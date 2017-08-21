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 Происшествия, Киевские новости
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 В киевском парке Пушкина горит ресторан. ВИДЕО+ФОТО

Ресторан "Шам" загорелся в парке Пушкина в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала журналист Алена Лунькова.

По ее информации пострадавших нет.


В сети появилось видео пожара.
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Практически по всей Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

В киевском парке Пушкина горит ресторан 01

В киевском парке Пушкина горит ресторан 02



Пожарные пытаются локализовать пожар, но пока огонь все еще бушует. Причина возгорания пока неизвестна
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Арабская забегаловка, где арабы снимают тёлок!
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бедные арабы.. где ж им теперь харчеваться телятиной?
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Что за люди... Вот нахрена стоять и пялиться, еще и на телефон снимать. Не можешь помочь - пи..дуй дальше, куда шел. А то прям бесплатное шоу.
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Був там минулого року.Святкували енний випуск нашого ВУЗу. Скидались по 500 гривень, а вийшов голодний.
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ростов на дону тоже горит, ну и чё? тушить надо, а не пи...ть!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ киевском парке Пушкина горит ресторан. ВИДЕО+ФОТО
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