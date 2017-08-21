 Сущенко в московском СИЗО посетили жена и дочь, - адвокат. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке написал адвокат Марк Фейгин."Сегодня у моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко в Лефортово, на свидании побывали жена и дочь.", - отметил адвокат.

Напомним, украинского журналиста во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.