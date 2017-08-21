 Китаец, разыскиваемый за сексуальную эксплуатацию детей, задержан в аэропорту "Борисполь". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время паспортного контроля пассажиров рейса Минск - Киев на гражданина Китая сработала база данных Интерпола. Как выяснилось впоследствии, данное лицо с августа 2011 года разыскивают правоохранительные органы Румынии за детскую порнографию и сексуальную эксплуатацию детей.
(Фото Госпогранслужбы)
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