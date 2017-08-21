 Житель Черниговщины задержан за "нецензурную надпись антигосударственного содержания" на здании ВР, - Шкиряк. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на Facebook.
"Задержан "на горячем" житель Черниговской области 1992 г. р. Негодяй накануне Дня Независимости Украины из провокационных и хулиганских побуждений на оконном стекле ВРУ по ул. Грушевского, 5 (Печерский р-н) маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания", - пишет он.
"К сожалению, за данное правонарушение мерзавцу светит только административная ответственность. Хотя, по моему мнению, учитывая нынешнюю ситуацию, нужно вводить более строгую ответственность за такие вещи, включая уголовную", - добавил Шкиряк.
(Фото со страницы Зорян Шкиряк)
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Мощность взрывного устройства под автомобилем Шаповала составляла 1-1,2 кг в тротиловом эквиваленте, - Шкиряк(42)
Правоохранители не допустят провокаций на майские праздники: реакция на попытки дестабилизации будет жесткой и адекватной, - Шкиряк(70)
МВД просит патриотов не реагировать на провоцирование столкновений 2 мая в Одессе(115)
На въездах в Одессу установили дополнительные посты полиции, - МВД(20)
Конфликт интересов. О чем говорит увольнение Шкиряка(0)
Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк(178)
Вороненков имел серьезный массив информации о причастности Путина и спецслужб РФ к попыткам развала Украины, - Шкиряк(75)
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Konstantin Kukushkin
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ну нельзя же так явно палиться
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интрига, мля
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https://youtu.be/BGkTBORwdEo
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или Пеця самый самый тот еще Презило по совместительству от Панамского офшора
или Шановни "слуги Диявола" почитайте хоть раз Библию...
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Поди, "хватит, суки, пить кровь народа"?
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дайте по почкам в Мариинке и отпустите этого сепарка))))
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На будівлі ВР написано теж саме , але про депутангів ... ))
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с другой стороны - может человек протестует против захвативших власть в Украине против всех этих Шкиряков, но при чем здесь День Независимости?
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Марш, подбарижник, за отсосом шоколада і карамелі. ПОПа чекає на тебе ! )))
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Просто констатація факту ....
П.С - з поверненням тебе ! ....))
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Це поки що просто маркер...
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Суки, заковали пацана в наручники!!! Ни стыда не совести!
А слабо Барыгу за то, что подвел под огонь паРашных пушек бойцов добробатов под Иловайском взять за шкирку и нарисовать ему на лобешнике мишень?
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Нету надписи нету и дела.
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Мы же не имеем права против Вас плохое говорить, только хорошее, а если человека достала такая жизнь и другим способом он свои возмущение то что происходит в стране выразить не может.
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и что он конкретно написал?! и ЧТО можно кроме нецензурных слов написать на здании ВР??!
я в шоці( дожили
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Доведуть таки до того , що ім ці слова на шкірі будуть вирізати перед стратою на майдані...
Пеця, Кадаффі у снах бачиш?
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Ну , нехай думає ...поки що
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Он оскорбил Украину? Или написал рецензию на чиновников?
Детали можно, пожалуйста!
За первое можно и порвать пацана, но я почему-то думаю, что он высказал своё фэ по отношению к чинушам...
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Берем пример?
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Хіба не помітили - ще з портрету Офшорки із діркою в лобі ...
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Але не треба судити всіх по собі ...
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Нік має символізувати висловлювання ПУ"ЛА "мі же одін народ".
Спамте цю курва прокацапську і пробарижну.
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Луцика- тогда оправдали (ну что взять с алкоголика?). И никто наручники не одевал на его трясущиеся руки. А это ребенок - ботаник... За что вы его так?
Блдь, и вы мне будете говорить, что ТА власть была бандитская а эта "ДЫМОкратычна"?
Янек лишал кого-то гражданства? Янек выгнал из страны Шустера?
Ну, что тут сказать?
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Маркер на стекле превосходно отмывается водкой. И не надо было весь этот цирк устраивать по поимке "преступника"!... )))
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