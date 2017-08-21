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Все про:Кропивницкий (Кировоград) (420) Порошенко (13581) ССО (87)

 Порошенко посетил 3-й отдельный полк специального назначения в Кропивницком. ФОТО

Во время рабочей поездки в Кировоградскую область Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко посетил 3-й отдельный полк специального назначения, который дислоцируется в Кропивницком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Командир 3-го отдельного полка спецназначения Герой Украины полковник Александр Трепак ознакомил Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины с основными образцами вооружения и специального оборудования, которое используют спецназовцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кропивницком построят базы для подготовки спецназовцев, - Порошенко

После этого в одном из тактических классов части Президент пообщался с личным составом полка и представителями стран-членов НАТО, которые осуществляютподготовку военнослужащих по отдельным программам. Полковник Трепак доложил Главе государства об организации и основных результатах подготовки личного состава полка иностранными военными инструкторами.

Во время общения с Президентом Украины военные инструкторы из стран-членов, в частности США, Эстонии и Польши проинформировали Главу государства об особенностях программ, по которым осуществляется подготовка украинских военнослужащих и о дальнейших планах обучения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с главой Пентагона будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности Украины, - Порошенко

Президент поинтересовался мнением западных партнеров относительно качества и боевой готовности украинских спецназовцев и об опыте, который получают представители стран НАТО во время совместных мероприятий с представителями Украинской армии в условиях гибридной войны и агрессии со стороны России.

В рабочем совещании Президента с представителями стран НАТО, которые проводят обучение украинских спецназовцев, также приняли участие Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак и Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал армии Виктор Муженко".

Также читайте: На лечении в Кропивницком военном госпитале находятся 60 раненых из зоны АТО, 6 из них получат награды из рук президента

Порошенко посетил 3-й отдельный полк специального назначения в Кропивницком 01

Порошенко посетил 3-й отдельный полк специального назначения в Кропивницком 02

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Дуже добрий полк.. Поніс втрати, але утилізував кацапні в рази більше.. Хлопці там дійсно Герої..
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Май 14го, штурм захваченного донецкого аэропорта, почитай.
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лето 14 для Кировограда было черным ... каждый день 2-3 похорона , простите пацаны , земля ВАМ пухом !!
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Про Кіровоградський спецназ не чув? Не може такого бути!
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думаю что просто забыл в то время было столько трагических моментов,могли спутать события.
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Як можна про ДАП забути? Про "кіборгів" хоч пам'ятаєш?
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там же не только с кропивницкого были,правильно?
ты не можешь быть язвой?а просто человеком.
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Контраст резкий на первой фотке: слева советская каска и старый камуфляж, а справа два гламурных ССО-шника...
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Ух, как брутально. Еще скажи, что это ты на фотке такой гламурный...
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Нашо казати брехню? Правда завжди сильніша за брехню.
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О, в ход пошли афоризмы. Как-то тебя попустило, не? Прямо взвился из-за нейтрального комментария, а тут уже вдруг решил пофилософствовать...
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Ты можешь вообще пустые комменты ставить. Ты же, типа, хвилософ? А пустота понятие философское...
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Насколько я понял - это образцы старой и новой формы
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Просто фотки без подписи и можно подумать что угодно...
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Кому-то дано думать, а кому-то - просто комменты строчить на цензоре. Почему-то мне кажется, что ты попадаешь во вторую категорию...
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Шо кріщатик не відержал ..забвения.. полез опять гадить ?
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Ти диви- і ніхто в Пороха за "зраду" не стрельнув...
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Саша, а за что его стрелять посмотрите ведь не деньги его состарили, а проблемы.
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Мне кажется, что деньги скорее молодят, чем старят. Но, если все мало - тогда да!
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Воровство , а точнее мародёрство во время войны. Всё бедный переживал как деньги от ограбленной армии перевести в офшор.
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Я тоже такое подумала , когда фотки смотрела.
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А от у новині про Вовка я комент залишив. Почитай.
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а что ж ты так подтираешь чужие комменты? У нас же свобода слова? или уже нет?
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а скажи-ка мне,Сашенька,а что из 10 пунктов мы нарушили?
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Что такое тормоз у власти со свитой крыс коррупционеров в 3 слоя в АП.
Пете чтобы одни ДАВНО СОЗДАННЫЕ дозоры поставить на вооружение штук 20 нужно 2 срока президентства.
А чтобы вооружить армию новым вооружением нужно 52 срока президентства. Пора гнать в шею этого тормозкового халуя.

