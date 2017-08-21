 Первая партия сжиженного природного газа из США прибыла в Литву. ФОТО

Представитель предприятия Lietuvos duju tiekimas Паулюс Якутавичюс сказал, что СПГ в Клайпеду доставил танкер Clean Ocean, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.
Это первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых, прибывших в Восточную Европу. С входящим в американскую энергетическую компанию Cheniere Energy предприятием Cheniere Marketing International, владеющим терминалом Sabine Pass в Луизиане, договор о поставке 140 тыс. кубометров СПГ подписан в июне.
В ближайшем времени в Литву должно прибыть ещё одно судно из США. В июле Lietuvos duju tiekimas заключило ещё один договор на поставку СПГ с фирмой Gas Natural Fenosa, груз от которой должен прибыть в Клайпеду в середине сентября.
СПГ в Литву поставляют также норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading - последняя газ доставит из Норвегии и Нигерии.
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(Мало нашим алігархам Майбахив та бентли. Мало мочити дорогущі нові тачки в Абудабі. Зарплат, по два лвмони на рік мало.)
А ми сидимо, тай дивимось, як Литві добре, що їй америка газ везе.
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И кацапы за последний месяц подняли газозаправку газовых авто на 80%.
Думайте хлопци та дивчата, думайте своими головами.
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17 августа 2017, 13:23
Давайте еще раз перед очередным парадом повторю самую простую мысль.
Мы все выросли в традиции "почетной смерти". Умереть за Родину - это самое то. Мемориалы, вечные огни, цветы, караулы. Некрокульт в полной мере. Это даже не наследие советской власти, это наследие ортодоксальной ветви христианства, с ее поклонением кускам мертвых тел, культу мучеников, умерших за веру, и т.д.
Маємо що маємо, но не значит, что имеем хорошо и правильно.
За Родину надо выживать. За Родину надо убивать врага. За Родину надо беречь каждого солдата, потому что Родине он нужен живым, нужны его дети, внуки... Потому что Родина - это не абстракция - не березки, вишневые садочки и власть, которая у нас бывает только "злочинна". Родина - это место, где все мы родились и живем, где мы строим, сажаем сады, и ей от твоего трупа будет только хуже. Ты не построишь, не воспитаешь, не вырастишь, если тебя высекут в граните. Пусть лучше в граните высекают твоих врагов, земля им бетоном.
Помните, беспримерный героизм солдат случается исключительно от беспрецедентных проё*ов командования. Война - вещь планируемая, выигрыш в ней зависит от стратегии, тактики, образования, умения и сотен других вещей. Если же победа ставится в зависимость от личного героизма солдат и количества погибших, то никакого отношения к искусству войны это не имеет. Это должностная и профессиональная некомпетентность.
На войне смерть военнослужащего возможна, но не неотвратима и не обязательна, и качество командования определяется не количеством тех, кого погубили для достижения оперативных целей, а количеством тех, кому дали возможность выжить.
Если высотку берут не артподготовкой, а лобовой атакой, если дот не уничтожают "шмелем", а закрывают пулеметную амбразуру грудью, то за это надо командованию не медали на грудь вешать, а разжаловать.
Это я о Иловайске, Дебальцево, Саур-Могиле и ДАПе, если чего. Это я о том, что очень хочу хоть когда-нибудь узнать правду о том, почему столько моих соотечественников стало героями посмертно. И кто конкретно виновен в про...бе, в результате которого у нас столько новых героев.
Я не профессиональный военный, но глядя на "Дебальцевский выступ" на карте, легко представлял себе на его месте котёл. Не потому, что я такой умный, а потому, что выступ, если он не укреплен до уровня неприступной крепости, это всегда в перспективе котел, и, ИМХО, никакие оперативные преимущества не стоят возможности окружения целой группировки. После Иловайска было понятно, что российское военное руководство легко пойдет на применение регулярных войск ВС РФ для захвата стратегического ЖД узла. Если это понимал я, неужели этого никто больше не понимал?
И мне всегда грустно накануне парада. После 2014 года. Надеюсь, объяснять "почему" необходимости нет?
Я не записной гуманист и понимаю, что любая война - это потери, а солдат - это инструмент, патрон. Просто очень хотелось бы, чтобы мы чествовали выживших больше, чем мертвых и научились видеть за боевой единицей человеческую жизнь, которую надо беречь, как боеприпасы в окружении.
Танки можно отремонтировать, самолеты построить, а люди - это невосполнимые потери. Каждый ушедший - это личность, судьба, дети, внуки, это часть нашей Родины-родыны, если кто не знает, так на украинском называют семью.
Простите, если путано. Больная тема.
С наступающими.
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Сюжет:
Россияне после Парада Победы из 2017 года с триколорами,георгиевскими ленточками и двуглавыми орлами,попадают в 1943 год в расположение ....Красной Армии!
Политрук,РАЗОБРАВШИСЬ, через три минуты дает приказ:
-Предателей-власовцев расстрелять!
Приказ приведен в исполнение!
КОНЕЦ ФИЛЬМА!
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- Генерал Патон після відходу з Африки. За спогадами генерала Гевіна, "Війна та Мир космічної доби" 1958
George Patton's last words to us before we left Africa came home with meaning: "No dumb bastard ever won a war by going out and dying for his country. He won it by making some other dumb bastard die for his country."
"War and Peace in the Space Age" by Lt. General James M. Gavin, 1958
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Но, извините что не о экономике - но дуже приятна и эта новость: Латвия купила у Дании системы противовоздушной обороны Stinger
В конце прошлой неделе Латвия подписала с вооруженными силами Дании договор о покупке системы противовоздушной обороны Stinger, сообщил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр обороны Раймонд Бергманис
помню как руснявые грозилис создовая вертолётный полк у границ Латвйи - так и хочетса спросить - как вертолётчики - всё ещё щёки надувает или ручки затреслис.?
а как припекло ватников в коментариях латвииских сми - это просто цырк
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Недавно родственник пытался записаться на МРТ по квоте, но оказалось, что денежки на эту опцию закончились (((
А на пукалки для военных денежки неожиданно появилсь...
Странное совпадение, Правда )))
правильной дорогой идете, яйцеголовые !!! (Вовка Леннин ) ! Хорошо западнные партнеры разводят на бабки - весь ржавый хлам нам гонят ! Ау, где Вы , лат интеллигенция ? !
Вот ещё ракет 5-6 pоссия повернёт в сторону Латвии,, не исключу,, что ядерных,,, плюс Беларусь 3-4,, а ?????? нам это надо..
больше по силочке
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latviya-kupila-u-danii-sistemy-protivovozdushnoj-oborony-stinger.d?id=49160685&com=1®=0&no=0&s=1
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может с них начать?
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