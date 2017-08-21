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Все про:Газ (8794) Литва (1190) США (13258) сжиженный газ (8)

 Первая партия сжиженного природного газа из США прибыла в Литву. ФОТО

В понедельник в Клайпеду с американского экспортного терминала Sabine Pass прибыл первый газовоз. Судно со сжиженным природным газом (СПШГ) прибыло в 5:30 утра.

Представитель предприятия Lietuvos duju tiekimas Паулюс Якутавичюс сказал, что СПГ в Клайпеду доставил танкер Clean Ocean, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

Также читайте: Трамп намерен упростить экспорт сжиженного газа в ЕС, чтобы снизить влияние РФ, - Reuters

Это первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых, прибывших в Восточную Европу. С входящим в американскую энергетическую компанию Cheniere Energy предприятием Cheniere Marketing International, владеющим терминалом Sabine Pass в Луизиане, договор о поставке 140 тыс. кубометров СПГ подписан в июне.

Первая партия сжиженного природного газа из США прибыла в Литву 01

В ближайшем времени в Литву должно прибыть ещё одно судно из США. В июле Lietuvos duju tiekimas заключило ещё один договор на поставку СПГ с фирмой Gas Natural Fenosa, груз от которой должен прибыть в Клайпеду в середине сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток 2" не соответствует интересам Европы и Украины", - посол США Йованович

СПГ в Литву поставляют также норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading - последняя газ доставит из Норвегии и Нигерии.
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А в Україні ціна автогазу невпинно повзе в гору. Штучний дефицит, створений магнатами, тягне з людей бабло. І ось результат.
(Мало нашим алігархам Майбахив та бентли. Мало мочити дорогущі нові тачки в Абудабі. Зарплат, по два лвмони на рік мало.)
А ми сидимо, тай дивимось, як Литві добре, що їй америка газ везе.
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Они просто звери, и в Польше украинские барыги тоже задрали цену на газ! Как и во всей восточной Европе. Шоколадный барыга их всех подставил
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Зате в пердаках зрадофілів газ безплатний.
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хто ще буде відмовлятися? Грузія, Румунія, Польща, Данія?
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На 30% дешевле кацапского газа. Люди, у нас, в Украине, ВСЕ ГАЗОЗАПРАВКИ принадлежат кацапам типа кацапа Новинского и прочей кацапской сволочи.
И кацапы за последний месяц подняли газозаправку газовых авто на 80%.
Думайте хлопци та дивчата, думайте своими головами.
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Пустити деяткив пару до бога димом, От и толк появиться.
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За Родину надо убивать врага

17 августа 2017, 13:23



Давайте еще раз перед очередным парадом повторю самую простую мысль.
Мы все выросли в традиции "почетной смерти". Умереть за Родину - это самое то. Мемориалы, вечные огни, цветы, караулы. Некрокульт в полной мере. Это даже не наследие советской власти, это наследие ортодоксальной ветви христианства, с ее поклонением кускам мертвых тел, культу мучеников, умерших за веру, и т.д.
Маємо що маємо, но не значит, что имеем хорошо и правильно.

За Родину надо выживать. За Родину надо убивать врага. За Родину надо беречь каждого солдата, потому что Родине он нужен живым, нужны его дети, внуки... Потому что Родина - это не абстракция - не березки, вишневые садочки и власть, которая у нас бывает только "злочинна". Родина - это место, где все мы родились и живем, где мы строим, сажаем сады, и ей от твоего трупа будет только хуже. Ты не построишь, не воспитаешь, не вырастишь, если тебя высекут в граните. Пусть лучше в граните высекают твоих врагов, земля им бетоном.

Помните, беспримерный героизм солдат случается исключительно от беспрецедентных проё*ов командования. Война - вещь планируемая, выигрыш в ней зависит от стратегии, тактики, образования, умения и сотен других вещей. Если же победа ставится в зависимость от личного героизма солдат и количества погибших, то никакого отношения к искусству войны это не имеет. Это должностная и профессиональная некомпетентность.

На войне смерть военнослужащего возможна, но не неотвратима и не обязательна, и качество командования определяется не количеством тех, кого погубили для достижения оперативных целей, а количеством тех, кому дали возможность выжить.

Если высотку берут не артподготовкой, а лобовой атакой, если дот не уничтожают "шмелем", а закрывают пулеметную амбразуру грудью, то за это надо командованию не медали на грудь вешать, а разжаловать.

Это я о Иловайске, Дебальцево, Саур-Могиле и ДАПе, если чего. Это я о том, что очень хочу хоть когда-нибудь узнать правду о том, почему столько моих соотечественников стало героями посмертно. И кто конкретно виновен в про...бе, в результате которого у нас столько новых героев.

Я не профессиональный военный, но глядя на "Дебальцевский выступ" на карте, легко представлял себе на его месте котёл. Не потому, что я такой умный, а потому, что выступ, если он не укреплен до уровня неприступной крепости, это всегда в перспективе котел, и, ИМХО, никакие оперативные преимущества не стоят возможности окружения целой группировки. После Иловайска было понятно, что российское военное руководство легко пойдет на применение регулярных войск ВС РФ для захвата стратегического ЖД узла. Если это понимал я, неужели этого никто больше не понимал?

