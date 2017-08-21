 Завод на промплощадке ЧАЭС по переработке жидких радиоотходов запустят в декабре 2017 года, - Минэкологии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
Завод будет перерабатывать жидкие радиоактивные отходы, накопившиеся за время эксплуатации ЧАЭС. В настоящее время более 20 тыс. м³ жидких радиоактивных отходов хранятся в хранилищах на промплощадке ЧАЭС. После переработки на заводе они будут упакованы и отправлены на долговременное хранение.
Завод рассчитан на переработку жидких радиоактивных отходов в течение 20-летнего периода. Его минимальная проектная мощность - 2 тыс. 500 м³ необработанных отходов в год.
В министерстве отмечают, что для получения сертификата Государственной архитектурно-строительной инспекции на эксплуатацию жидких радиоактивных отходов необходимо выполнить дополнительные работы в связи с введением в Украине новых строительных норм по реконструкции систем противопожарной защиты и молниезащиты, а также наружного утепления здания ЗПЖРО.
"Выполнение указанных работ будет финансироваться из средств госбюджета Украины", - сказано в сообщении.
7 августа по результатам открытых торгов был заключен договор с подрядчиком на выполнение указанных работ.
"Весь объем работ разделен на два пакета. Выполнение первого пакета планируется завершить до конца 2017 года, что позволит ввести объект в эксплуатацию и начать переработку жидких РАО на промплощадке ЧАЭС. Завершение всего объема работ по указанному договору запланировано на май 2018 года", - добавили в Минэкологии.
829 19
На ЧАЭС проводят "холодные" испытания хранилища отработанного ядерного топлива(5)
Кремль подозревается в хакерских атаках на ядерные объекты США, - Bloomberg(27)
Порошенко рассчитывает на увеличение доли поставок ядерного топлива Westinghouse до 55%(25)
Экспертная миссия МАГАТЭ посетила Чернобыльскую АЭС(3)
В Украине нужно перерабатывать ядерное топливо других стран – Томенко(13)
Кабмин утвердил проект строительства хранилища отработанного ядерного топлива(19)
На ядерном объекте в США объявлено чрезвычайное положение, - Bloomberg(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это не значит, что вместо специалистов будут рулить и пилить чинуши из коррупционного министерства.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ипать копать.. там видимо солнце прям над полем висит или радиация так жжет..
если такие дебилы проектируют..
Подробности читайте на УНИАН: https://ecology.unian.net/alternativeenergy/1896356-ukrainskiy-investor-nachal-stroitelstvo-solnechnoy-elektrostantsii-v-chernobyilskoy-zone.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить