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 Общество
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Все про:армия (8073) беспилотник (589) Кировоградщина (280) Порошенко (13585)

 Порошенко показали украинские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко посетил одну из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировоградской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Верховному Главнокомандующему были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) отечественного производства (в частности, БПЛА для ведения разведки в любое время суток), оборудование для оптико-электронной разведки и средства радиоэлектронной борьбы. Также была продемонстрирована работа беспилотников и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Президент посетил подразделение противовоздушной обороны. Заместитель начальника Центрального управления Воздушных сил ВСУ полковник Валерий Гриневич и заместитель начальника Центрального управления радиоэлектронной борьбы полковник Валерий Волков ознакомили Порошенко со средствами ПВО и практическими действиями личного состава при борьбе с БПЛА противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник-разведчик "Маргарита". ВИДЕО

Порошенко показали украинские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы 01Порошенко показали украинские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы 02Порошенко показали украинские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы 03Порошенко показали украинские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы 04

(Фото пресс-службы Президента Украины)
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а ты заплакать в теме про Гройсмана и пенсии не хочешь? или ты в такие темы носа не показываешь?
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ну,зашла я туда. И что? Некий,имеющий свежий профиль и трех друзей, тютя(стесняющийся своего имени) рассказывает "нечто". И при этом - ты же у тюти и в друзьях. Спектакль,достойный Друри-Лэйн.
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у меня близкий человек служит. Воюет с 14 года. И сейчас он на Авдеевской промке. Но такого говносера,как твой подставной друг тютькин устроил - я от него ни разу не слышала. Как и от его друзей. А показательно,что там ниже ты срался с тем,кто реально воевал.
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Яку? За три роки можна було вже щось зліпити, хоча б штук 10.
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Он всегда плачет. Третий год лепит из китайских дронов какого-то Франкенштейна и не стесняется снова и снова просить деньги. Так еще и зраду разгоняет. Я бы ему ни копейки не дал и другим людям не советую.
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Четвертий рік війни. Досить сподіватися на "джевеліни".. Свій ВПК повинен запрацювати. Сподіваюсь - і українські ударні дрони вже на підході..
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дайте завдання волонтерам-вони і атомну бомбу з запчастин з алі-експрес зроблять і привезуть нашим воїнам.
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У нас разве война? У нас разве есть передок? Дать тебе ссылку на вебкамеры с *линии фронта* на Чонгаре на КПП ?
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Если Петя напяливает на себя милитарку,то можна спать спокойно.
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Нічого смішніше не бачила за Порошенка, Кролика, Пастора у ВІЙСЬКОВІЙ ФОРМІ. Вони виглядають наче ряжені у бутафорські костюми.
Дивно, взагалі військова форма робить чоловіків більш мужніми, підтягнутими, благороднішими.
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ну, Петя за три года научился милитарку носить... А ты Даня, свои треники "Абибас" с пузырями на коленях, слишком сильно на животе перетягиваешь, поэтому у тебя во всех комментах постоянный переизбыток желчи..
И кстати, Украина при Пете отличную украинскую милитарку всего за 2,5 года создала, а Ресурсный Кацапстан на создание своего гавеного "Ратника" потратила 11 лет (и при трех министрах обороны).. А если читнуть рашкованские военные сайты, типа "Отвага", то можно насладиться ватно-православным скулежем, что на складах в Рашке нет новых комплектов "Ратника", поэтому в одной крупной части, контрактники уже 1,5 месяца ходят в гражданке... Но ты, Даня, все равно будешь скулить и сопли набрызгивать по сайту.. .ты ж ничего другого делать не умеешь
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Я зараз заплачу з гордості. Оце Головнокомандуючий! Куди там тому Чапаю! Це - лірика. А де логіка? Що вибори наближаються, чи відео з президентом Туркменістану навіяло?
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скоро похолодает,а он с голым торсом на лошади не сидел.. И опять же - щуки...
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Мне почему-то кажется,что даже что-то другое его придворным будет придумывать ЛЕНЬ. Пока "ихно величие" с хуйлом буями меряются и передирают друг у друга обычаи и обряды,погибает генофонд нации. А кого не убьют на фронте - тот от гнойсмановой пенсии загнется.
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Лена! Вас бросил муж, и вы сублимируете свою ненависть на Порошенко?.. Может вы сначала в зеркало посмотрите и спортом займетесь?
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скорее всего,муж бросил Вас. И теперь вы от Пети хотите ребенка. По старой кацапской традиции.
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Пора на Ленинскую кузню дать заказ на такие беспилотники. Хорошая штука шеколад
доставлять в магазины "Рошен".
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-=Петя,диви яка муйня.-- Петя пускаючи слину--Ги,ги,ги. А як воно щАкалад мішаэ? Шо Барыга кондитер понимает в военной технике?То же что и Грося в Баржах с кавунами.
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Хто б як не ставився до Петра - давайте просто порадіймо зміцненню ЗСУ.. Петро- як прийшов так і піде, а Україна , її армія і народ - залишаться..
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Так це і нормально, що йдуть- бо Україна не рашка!
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Що зміцніло?Тушенка без мьяса,1,3 сосиськи?Волонтері які по копійчині збирають з зубожілих Українців?Танки які не їздять та не стріляють,а Оплоті до Тайців продають?
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Кротяра - ЗСУ 2014 року, не йдуть ні в яке порівняння з ЗСУ 2017 року. Звичайно - хотілося б більшого.Щодо волонтерів - велика їм шана і подяка. Дамо з тобою їм по копійчині на ЗСУ - не збідніємо..
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Напоминаю, что в 2014 году на заседании СНБО Юлька предлагала капитулировать.
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та да и она же приказы всем отдавала или не отдавала
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Слава богу, что не отдавала. Иначе не было бы сейчас Украины.
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ты не понял полностью суть сарказма, только частично
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Понты перед праздниками зашкаливают !!!! Когда волонтеры перестанут собирать со всего мира копейки на беспилотники летающие на линии конфликта? И когда прекратятся эти парадные вбросы? Хотя при этой власти эти вопросы риторические !!
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Потихеньку-помаленьку відбудовують таки армію.Що не може не радувати.
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Глядишь еще 2-3 года и етот собранный волонтерами беспилотник пойдет в серию, как Антонов, 20 штук в год...
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Цензор.НЕТФотоОбществоПорошенко показали украинские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. ФОТОрепортаж
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