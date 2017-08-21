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 Пьяный водитель, пытаясь убежать от полицейских на Киевщине, сломал патрульному ногу, -Нацполиция. ФОТОрепортаж

Убегая от патрульного преследования злоумышленник столкнулся с полицейским авто и нанес телесные повреждения полицейскому. При задержании оказал сопротивление. По данным фактам возбуждены уголовные производства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области

В сообщении отмечается:"Во время патрулирования в г. Васильков полицейские обнаружили автомобиль "ВАЗ", который грубо нарушал Правила дорожного движения. Патрульные начали преследование. Законные требования остановить транспортное средство водитель игнорировал.

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Два наряда правоохранителей заблокировали движение автомобиля, который сознательно подвергал опасности других участников дорожного движения. Пытаясь убежать, преступник выехал на тротуар и столкнулся с полицейским автомобилем. В результате 25-летний сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Василькова получил телесные повреждения - перелом ноги. Его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

27-летний пьяный руководитель, который вез с собой в авто еще трех пассажиров, сопротивлялся при задержании. Драгер обнаружил у него 2,9 промилле алкоголя.

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Сейчас продолжаются следственные действия. Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Изъятый ​​автомобиль находится на штрафплощадке.

Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охраны общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины и ст.130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения а в под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.

Досудебное расследование продолжается".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Документы отдайте! Завтра сами все привезете. Все. До свиданья", - пьяный водитель попытался сбежать от херсонских патрульных. ВИДЕО

Пьяный водитель, пытаясь убежать от полицейских на Киевщине, сломал патрульному ногу, -Нацполиция 01

Пьяный водитель, пытаясь убежать от полицейских на Киевщине, сломал патрульному ногу, -Нацполиция 02

Пьяный водитель, пытаясь убежать от полицейских на Киевщине, сломал патрульному ногу, -Нацполиция 03


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Ну водилу на копейке повязали,и это правильно,что там с Дыминским?Обосрались мусара?
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Они обсираются. Растягивают удовольствие...
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Почему бы в процессе задержания пару раз дубинкой не помассажировать его? Ну, пару.буквально, раз! Но сильно!
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Финансовое наказание- действует ооочень доходчиво!
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А зранку синці з кровиливами на шкірі? добре запам'ятається всі обставини вечірнього діла
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Він зранку взагалі нічого не згадає- хто і за що.
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Какой дубинкой? Этот дрыщ ногу копу сломал. Копам надо самбо изучать!
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Зламав, коли в авто копів в'їхав. Чим тут самбо допоможе?
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воно рахітичне,обісцяте,у дитячих бриджиках,вага шо в барана..
як воно зломати примудрилося? який той коп...чи не ще меньший?
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ну да, это ппсник просто пистил задержанного ногами и сломал. тоже мне, удивили )
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Неее... ну усё ясно...вот только ЭТО-
"В результате 25-летний сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Василькова получил телесные повреждения"-????

Василькова ??? это ОН или ОНА? а может именно травма сделала пол сотрудника неопределённым?
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Город Васильков- районный центр Киевской области
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Сорри за офф.
Олег Ляшко заявил, что при попытке Саакашвили попасть в Украину, погранцы должны в него стрелять.
https://www.economics-prorok.com/2017/08/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF.html
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С каких поз начинал Ляшко свою политическую карьеру:
https://www.youtube.com/watch?v=bTDHWzIm6II
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24 КАНАЛ
У Петербург прибули танки під прапором іноземної держави - їх перевозять вантажівками Західного військового округу.
Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".
Видання зазначає, що танки помітили вранці. Машини з вантажними платформами, на яких були танки пісочного кольору, зупинилися на виїзді з території автобази ВАТ "Морський порт Санкт-Петербург".
Як мінімум на одному танку читачі помітили триколірний прапор. Вони припустили, що в Петербург для ремонту доставили техніку Сирії. Однак, швидше за все, танки належать Таджикистану.
В Питерский порт танки из Таджикистана, Карл! КАК? :D
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"27-летний пьяный руководитель"!!!!!! да еще и на копейке!!!?? Автора не будьте дебилами. Пишите нормально и не позорьтесь..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель, пытаясь убежать от полицейских на Киевщине, сломал патрульному ногу, -Нацполиция. ФОТОрепортаж
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