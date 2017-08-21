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 Общество
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Все про:авиация (1824) контрабанда (2002) Россия (71927) СБУ (14764)

 Контрабандисты, переправлявшие в Россию детали для самолетов, задержаны на границе. ФОТО

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) перекрыли канал поставок в Россию новых и отремонтированных узлов и агрегатов для военно-транспортной авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, группа дельцов, используя реквизиты подконтрольных субъектов хозяйствования в Украине и РФ, оформляла заказы в российских юридических структурах, в том числе в тех, которых касается закон Украины "О санкциях". Злоумышленники, в частности, контрабандно ввозили в Украину для ремонта б/у узлы и агрегаты для военно-транспортной авиации, а также нелегально поставляли в Россию новые запчасти. Для прикрытия сделок они задействовали ряд специально созданных фиктивных фирм.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленников на границе во время очередной попытки вывоза в Россию партии товаров двойного назначения. Открыто уголовное производство по ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал незаконной поставки медикаментов на оккупированную часть Донбасса ликвидирован на Харьковщине, - СБУ

Контрабандисты, переправлявшие в Россию детали для самолетов, задержаны на границе 01Контрабандисты, переправлявшие в Россию детали для самолетов, задержаны на границе 02

(Фото СБУ)
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там если магнитные бонбы попадаются. то пусть провозят, пригодятся..
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почему не озвучиваете фамилии этих пидоров.Мля если бы наказывали этих кондомов адекватно то не повадно было бы.Предатель это самое гнусное создание.Требуем назвать фамилии этих уепанов.
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потому что єто смахивает на имитацию бурной деятельности
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Очень похоже на правду! Вот как можно ввозить из расеи и завозить туда узлы и агрегаты для самолётов? Да ещё на легковых машинах? Это же не наркота или сигареты.
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ТЬфу-тьфу. Хорошо, что самолет пока не вывезли (или не вылетели).
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На нари років на 10-15, з повним конфіскатом всього майна !!!)))
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на детали? На детали многое может пойти в наши беспокойные времена, печень, почки, костный мозг, да вплоть до роговицы глаза, семьям погибших украинских героев никакие деньги потери не возместят, но раз подняли тему про "на детали", то отчего бы и не подумать...
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і скільки ж у нас таких піздюків? я вже якийсь час пожила на світі, але деякі речі в голові не вкладаються, хочеться кричати від безсилої люті, розривати на клапті ту смердючу плоть, яка дозволяє собі красти, дурити, співпрацювати з ворогом. Про що може думати тіло, яке витворяє такі речі, та ще під час війни. я не знаю, можливо, мене виховали неправильно, я ніколи не жила зажиточно, як середньостатистичний українець,так і я та у мене не виникало думки, щоб у когось щось відтяпать, чи то в сироти, чи, тим більш, у воюючого солдата, вибачте за тираду
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Замена в ап райнина,днепрова,в.кононенка, мойсеева и пр.
ИЛИ ДАЕШЬ 37 год мафии у корыта.
Усиляйте присмотр за властью,потому что она запустила на конвеер "зрадоботство" и тестирует дно, где еще можно воровать.
Произошел пробный отжим предприятия спецмашин у ОБОРОНПРОМА - вообще крысы акуели. Тест на то что заслуживает народ на воровскую власть или нет.
Если народу похер, значит можно больше грабить. Народ сам заслуживает на ту власть, которая их проверяет на их дно.


Даешь новую технику танки, ракеты, пво и зрк в армию.
Воюя новой техникой в ато, раша вынужденна будет выступать тоже новой, тут все документировать и отправлять материалы в гаагу.
Новая техника и новые разработки в АТО. КБ каждому предприятию с курированием от южмаша и морозова с привязкой к очередному политеху. Если продолжают гибнуть воины от обстрелов,значит политехнические институты не работают и пора менять ректоров на воинов АТО.
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Цензор.НЕТФотоОбществоКонтрабандисты, переправлявшие в Россию детали для самолетов, задержаны на границе. ФОТО
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