 На Днепропетровщине объявлены два дня траура по погибшему в АТО бойцу Евгению Попову. ФОТО

Согласно распоряжения городского головы, 21 и 22 августа в Никополе объявлены днями траура,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.Завтра, 22-го августа, в городе пройдет церемония прощания с воином-участником АТО Евгением Поповым, который ушел из жизни 19-го августа в военном госпитале в результате полученных ранений.

"В знак скорби по погибшим героем АТО призываем приспустить Государственный Флаг Украины на зданиях предприятий, учреждений, организаций города", - говорится в документе.Также предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности необходимо ограничить включение музыки и проведение развлекательных мероприятий.