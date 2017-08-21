 30 тыс. пачек сигарет на 500 тыс. грн выявлены в грузовике у румынской границы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в селе Явирник (Ивано-Франковская область), в 200 метрах от государственной границы, остановлен грузовой автомобиль ГАЗ-66. В нем было около 30 тыс. пачек сигарет на общую сумму более полумиллиона гривен. Задержаны 5 человек.
(Фото Госпогранслужбы)
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