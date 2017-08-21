 В киевском парке Пушкина горит ресторан. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала журналист Алена Лунькова.
По ее информации пострадавших нет.
Пожарные пытаются локализовать пожар, но пока огонь все еще бушует. Причина возгорания пока неизвестна
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