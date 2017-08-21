 Спасатели ликвидировали пожар в киевском парке Пушкина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Согласно сообщению, в 16:50 по проспекту Победы, 42, в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам" возник пожар, площадь которого составила около 500 кв. м.
В 17:22 пожар был локализован, а в 18:03 - ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению пожара были привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава.
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Во рту с похмелья стыд и срам.
Онегин встал, раскрыл ип.ало
И выпил воддки 200 грамм.
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Барков, не Пушкин, но норм )
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