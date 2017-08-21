 Контрабандисты, переправлявшие в Россию детали для самолетов, задержаны на границе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, группа дельцов, используя реквизиты подконтрольных субъектов хозяйствования в Украине и РФ, оформляла заказы в российских юридических структурах, в том числе в тех, которых касается закон Украины "О санкциях". Злоумышленники, в частности, контрабандно ввозили в Украину для ремонта б/у узлы и агрегаты для военно-транспортной авиации, а также нелегально поставляли в Россию новые запчасти. Для прикрытия сделок они задействовали ряд специально созданных фиктивных фирм.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленников на границе во время очередной попытки вывоза в Россию партии товаров двойного назначения. Открыто уголовное производство по ст. 333 Уголовного кодекса Украины.
(Фото СБУ)
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ИЛИ ДАЕШЬ 37 год мафии у корыта.
Усиляйте присмотр за властью,потому что она запустила на конвеер "зрадоботство" и тестирует дно, где еще можно воровать.
Произошел пробный отжим предприятия спецмашин у ОБОРОНПРОМА - вообще крысы акуели. Тест на то что заслуживает народ на воровскую власть или нет.
Если народу похер, значит можно больше грабить. Народ сам заслуживает на ту власть, которая их проверяет на их дно.
Даешь новую технику танки, ракеты, пво и зрк в армию.
Воюя новой техникой в ато, раша вынужденна будет выступать тоже новой, тут все документировать и отправлять материалы в гаагу.
Новая техника и новые разработки в АТО. КБ каждому предприятию с курированием от южмаша и морозова с привязкой к очередному политеху. Если продолжают гибнуть воины от обстрелов,значит политехнические институты не работают и пора менять ректоров на воинов АТО.
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