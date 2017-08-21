 Порошенко показали украинские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Верховному Главнокомандующему были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) отечественного производства (в частности, БПЛА для ведения разведки в любое время суток), оборудование для оптико-электронной разведки и средства радиоэлектронной борьбы. Также была продемонстрирована работа беспилотников и средств противовоздушной обороны (ПВО).
Президент посетил подразделение противовоздушной обороны. Заместитель начальника Центрального управления Воздушных сил ВСУ полковник Валерий Гриневич и заместитель начальника Центрального управления радиоэлектронной борьбы полковник Валерий Волков ознакомили Порошенко со средствами ПВО и практическими действиями личного состава при борьбе с БПЛА противника.
(Фото пресс-службы Президента Украины)
2862 55
Порошенко назначил Куця начальником СБУ в Донецкой и Луганской областях(6)
Порошенко посетил 3-й отдельный полк специального назначения в Кропивницком. ФОТО(84)
День Независимости становится более важным праздником, чем Новый год и Рождество, - Порошенко(167)
В Кропивницком построят базы для подготовки спецназовцев, - Порошенко(40)
К Порошенко накопилось слишком много вопросов. И вот по каким причинам(0)
На лечении в Кропивницком военном госпитале находятся 60 раненых из зоны АТО, 6 из них получат награды из рук президента(19)
Благодаря детенизации уже осенью мы сможем поднять пенсии в Украине, - Порошенко(143)
Ответить
Ответить
Ответить
https://censor.net.ua/news/452522/rossiyiskie_naemniki_primenili_minomety_pod_troitskim_na_luganschine_shtab_ato/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64610104
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
він плаче завжди. Робота така.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дивно, взагалі військова форма робить чоловіків більш мужніми, підтягнутими, благороднішими.
Ответить
И кстати, Украина при Пете отличную украинскую милитарку всего за 2,5 года создала, а Ресурсный Кацапстан на создание своего гавеного "Ратника" потратила 11 лет (и при трех министрах обороны).. А если читнуть рашкованские военные сайты, типа "Отвага", то можно насладиться ватно-православным скулежем, что на складах в Рашке нет новых комплектов "Ратника", поэтому в одной крупной части, контрактники уже 1,5 месяца ходят в гражданке... Но ты, Даня, все равно будешь скулить и сопли набрызгивать по сайту.. .ты ж ничего другого делать не умеешь
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
доставлять в магазины "Рошен".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить