 4 машины горели ночью в столице. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в 1:52 во дворе 9-этажного дома по улице Старонаводницкой, 6 возник пожар в нескольких автомобилях. Горели припаркованные Lexus GX470, Toyota Solara и BMW. В 2:45 огонь был ликвидирован. Lexus GX470 и Toyota Solara выгорели полностью, а в BMW повреждено лакокрасочное покрытие.
Второй вызов поступил в 2:37. Во дворе 9-этажного дома по ул. Кибальчича, 19 загорелся SsangYong Rexton. Пожар произошел в моторном отсеке. В 2:58 огонь был ликвидирован. Повреждена панель приборов и моторный отсек автомобиля.
(Фото Главного управления ГСЧС в Киеве)
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Кибальчича - обычный левобережный киевский спальник ... Это же не банковая или лютеранская.
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