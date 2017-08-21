 Завод на промплощадке ЧАЭС по переработке жидких радиоотходов запустят в декабре 2017 года, - Минэкологии. ФОТО

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.Завод будет перерабатывать жидкие радиоактивные отходы, накопившиеся за время эксплуатации ЧАЭС. В настоящее время более 20 тыс. м³ жидких радиоактивных отходов хранятся в хранилищах на промплощадке ЧАЭС. После переработки на заводе они будут упакованы и отправлены на долговременное хранение.Завод рассчитан на переработку жидких радиоактивных отходов в течение 20-летнего периода. Его минимальная проектная мощность - 2 тыс. 500 м³ необработанных отходов в год.

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В министерстве отмечают, что для получения сертификата Государственной архитектурно-строительной инспекции на эксплуатацию жидких радиоактивных отходов необходимо выполнить дополнительные работы в связи с введением в Украине новых строительных норм по реконструкции систем противопожарной защиты и молниезащиты, а также наружного утепления здания ЗПЖРО."Выполнение указанных работ будет финансироваться из средств госбюджета Украины", - сказано в сообщении.7 августа по результатам открытых торгов был заключен договор с подрядчиком на выполнение указанных работ."Весь объем работ разделен на два пакета. Выполнение первого пакета планируется завершить до конца 2017 года, что позволит ввести объект в эксплуатацию и начать переработку жидких РАО на промплощадке ЧАЭС. Завершение всего объема работ по указанному договору запланировано на май 2018 года", - добавили в Минэкологии.