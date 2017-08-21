 На Днепропетровщине объявлены два дня траура по погибшему в АТО бойцу Евгению Попову. ФОТО

Согласно распоряжения городского головы, 21 и 22 августа в Никополе объявлены днями траура,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Завтра, 22-го августа, в городе пройдет церемония прощания с воином-участником АТО Евгением Поповым, который ушел из жизни 19-го августа в военном госпитале в результате полученных ранений.
"В знак скорби по погибшим героем АТО призываем приспустить Государственный Флаг Украины на зданиях предприятий, учреждений, организаций города", - говорится в документе.
Также предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности необходимо ограничить включение музыки и проведение развлекательных мероприятий.
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