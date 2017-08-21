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 Политика Украины
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Все про:радиация (222) ЧАЭС (357) ядерная энергетика (108) ядерные отходы (43)

 Завод на промплощадке ЧАЭС по переработке жидких радиоотходов запустят в декабре 2017 года, - Минэкологии. ФОТО

На промышленной площадке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) возобновлены работы по строительству завода по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО). Завод будет перерабатывать жидкие радиоактивные отходы, накопившиеся за время эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

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Завод будет перерабатывать жидкие радиоактивные отходы, накопившиеся за время эксплуатации ЧАЭС. В настоящее время более 20 тыс. м³ жидких радиоактивных отходов хранятся в хранилищах на промплощадке ЧАЭС. После переработки на заводе они будут упакованы и отправлены на долговременное хранение.

Завод рассчитан на переработку жидких радиоактивных отходов в течение 20-летнего периода. Его минимальная проектная мощность - 2 тыс. 500 м³ необработанных отходов в год.

Завод на промплощадке ЧАЭС по переработке жидких радиоотходов запустят в декабре 2017 года, - Минэкологии 01

Завод на промплощадке ЧАЭС по переработке жидких радиоотходов запустят в декабре 2017 года, - Минэкологии 02



В министерстве отмечают, что для получения сертификата Государственной архитектурно-строительной инспекции на эксплуатацию жидких радиоактивных отходов необходимо выполнить дополнительные работы в связи с введением в Украине новых строительных норм по реконструкции систем противопожарной защиты и молниезащиты, а также наружного утепления здания ЗПЖРО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ЧАЭС проводят "холодные" испытания хранилища отработанного ядерного топлива

"Выполнение указанных работ будет финансироваться из средств госбюджета Украины", - сказано в сообщении.

7 августа по результатам открытых торгов был заключен договор с подрядчиком на выполнение указанных работ.

"Весь объем работ разделен на два пакета. Выполнение первого пакета планируется завершить до конца 2017 года, что позволит ввести объект в эксплуатацию и начать переработку жидких РАО на промплощадке ЧАЭС. Завершение всего объема работ по указанному договору запланировано на май 2018 года", - добавили в Минэкологии.
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Опять зрада.офшоры,Гройсман, оба Геращенко,Югик!!!!! Майдан 152 надо собирать!!!!!
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Пиши по новині- цього тут і без тебе вистачить.
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Ще один крок до енергетичної незалежності України.
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Причём тут это министерство к промышленному объекту в области энергетики?
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К тому, что это напрямую связано с экологией.
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Горводоканал или мет.комбинат Ильича аналогично связан напрямую с экологией.
Это не значит, что вместо специалистов будут рулить и пилить чинуши из коррупционного министерства.
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Ну правильно,Чернобыля же было мало.
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как насчет солнечной электростанции от китайцев? Забыто?
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Солнечное излучение на территории составляет 1300 кВт-ч на 1 кв. м.
ипать копать.. там видимо солнце прям над полем висит или радиация так жжет..
если такие дебилы проектируют..

Подробности читайте на УНИАН: https://ecology.unian.net/alternativeenergy/1896356-ukrainskiy-investor-nachal-stroitelstvo-solnechnoy-elektrostantsii-v-chernobyilskoy-zone.html
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При чём тут китайцы? И какая связь этого всего с цифрой показателя в год?
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солнечное излучение это тепловая мощность и измеряется не в год а мгновенно, как например мощность лампочки или автомобиля, а то у меня годовая мощность авто лимон лс?
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Это будет объект из"Мирного щита Украины".в который входят все наши атомные станции.Потому что если по неосторожности залетит (не дай Бог)какая-то ракета,то при попутном ветерке,а вслед затем отравлением почвы и воды...всему Земному шарику мало не покажется!
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завод будет "ускорять период распада" ?)) или просто закапывать возле блока бочки )
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗавод на промплощадке ЧАЭС по переработке жидких радиоотходов запустят в декабре 2017 года, - Минэкологии. ФОТО
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