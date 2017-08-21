EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Общество
  1805  6
Все про:дети (3316) задержание (6135) порнография (165) секс (412)

 Китаец, разыскиваемый за сексуальную эксплуатацию детей, задержан в аэропорту "Борисполь". ФОТО

В международном аэропорту "Борисполь" задержан мужчина, который находился в международном розыске за сексуальную эксплуатацию детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время паспортного контроля пассажиров рейса Минск - Киев на гражданина Китая сработала база данных Интерпола. Как выяснилось впоследствии, данное лицо с августа 2011 года разыскивают правоохранительные органы Румынии за детскую порнографию и сексуальную эксплуатацию детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянин подозревается в распространении детской порнографии. ФОТО

Китаец, разыскиваемый за сексуальную эксплуатацию детей, задержан в аэропорту Борисполь 01

(Фото Госпогранслужбы)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Морду этого козла крупным планом надо было показать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
його рідних дітей треба віддати в таку мясорубку, хай прочухає на своїй шкурі горе батьків тих дітей
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Китаї таких збоченців дуже багато, майже як внаросії .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда уже и у нас примут закон о ХИМИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИИ этих неизлечимых уродов ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоОбществоКитаец, разыскиваемый за сексуальную эксплуатацию детей, задержан в аэропорту "Борисполь". ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти