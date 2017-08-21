 Пьяный водитель, пытаясь убежать от полицейских на Киевщине, сломал патрульному ногу, -Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области
В сообщении отмечается:"Во время патрулирования в г. Васильков полицейские обнаружили автомобиль "ВАЗ", который грубо нарушал Правила дорожного движения. Патрульные начали преследование. Законные требования остановить транспортное средство водитель игнорировал.
Два наряда правоохранителей заблокировали движение автомобиля, который сознательно подвергал опасности других участников дорожного движения. Пытаясь убежать, преступник выехал на тротуар и столкнулся с полицейским автомобилем. В результате 25-летний сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Василькова получил телесные повреждения - перелом ноги. Его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
27-летний пьяный руководитель, который вез с собой в авто еще трех пассажиров, сопротивлялся при задержании. Драгер обнаружил у него 2,9 промилле алкоголя.
Сейчас продолжаются следственные действия. Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Изъятый автомобиль находится на штрафплощадке.
Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охраны общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины и ст.130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения а в под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.
Досудебное расследование продолжается".
2825 29
Материалы по теме: ДТП
Назначена экспертиза биоматериалов, - Геращенко о ДТП с участием автомобиля бизнесмена Дыминского(77)
Галицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП(117)
Легковушка слетела в кювет в Винницкой области: погиб 2-летний ребенок, двое младенцев травмированы. ФОТОрепортаж(38)
Кортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET. ФОТО(343)
У Києві п’яний чоловік влаштував бійку зі стріляниною в автобусі(0)
Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: легковушка на полном ходу столкнулась с тягачом, водитель сгорел заживо. ФОТОрепортаж(0)
Водитель BMW сбил мотоциклистку в Одессе, протаранил три машины, бросил автомобиль и сбежал. В салоне нашли удостоверение сотрудника СБУ, - "Думская". ФОТОрепортаж(56)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
як воно зломати примудрилося? який той коп...чи не ще меньший?
Ответить
Ответить
"В результате 25-летний сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Василькова получил телесные повреждения"-????
Василькова ??? это ОН или ОНА? а может именно травма сделала пол сотрудника неопределённым?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Олег Ляшко заявил, что при попытке Саакашвили попасть в Украину, погранцы должны в него стрелять.
https://www.economics-prorok.com/2017/08/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF.html
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bTDHWzIm6II
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У Петербург прибули танки під прапором іноземної держави - їх перевозять вантажівками Західного військового округу.
Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".
Видання зазначає, що танки помітили вранці. Машини з вантажними платформами, на яких були танки пісочного кольору, зупинилися на виїзді з території автобази ВАТ "Морський порт Санкт-Петербург".
Як мінімум на одному танку читачі помітили триколірний прапор. Вони припустили, що в Петербург для ремонту доставили техніку Сирії. Однак, швидше за все, танки належать Таджикистану.
В Питерский порт танки из Таджикистана, Карл! КАК? :D
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить