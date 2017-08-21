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Все про:Фейгин (434) Сущенко (278)

 Сущенко в московском СИЗО посетили жена и дочь, - адвокат. ФОТО

Украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в изоляторе ФСБ в московском Лефортово посетили его супруга Анжелика и дочь Юлия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат Марк Фейгин.

"Сегодня у моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко в Лефортово, на свидании побывали жена и дочь.", - отметил адвокат.

Сущенко в московском СИЗО посетили жена и дочь, - адвокат 01


Напомним, украинского журналиста во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

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А мать другого узника кремля, Евгения Панова из Энергодара, рассказала, как ей один-единственный раз разрешили свидание с сыном. Но при этом отключили все аудиоустройства. Из-за этого мать и сын не могли докричаться друг к другу. А их крики слышало все СИЗО.
Русские скоты всегда остаются русскими скотами.
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Весь час не покидає думка: а не промивають мізки мошкалі-кегебісти усім в'язням? І як тільки доб'ються бажаного їм результату, відпускають заручника.
Давайте пригадаємо Гадю. Як за неї весь народ боровся, як за нею бились політики, як люди за неї переживали. А воно що - ГАДЯ одним словом. Дура дурою, коли відкрила рот.
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Украинцы увидели её по тв , сами придумали какая она должна быть и сами поверили не без помощи тв конечно. А потом сами же разочаровывались в ней! Это называется из неизвестного человека с помощью пропаганды по тв - сделать героя.

Заметьте всегда рекламировали именно савченко! Особо других политзаключённых не показывали.
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Пля - глядя на счастливые ипальники на фото - очень похоже на истощение Гади во время голодовки.
Потому как про настоящих патриотов в застенках КГБ молчат, а усиленно пропихивают этого Сущенка, напрашивается мнение что готовят Гадю2.
Да и счастливые рожи на фото подтверждают.
А гле Фейгин?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСущенко в московском СИЗО посетили жена и дочь, - адвокат. ФОТО
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