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Ну звісно ж Рейстаг. Ми ж хунта.
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Вас , кацапів , давно зупинили ... звикай до цього .
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Кацап проРОШЕНський, ти знову перекрасився з "Белява" и "Саша Креста" в "Кацахола"?
Марш, подбарижник, за отсосом шоколада і карамелі. ПОПа чекає на тебе ! )))
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Яка провокація ?
Просто констатація факту ....
П.С - з поверненням тебе ! ....))
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а блядюгу по Індіях на рятувальному самольоті катати це не "мерзавец" Що скажеш уюблюдку????
Це поки що просто маркер...
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Що то в нього на футболці написано?- ;Молоденька курочка;?
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Ага. Типа давайте считать всех у кого петушок на майке и пишет с ошибкой слово из трёх букв протестующим против ужасного сеньёра Шоколада.
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а что изменилось со времен овоща?одна талантливая семья сменила другую. при владе теже перекрашеные рыги. воровство еще круче чем было.((
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И шо там Шкура увидела неправильного? Написал, что тут сачкуют 450 пдрсов. Ну, так это правда. Шо не так?
Суки, заковали пацана в наручники!!! Ни стыда не совести!
А слабо Барыгу за то, что подвел под огонь паРашных пушек бойцов добробатов под Иловайском взять за шкирку и нарисовать ему на лобешнике мишень?
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Мудак. Если б мозги были - писал бы цензурно, могло сойти за политический протест, а так - мелкое хулиганство.
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вретвсе этоа шкуряга из катманды. Где надпись?
Нету надписи нету и дела.
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Расстрелять его или пожизненное, чтобы другим не повадно было.)))
Мы же не имеем права против Вас плохое говорить, только хорошее, а если человека достала такая жизнь и другим способом он свои возмущение то что происходит в стране выразить не может.
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свободу жителю Черниговской области!

и что он конкретно написал?! и ЧТО можно кроме нецензурных слов написать на здании ВР??!
я в шоці( дожили
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Голубая маечка с маленьким петушком. Наверное ума хватило талько на эту майку и надпись на стекле. Давайте не считать каждого гребенчатого еб@нтяя оппозиционером. В оппозиции достаточно аадекватной молодёжи.
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Скорее всего как-то так - "выборы- выборы, депутаты - п!доры !"
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Дожилися - називати речі своїм ім'ям - державний злочин...
Доведуть таки до того , що ім ці слова на шкірі будуть вирізати перед стратою на майдані...
Пеця, Кадаффі у снах бачиш?
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Він думає , що рахунки і нерухомість за кордоном вбережуть , його , від тієї участі ...
Ну , нехай думає ...поки що
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Тут все таки надо знать что он писал! Потому что если Пи*расы -тогда он был прав!
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Шкиряк, ё-пэ-рэ-сэ-тэ !!!
Он оскорбил Украину? Или написал рецензию на чиновников?
Детали можно, пожалуйста!
За первое можно и порвать пацана, но я почему-то думаю, что он высказал своё фэ по отношению к чинушам...
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Если написал "депутаты поцы", наградить и отпустить!
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Если написал не цензурное слово то правильно написал. Это он высказал общее мнение народа. А народ у нас главнее чем народные депутаты и тем более шкуряк. который так и не ответил за свою турпоездку со своей шмарой за счет налогоплательщиков.
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Так а шо за надпись?...может и я под ней лайк поставлю... Если бы там что-то сепарское то ни Зорян ни Шкиряк так не горлал!! Видать одного их них вором обозвали?
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Он написал "Банду геть!". Сегодня это антигосударственно.
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Написал слово *питорасы* на стекле？Так что в том антигосударственное, он что военную тайну выдал？ Или кому то в новость то, кто за стенами этого здания？
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хорошая новость для российских СМИ, браво, тепилы( и то чмо Шкуряк , в Украине репрессий нет, ни разу, ну надо же преступление - неприличное слово на Раде написал да большая часть страны если на Раду ну например упадёт метеорит порвёт три баяна.. и будет права
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Знаю только одну недострану, где могут одеть наручники за надпись на заборе - это кацапия.
Берем пример?
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Вже давно ...
Хіба не помітили - ще з портрету Офшорки із діркою в лобі ...
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А чому всі так впевнені що він написав щось правильне? Може він написав ;слава динири!;, або ж щось про Новоотсоссію.
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Ти б так і написав ... і це всі знають !
Але не треба судити всіх по собі ...
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Ти це вже 3 рази повторив - припиняй свій флуд !
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Кацапський хохол (він же кацахол, Беляев, Саша Крест) - побарижник.
Нік має символізувати висловлювання ПУ"ЛА "мі же одін народ".
Спамте цю курва прокацапську і пробарижну.
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Говорят, шо он, подобно тому, как четыре года назад Луценко Януковича, изобразил Барыгу с простреленной головой.
Луцика- тогда оправдали (ну что взять с алкоголика?). И никто наручники не одевал на его трясущиеся руки. А это ребенок - ботаник... За что вы его так?
Блдь, и вы мне будете говорить, что ТА власть была бандитская а эта "ДЫМОкратычна"?
Янек лишал кого-то гражданства? Янек выгнал из страны Шустера?
Ну, что тут сказать?
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А че хоть написал? Я когда мимо ВРУ прохожу, или вижу по телеку рожу очередного народного избранника, тоже кроме нецензурных слов ниче на ум не приходит!
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Написать нехорошие слов на зданиях рады и ап готово ой как много пересичных, заслужили мужновладцы.Однако не хватает смелости.Паренек заслуживает уважение за то,шо написал на здании то,о чем только разговаривают обыватели на кухни.
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Гражданин Украины написал на верховной раде то что думает - молодец. Этот молодой человек по юрфакту и есть государство а не зорян шкуряк с ко. то и есть свобода слова и мысли. Мне насрать кто он - ватник или вышиватник, молодежь рулит будущим страны. Идите вы все нах...й динозавры советских времен.
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Что, в Верховной Раде водки нету? Тогда попросите в Администрации Президента!
Маркер на стекле превосходно отмывается водкой. И не надо было весь этот цирк устраивать по поимке "преступника"!... )))
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Парень молодец, со временем станет известным, как тот студент из Франковска, который Легитимного яйцом вырубил. А про Шкиряка только судьи будут помнить, которые будут вести дело о поездке его любовницы в Непал за деньги народа.
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Не знаю, что он там написал. Но миллионы украинцев уже одобряют. :D Там хорошего слова не напишешь.
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Мразота депутатская, гниды воруют , грабят страну на миллиарды, а часть ещё и открыто ведёт антиукраинскую деятельность.. и все нормально Зорян Шкурка не возмущаеца никто их не трогает. А написал правду маркером на ВР, - "депутаты пидоры и скоты" оо какое преступление..мерзавец в тюрьму его. Подождите скоты с мандатами ещё посмотрим какого цвета у вас кровь..
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель Черниговщины задержан за "нецензурную надпись антигосударственного содержания" на здании ВР, - Шкиряк. ФОТО
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