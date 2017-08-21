Редактор Цензор.НЕТ 21.08.17 17:5221.08.17 18:05 В киевском парке Пушкина горит ресторан. ВИДЕО+ФОТО Ресторан "Шам" загорелся в парке Пушкина в Киеве.Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала журналист Алена Лунькова. По ее информации пострадавших нет. В сети появилось видео пожара. Загрузка видео... Читайте на "Цензор.НЕТ": Практически по всей Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности Пожарные пытаются локализовать пожар, но пока огонь все еще бушует. Причина возгорания пока неизвестна перейти на форум x Мне нравится
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