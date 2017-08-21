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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17936) пожар (3482) рестораны (175) ГСЧС (1329)

 Спасатели ликвидировали пожар в киевском парке Пушкина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в ресторане в парке имени Пушкина в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Согласно сообщению, в 16:50 по проспекту Победы, 42, в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам" возник пожар, площадь которого составила около 500 кв. м.

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В 17:22 пожар был локализован, а в 18:03 - ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар в киевском парке Пушкина, - ГСЧС 01

Спасатели ликвидировали пожар в киевском парке Пушкина, - ГСЧС 02

Спасатели ликвидировали пожар в киевском парке Пушкина, - ГСЧС 03

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В киевском парке Пушкина горит ресторан. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар в киевском парке Пушкина, - ГСЧС 04


К тушению пожара были привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава.
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Какая важная новость - летняя забегаловка сгорела..Пол Ростова полыхает уже шесть часов = и ни слова
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цистерны заправить бензином и на Ростов - на помощь...
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Салупой красной солнце встало,
Во рту с похмелья стыд и срам.
Онегин встал, раскрыл ип.ало
И выпил воддки 200 грамм.
---

Барков, не Пушкин, но норм )
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А от на який у Києві парк носить ім'я цього напівкацапа?((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели ликвидировали пожар в киевском парке Пушкина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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