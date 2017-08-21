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 Общество
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Все про:граница (3148) задержание (6135) контрабанда (2002) сигареты (687)

 30 тыс. пачек сигарет на 500 тыс. грн выявлены в грузовике у румынской границы. ФОТОрепортаж

Возле украинско-румынской границы задержан автомобиль с контрабандными сигаретами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в селе Явирник (Ивано-Франковская область), в 200 метрах от государственной границы, остановлен грузовой автомобиль ГАЗ-66. В нем было около 30 тыс. пачек сигарет на общую сумму более полумиллиона гривен. Задержаны 5 человек.

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(Фото Госпогранслужбы)
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Вот и уравнивайте внешние и внутренние цены и не будет контрабанды ! И молодняка курящего уменьшится!
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дайте людям заработать !!! все ж пойдет в Украину !!!
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Какой экономический урон нанесли бы эти люди,если бы переправили сигареты через границу,да никакой.
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Цензор.НЕТФотоОбщество30 тыс. пачек сигарет на 500 тыс. грн выявлены в грузовике у румынской границы. ФОТОрепортаж
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