Где поклонение новой религии ПВО(которое позволяет украинцам 60% не замечать войну в украине) и украинскому православию. Одна религия, один народ, одна мова(язык это у рабской свиньи в клетке, превращающейся в свинной зажаренный фарш по хотелке хутинского загонщика), свое самоокупаемое оружие, своя армия. Не надо тут лепить что это как у гитлера для наступления, а как для минимизации провокационных рисков от ваты в целях самозащиты. И Никакого террористического ислама и многокультурности. Только монолит в борьбе с ордою больных свиней.
Где поставки новой техники на передовую?
Где Гром-2, где зрк Днепр, где вильха.
Почему антоновская горлиця не летала на гончаровском полигоне? Где УБС? На испытания нового оружия нужно приглашать военных атташе(или закупщиков министрерств обороны) посольств стран, которые покупают у украины оружие.
Где пзрк на базе фантома на передовой.
Где новые дозоры. Где заказ металла на новые оплоты на следующий год(ведь 18 месяцев катают башню).
Где новые пожарные танки для тушения боеприпасов(балаклея не последнее место диверсии ваты), и для продажи зарубеж.
Где продвижки по постройке завода для боеприпасов. Где разработка новых боеприпасов с новой пороховой химией.
Где борьба с коррупцией укроборонпрома, вернуть антонов украденный у украины.
Все авиа и бронеремонтные заводы должны завестись конструкторскими бюро для доведения су-27 и миг-29 до 5 поколения по всем агрегатам и узлам. Каждое кб бронетанковых под присмотром кб морозова должны разрабатывать улучшения существующей и новой техники, каждые полгода должны сдавать отчеты о проделанным исследованиям и улучшениям.

Где новые разработки РЛС и миниРЛС киевского дп НИИ КВАНТ по линии радиолокации и систем противодействия высокоточному оружию, где новые цировые системы управления огнем для оплота и бтр-4(стеклянные кабины суо), Катран, Фантом, Гирза(Сармат-2). Универсальные цифровые системы управления задачами, огнем, которые шифрованным каналом клиент-сервер могут общаться с центральным командованием для работы в ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ НОЧЬЮ и днем под вражескими рэбами.
Самолет дальнего обнаружения, пакистан купил недавно несколько почти по 200млн за штуку.
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https://www.obozrevatel.com/abroad/rostov-na-donu-ohvatil-krupnejshij-pozhar-gorit-tselyij-kvartal.htm

Ждут огненный смерч: в Ростове-на-Дону вспыхнули десятки жилых домов

В российском Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар - загорелось уже более 20 домов.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Площадь пожара возросла до 7 тысяч квадратных метров. Количество горящих домов уже не считают, - теперь это все просто "общая площадь возгорания".

"В Ростове-на-Дону тем временем жара. Пожар, вспыхнувший в одном частном доме, неожиданно перекинулся на соседние. Общая площадь пожара - уже 5 000 квадратных метров", - было ранее сказано в сообщении.

МЧС не может остановить пламя, поэтому спасатели начали эвакуацию населения из ближайших строений.

"Сильный ветер просто переносит пламя с одного дома на другой. Если ситуацию вовремя не взять под контроль, начнется так называемый огненный смерч", - отметили в сообщении.

Уже известно о 3 пострадавших. Все они с ожогами доставлены в больниц
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Помните от куда казаки ростовские приехали убивать наших защитников ?
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Неужто янукович? Или Липецкий себе новое место расчищает?
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Замена в ап райнина,днепрова,в.кононенка, мойсеева и пр.
ИЛИ ДАЕШЬ 37 год мафии у корыта.


Усиляйте присмотр за властью,потому что она запустила на конвеер "зрадоботство" и тестирует дно, где еще можно воровать.
Произошел пробный отжим предприятия спецмашин у ОБОРОНПРОМА - вообще крысы акуели. Тест на то что заслуживает народ на воровскую власть или нет.
Если народу похер, значит можно больше грабить. Народ сам заслуживает на ту власть, которая их проверяет на их дно.


Даешь новую технику танки, ракеты, пво и зрк в армию.
Воюя новой техникой в ато, раша вынужденна будет выступать тоже новой, тут все документировать и отправлять материалы в гаагу.
Новая техника и новые разработки в АТО. КБ каждому предприятию с курированием от южмаша и морозова с привязкой к очередному политеху. Если продолжают гибнуть воины от обстрелов,значит политехнические институты не работают и пора менять ректоров на воинов АТО.
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Спецназ став елітою ВСУ. В умовах окопної війни цей вид військ виявився затребуваний на всі 100%. Успіх військової компанії визначається діями і цього полку. Вдячний президенту за повагу до офіцерів і солдат спецназу. Сподіваюсь, після цього візиту виучка воїнів покращиться, вони будуть оснащені сучасним обладнанням і зброєю.
Хлопці, ми пишаємось вами !
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Смартфон - это личный ватный чекист в кармане каждого.
Все тендеры на раздачу частот 4 поколения операторам мобильной связи проводить через призму присутствия капитала агрессора. Если присутствует русский капитал(водафон- ребрендованый ватный чекистский оператор, спрятанный под западный) то запретить раздачу 4G
частот. Другим за это впаять стократный штраф от цены покупки частот, или от доли ватной составляющей. Тоесть если вата хочет смотреть через фоны в очка
украинцев она должна платить по триллиону гривен в год налог или дань. А то хутинские чекисты вообще охуели, смотрят в очко, да и еще плати им за это - за войны и за распространение ватной нищеты, рабства, голодомора, собирания болот больных имперцев через трупозабрасывание.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПорошенко посетил 3-й отдельный полк специального назначения в Кропивницком. ФОТО
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