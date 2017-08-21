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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1561) спирт (244) Укрспирт (118) ГФС (3156) Белан (105)

 Спецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта. ФОТОрепортаж

В рамках третьего этапа спецоперации налоговой милиции по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя проводятся обыска на спиртовых заводах, которые не входят в состав ГП “Укрспирт”. На нескольких из них уже обнаружено и изъято тысячу тонн неучтенного спирта, при этом обыски еще продолжаются.

Об этом на своей на странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на данном этапе 260 сотрудников налоговой милиции проводят обыски в производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов, которые не входят в состав ГП "Укрспирт", а являются самостоятельными государственными предприятиями. Следственные действия проводятся в 11 областях: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики проводят массовые обыски на заводах по производству алкоголя. ФОТОрепортаж

"Продолжаем масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В ходе обысков, которые начались сегодня утром, уже обнаружены и изъяты тысячу тонн неучтенного спирта. И это только несколько заводов. Работаем дальше", - написал Белан.

Спецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта 01Спецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта 02Спецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта 03Спецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта 04Спецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта 05Спецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта 06

При этом он отметил, что решение о проведении обысков было принято после получения сведений о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов, и добавил, что факты неучтенного производства спирта на мощностях легальных спиртовых заводов Украины подтвердились в ходе предыдущих этапов спецоперации.

Белан также подчеркнул, что обыски проводятся на основании решения суда в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 15 тыс. литров. ФОТОрепортаж

Напомним, в середине августа сотрудники налоговой милиции провели ряд обысков на территориях заводов - производителей алкогольных напитков практически по всей территории Украины.

Сама спецоперация стартовала в июле, когда на заводах "Укрспирта" также проводились массовые обыски. Тогда было изъято более 864,5 тысячи литров неучтенного спирта на сумму около 180 млн гривен, который позже был арестован Шевченковским районным судом Киева.
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Неужели не знают какая сука из барыг крышует этот бизнес ?!??
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Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам Мы хлеба горбушку - и ту пополам, Коль ветер лавиной и песня лавиной - Тебе половина и мне ...
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Без крышевания генералов мусоров на министерских постах такого не будет .
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Структура которая находится вне Закона,восьмой месяц продолжает веселится,налоговая милиция на сегодня это вооружённая ОПГ которая попросту занимается беспределом,и все эти ихние типа показатели,это всё пустое,любой суд признает их действия незаконными,а при смене власти ещё и сидеть будут,неужели если они так нужны,то Зрада не может узаконить их,или кого то очень устраивает такое положение дел?
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Да какая разница,понятно что левак и что под серьёзной крышей находился,но что то видать пошло не так,но прихлопнуть его нужно было по Закону,хотя бы теми же налоговиками,а так,ещё неизвестно чем в дальнейшем закончится,и документы найдутся,и действия налоговой милиции признаются как незаконные,всё зависит от величины налитого стакана,надеюсь им хоть хватает мозгов на себя не оформлять такие раскрытия?
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Краще поясніть - на якій підставі знову збільшено ціну на алкоголь ?
Спирту не вистачає , чи просто жадібність ?
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людською мовою це "обдіраловка" називається ...
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В СРСР державний бюджет складався з 25-30% від надходження реалізації алкоголю.
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:D

державний бюджет СРСР - фікція ! Яка різниця скільки буде в обігу папірців , які ніде в світі не конвертовані ...?

А що до алкоголю , так - він дуже сильно наповнює бюджет ... тобто - держава ЗНОВУ залазить до людей у кишені ... як завжди .
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тысяча тонн конфискованного спирта...это вся налоговая, СБУ и МВД на месяц уйдут в запой
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Похоже на передел спиртового рынка. О судах и следствии не слышно, хотя проверяют уже два года. Спрашивать куда уходит конфискованная неучтенка не нужно?))))
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Обшуки були на в кінці липня- початку серпня цього року. Попередні публікації стосувалися справи керівника Укрспирту за період з 2012-по 2014 роки ( який буцім-то заявив, що платив відкати Яценюку.При цьому Яценюк в ці роки був у опозиції (2012-2014), а ставши Премьером зняв з посаду обвинуваченого).Там триває судовий процес.
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...если б водку гнать не из опилок, То что б нам было с пять бутылок...
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так а кто не знал, что в Украине бизнес в сфере производства спирта и честность понятия несовместимые? Другое дело, это ж постараться надо было как, чтобы столько времени закрывать глаза на это обстоятельство. Но похоже украинская власть все-таки за трезвый образ жизни, в итоге, хотелось бы в это верить.
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о себе не заботится разве что идиот, другое дело, что занимаясь этим правильным образом вменяемые люди еще и всем остальным помогают, это в общих интересах, а ты этого не понимаешь как те, кто о привычки о себе заботиться не имеет, вот что печально
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Налоговую милицию как бы уже ликвидировали,но она как гидра отрастает,ну не может Петя без совка.
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а каким образом оно представляется? ГФС? - ну так сразу же нах можно. или нет?
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чогось я вцьому життя не розумію..все більше і більше..
так там же на цих заводах наче (?) завжди стояли пости податкові!

Податковий кодекс України
N 2755-VI, 02.12.2010, Кодекс України, Верховна Рада України
229.1.14. На підприємствах, де використовують спирт за нульовою ставкою, встановлюються податкові пости, порядок роботи яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
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там была расшифровка , что завод ночью работает, пока "станица спит", т.е. налоговики типа отсутствуют (продают свою часть ).
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Ніхто більше не краде, ніж охорона та контролери.
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Пенсії збільшити спиртом!

А то нема чого і на хліб намазати.
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Понятное дело, что готовят спиртзаводы под приватизацию. Поэтому дали команду фас, чтобы показать лоху (т.е. народу) какое государство неэффективный собственник (злоупотребления и т.д.). Но тут важно понять одну вещь, когда спиртзаводы станут частными оттуда налоговую милицию будут собаками гнать аж до самого места базированию. И никто никогда не узнает масштабы украденного и перегнанного в оффшоры.
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оттуда налоговую милицию будут собаками гнать аж до самого места базированию

А що її ганяти , якщо вона ВЖЕ давно незаконна ?!
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Давно пора позбутися совкового наслєдія. Державна власність - основа корупції (аксіома).
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При этом он отметил, что решение о проведении обысков было принято после получения сведений о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводовИсточник: https://censor.net.ua/p452501

Институт Павликов Морозовых в действии,куме.
-Але муляе,те,що у владельцев спиртзаводов,е теж информаторы в налоговой.Мали пiдготуватись
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта. ФОТОрепортаж
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