 Сущенко в московском СИЗО посетили жена и дочь, - адвокат. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат Марк Фейгин.
"Сегодня у моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко в Лефортово, на свидании побывали жена и дочь.", - отметил адвокат.
Напомним, украинского журналиста во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.
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Русские скоты всегда остаются русскими скотами.
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Давайте пригадаємо Гадю. Як за неї весь народ боровся, як за нею бились політики, як люди за неї переживали. А воно що - ГАДЯ одним словом. Дура дурою, коли відкрила рот.
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Заметьте всегда рекламировали именно савченко! Особо других политзаключённых не показывали.
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Потому как про настоящих патриотов в застенках КГБ молчат, а усиленно пропихивают этого Сущенка, напрашивается мнение что готовят Гадю2.
Да и счастливые рожи на фото подтверждают.
А гле Фейгин?
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