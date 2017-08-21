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 На Днепропетровщине объявлены два дня траура по погибшему в АТО бойцу Евгению Попову. ФОТО

Воин погиб 19 августа.

Согласно распоряжения городского головы, 21 и 22 августа в Никополе объявлены днями траура,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Завтра, 22-го августа, в городе пройдет церемония прощания с воином-участником АТО Евгением Поповым, который ушел из жизни 19-го августа в военном госпитале в результате полученных ранений.

На Днепропетровщине объявлены два дня траура по погибшему в АТО бойцу Евгению Попову 01


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"В знак скорби по погибшим героем АТО призываем приспустить Государственный Флаг Украины на зданиях предприятий, учреждений, организаций города", - говорится в документе.

Также предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности необходимо ограничить включение музыки и проведение развлекательных мероприятий.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Днепропетровщине объявлены два дня траура по погибшему в АТО бойцу Евгению Попову. ФОТО
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