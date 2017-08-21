 Спецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта. ФОТОрепортаж

Об этом на своей на странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на данном этапе 260 сотрудников налоговой милиции проводят обыски в производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов, которые не входят в состав ГП "Укрспирт", а являются самостоятельными государственными предприятиями. Следственные действия проводятся в 11 областях: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.
"Продолжаем масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В ходе обысков, которые начались сегодня утром, уже обнаружены и изъяты тысячу тонн неучтенного спирта. И это только несколько заводов. Работаем дальше", - написал Белан.
При этом он отметил, что решение о проведении обысков было принято после получения сведений о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов, и добавил, что факты неучтенного производства спирта на мощностях легальных спиртовых заводов Украины подтвердились в ходе предыдущих этапов спецоперации.
Белан также подчеркнул, что обыски проводятся на основании решения суда в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
Напомним, в середине августа сотрудники налоговой милиции провели ряд обысков на территориях заводов - производителей алкогольных напитков практически по всей территории Украины.
Сама спецоперация стартовала в июле, когда на заводах "Укрспирта" также проводились массовые обыски. Тогда было изъято более 864,5 тысячи литров неучтенного спирта на сумму около 180 млн гривен, который позже был арестован Шевченковским районным судом Киева.
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Сотрудник налоговой милиции зарабатывает в среднем 2,5 тыс. грн в месяц, - Белан(83)
Постановление об увольнении руководства ГФС должно быть вынесено на голосование в парламенте уже на следующей неделе, - нардеп от "Самопомичи" Журжий(10)
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Поверніть мені моє загублене.
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Спирту не вистачає , чи просто жадібність ?
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державний бюджет СРСР - фікція ! Яка різниця скільки буде в обігу папірців , які ніде в світі не конвертовані ...?
А що до алкоголю , так - він дуже сильно наповнює бюджет ... тобто - держава ЗНОВУ залазить до людей у кишені ... як завжди .
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так там же на цих заводах наче (?) завжди стояли пости податкові!
Податковий кодекс України
N 2755-VI, 02.12.2010, Кодекс України, Верховна Рада України
229.1.14. На підприємствах, де використовують спирт за нульовою ставкою, встановлюються податкові пости, порядок роботи яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
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А то нема чого і на хліб намазати.
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дякую - вже відповіли ... Дешевые сигареты могут подорожать до 28 грн, - Ассоциация "Производителей табачных изделий"
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А що її ганяти , якщо вона ВЖЕ давно незаконна ?!
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Институт Павликов Морозовых в действии,куме.
-Але муляе,те,що у владельцев спиртзаводов,е теж информаторы в налоговой.Мали пiдготуватись
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