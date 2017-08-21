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Все про:авто (4526) Киев (17938) пожар (3484) ГСЧС (1331)

 4 машины горели ночью в столице. ФОТО

В Киеве минувшей ночью произошло возгорание четырех автомобилей. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в 1:52 во дворе 9-этажного дома по улице Старонаводницкой, 6 возник пожар в нескольких автомобилях. Горели припаркованные Lexus GX470, Toyota Solara и BMW. В 2:45 огонь был ликвидирован. Lexus GX470 и Toyota Solara выгорели полностью, а в BMW повреждено лакокрасочное покрытие.

Второй вызов поступил в 2:37. Во дворе 9-этажного дома по ул. Кибальчича, 19 загорелся SsangYong Rexton. Пожар произошел в моторном отсеке. В 2:58 огонь был ликвидирован. Повреждена панель приборов и моторный отсек автомобиля.

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4 машины горели ночью в столице 014 машины горели ночью в столице 02

(Фото Главного управления ГСЧС в Киеве)
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91 - 2 , лайки против дизлайков на ютубе про пожар в Ростове, что пожали .....
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А пожежники тільки на палаюче сонце звертають підвищену увагу, а на розжарений місяць чомусь не реагують. А я впевнений, це - самозаймання.
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В Ростове нет пожарных, все ушли на фронт. Из коментов "пожарники= погорельцы. Те, кто тушат - пожарные. У них полтора рахита на весь караул, военизированную разхерачили, остались, в основном, вольнонаемные, и тех некомплект", это ж не Асадушка горит .
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ща какойнибудь умник напишет что новость устарела потому что на улице снег лежит..
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И капоты ЛЕКСУСОВ на металлоломные ЗАПОРОЖЦЫ одели.
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При высоком уровне пожарной опасности, что в природе, что в обществе, именно ТАКИЕ МАШИНЫ первыми и ВОСПЛАМЕНЯЮТСЯ.
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Наверное сгорел угнанный Лексус зам. нач. полиции.
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неправильно паркувались. не здивуюсь якщо на авто номера АН.
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Точно, БІЖЕНЦІ з Ради до Адмінстрації Президента. Так і бігають з дорученнями, неначе пацюки, туди сюди, туди сюди.
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не ображайтесь будь ласка. тварєй вскрізь достатньо. в тому числі і в ап.
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це звичайно так. у мене на третій моїй машині номера АН. і я ними пишаюсь. ну кроми того АТОШні позначки ще намальовані......
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Да на этой улице бедных нет. Купят авто получше.
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Объяснить можешь???
Кибальчича - обычный левобережный киевский спальник ... Это же не банковая или лютеранская.
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