И мне всегда грустно накануне парада. После 2014 года. Надеюсь, объяснять "почему" необходимости нет?

Я не записной гуманист и понимаю, что любая война - это потери, а солдат - это инструмент, патрон. Просто очень хотелось бы, чтобы мы чествовали выживших больше, чем мертвых и научились видеть за боевой единицей человеческую жизнь, которую надо беречь, как боеприпасы в окружении.

Танки можно отремонтировать, самолеты построить, а люди - это невосполнимые потери. Каждый ушедший - это личность, судьба, дети, внуки, это часть нашей Родины-родыны, если кто не знает, так на украинском называют семью.
Простите, если путано. Больная тема.
С наступающими.
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вышел новый блокбастер " Мы из будущего -3"
Сюжет:
Россияне после Парада Победы из 2017 года с триколорами,георгиевскими ленточками и двуглавыми орлами,попадают в 1943 год в расположение ....Красной Армии!
Политрук,РАЗОБРАВШИСЬ, через три минуты дает приказ:
-Предателей-власовцев расстрелять!
Приказ приведен в исполнение!

КОНЕЦ ФИЛЬМА!
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"Жоден тупий ублюдок не виграв війну, пішовши та вмерши за свою країну. Він виграв її , зробивши так щоб якийсь інший тупий ублюдок помер за свою країну".
- Генерал Патон після відходу з Африки. За спогадами генерала Гевіна, "Війна та Мир космічної доби" 1958

George Patton's last words to us before we left Africa came home with meaning: "No dumb bastard ever won a war by going out and dying for his country. He won it by making some other dumb bastard die for his country."
"War and Peace in the Space Age" by Lt. General James M. Gavin, 1958
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То на Матильду, то на Николая, то на Поклонскую.
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Я лично рад за Литовцев пока эти говорят Прибалты делают,пусть даже этот газ добыт на Луне только бы не спонсировать плешивого Упыря!
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да, экономика моя любимая тема, ещё на всем Балтииским странам соеденить газосистему с Польшеи и Скандинавами да и Финляндию подключить - то вообше будет красиво.
Но, извините что не о экономике - но дуже приятна и эта новость: Латвия купила у Дании системы противовоздушной обороны Stinger
В конце прошлой неделе Латвия подписала с вооруженными силами Дании договор о покупке системы противовоздушной обороны Stinger, сообщил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр обороны Раймонд Бергманис

помню как руснявые грозилис создовая вертолётный полк у границ Латвйи - так и хочетса спросить - как вертолётчики - всё ещё щёки надувает или ручки затреслис.?
а как припекло ватников в коментариях латвииских сми - это просто цырк
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некоторые :D

Недавно родственник пытался записаться на МРТ по квоте, но оказалось, что денежки на эту опцию закончились (((
А на пукалки для военных денежки неожиданно появилсь...
Странное совпадение, Правда )))



правильной дорогой идете, яйцеголовые !!! (Вовка Леннин ) ! Хорошо западнные партнеры разводят на бабки - весь ржавый хлам нам гонят ! Ау, где Вы , лат интеллигенция ? !



Вот ещё ракет 5-6 pоссия повернёт в сторону Латвии,, не исключу,, что ядерных,,, плюс Беларусь 3-4,, а ?????? нам это надо..



больше по силочке




http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latviya-kupila-u-danii-sistemy-protivovozdushnoj-oborony-stinger.d?id=49160685&com=1&reg=0&no=0&s=1
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Пора бы уже и нам закупать сжиженый газ у США, ато у нас цены взлетели на газ в полтора раза оттого что Рашка диктует ценовой рынок топлива в Украине.
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конкретно диктуют вот эти:" ВСЕ ГАЗОЗАПРАВКИ принадлежат кацапам типа кацапа Новинского"
может с них начать?
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Если вы про оптовую цену, то майские опционы в Европе, чуть меньше $5/million British thermal units ($180/тыс. куб.м). Розничная цена сжиженного газа в Литве от 0,4 до 0,75 евро/литр. 1 литр ~ 0,6 куб.м
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Эта кацапская путинская мразь новинский один из любих друзив нашего президента, так шо такая кацапская мотня в нашей жизни буде ще годами продолжаться, пока путина табакеркой по бошке кацапы не епанут.
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Kogda jest terminal tak gaza polucyt iz raznix stran.Jest kontrakt s Statoil,a teper ecio i iz Ameriki polucajem.Cast gaza budet prodan v Latviju.I tam gazprom budet vybrasen kak i u nas V Estoniju toze davno uze s terminala idiot gaz
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безответная загадка для кремляди... на кой тянуть трубу в Сибирь газ добывать, если труба из американского газовоза на терминале Sabine Pas короче и безопаснее? Минута пошла, москали...
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боюсь, для внятного ответа они попросят дать им дополнительніх 10 лет на подумать)))
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та не жалко и пожизненного, и даже можно не для всех подряд, а преимущественно для кремляди, раз раскаявшимся и возместившим ущерб амнистия
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Раньше смерть Кащея была в игле, теперь в газовозе...
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просто в восторге что уже очередь из тех кто желает плюнуть в харю рЮському миру
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПервая партия сжиженного природного газа из США прибыла в Литву. ФОТО
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