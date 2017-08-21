 В Виннице наградили 12 Народных Героев Украины. ФОТОрепортаж

В Виннице состоялась церемония награждения орденом Народный Герой Украины, сообщает Цензор.НЕТ. Четыре семьи получили награды за своих погибших родных. И моменты вручения наград, изготовленных из народного серебра, стали самыми пронзительными и тяжелыми.Зал поднимался каждый раз, приветствуя героев, выходящих на сцену винницкой областной филармонии "Плеяда". Это заставляло бойцов смущаться и нервничать еще больше.

Майор Евгений Сломинский, боец 8-го полка спецназа, год назад под Попасной был ранен в обе руки и до сих пор проходит лечение. Представляя спецназовца, командир отряда, подполковник Игорь Ковбасюк рассказал, о том, что Евгений отличился не раз. Возле Старого Айдара он, будучи раненым, тем не менее захватил ПЗРК "Игла" российского производства. А в июле 2014 года Сломинский командовал группой, которая деблокировала наши войска в Луганском аэропорту. После эвакуации раненых и погибших эта группа продвинулась вперед и подбила вражеский БТР. Это всего лишь небольшая часть героических поступков легендарного бойца, носящего позывной Халк. Взяв в руки серебряный орден, Евгений сказал: "Я благодарен народу Украины за эту награду!"

Наталья Леонидовна получила награду за своего сына Максима Шаповала, сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, машину которого взорвали в Киеве 27 июня этого года. "Шаповал - первый украинский киборг, - сказал о погибшем главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. - Максим был командиром первой группы спецназа, которая прибыла в Донецкий аэропорт еще в мае 2014 года для усиления 3-го полка спецназа"...В тот же день, когда в Киеве погиб Максим Шаповал, в Константиновском районе Донецкой области взорвали машину, в которой находился житомирянин Юрий Возный. Он работал на руководящих должностях в Департаменте контрразведки Службы безопасности Украины. И сам попросил отправить его служить туда, где было наиболее горячо. Родители Юрия Надежда Ивановна и Виталий Николаевич не могли сдержать слезы, получая награды. И постоянно говорили об осиротевших внуках - у Юрия трое детей. Младшему сыну исполнилось всего три месяца...

"Нам не нужно перемирие, - сказал полковник Юрий Синьковский, получив орден. - Нам необходима победа". Рассказывая о Синьковском, главный редактор интернет-сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сказал: "Это не тот замкомбата, который говорит бойцам "Вперед!", сидя в штабе, он, полковник, сам вел за собой бойцов. Именно благодаря такому командованию, 40-й батальон, подразделение, которое дважды побывало в окружении под Иловайском и Дебальцево, сохранило свою боеспособность. А 20 августа - второй день рождения Юрия Синьковского. В бою с танками противника полковник получил тяжелое ранение в области сердца"... Сейчас герой делает все, чтобы вызволить из плена своих побратимов. "Я всегда буду помнить о 53 погибших бойцах нашего батальона, - говорит Юрий. - 18 ребят числятся пропавшими без вести, их место нахождения до сих пор не установлено, а двое бойцов с 3 февраля 2015 года находятся в плену... Эта награда, которую я сегодня получил, - на самом деле их награда".Двое бойцов 34-го батальона 57-й бригады Вадим Балюк (слева) и Константин Шкапоед (справа), приехавшие на награждение прямиком из Песков, российское пропагандистское телевидение обвинило в жертвоприношении Перуну гражданина так называемой ДНР. Бойцы ничуть не расстроились по этому поводу. И готовы и дальше приносить жертвы ради того, чтобы освободить Украину от врага.Константин Шкапоед, отец четырех детей, дед троих внуков, пришел на войну добровольцем еще в 2014 году. И сказал, что будет воевать, как и его дед, до победы.Владислав Балюк служил в Крыму. И стал одним из четырех военных из огромной симферопольской части, которые остались верными присяге. Уже этот поступок достоин уважения. Но 26-летний украинец добился того, чтобы его определили в воюющее подразделение. Первый год он служил водителем-санитаром, а потом командиром взвода медицинского обеспечения. "Год я проходил в форме, постоянно выпачканной кровью ребят, которым я оказывал помощь", - рассказал Вадим в интервью, которое в скором времени выйдет на Цензор.НЕТ. В День конституции Вадим вместе с такими же, как и сам, отчаянными бойцами установил украинский флаг в серой зоне. "Пусть сепары видят, чья это земля", - говорит отец четырехлетнего сына.

Не так давно Кристина Панасюк, автор и исполнитель песен собственного сочинения, побывала на позициях 34-го батальона. Приехала она поздравить героев и в Винницу.С мамой погибшего 20-летнего Артема Пойды и его старшим братом Константином из Кропивницкого приехала большая группа волонтеров и сослуживцев. Боец 17-го батальона 57-й бригады погиб 21 января 2015 года неподалеку от Горловки. За минуту до гибели Артем заметил микроавтобус с 12-ю террористами и уничтожил его, тем самым спася побратимов. Но погиб сам...Младший сержант 20-го батальона 93-й бригады Юрий Яницкий попал в плен 22 декабря 2014 года. 45 дней он находился в Донецке, в оружейной комнате бывшего "Беркута". Там, за шкафом, Юрий нашел флаг Украины и все время плена прятал его в своем матрасе. Его удалось вывезти с собой 7 марта, когда украинца освободили. "Теперь этот флаг всегда со мной", - говорит герой.

О Дмитрии Сумском, друге Шамане, рассказал его командир - Владимир Регеша, друг Санта . Они, добровольцы, были именно теми людьми, которые заняли авдеевскую промку, тем самым отведя активный вражеский огонь от самого города. За наградой из Киева приехала жена Дмитрия Яна с мамой.Александр Пономарев, десантник 79-й бригады, не так давно вернулся из Америки, где проходил реабилитацию. После тяжело ранения в позвоночник, он пока передвигается в инвалидной коляске. Но его друзья, супруга и дочь искренне верят, что он вскоре все же поднимется на ноги. А полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка, рассказывая о своем сослуживце, с горечью сказал, что Саша до сих пор не получил квартиру, в которой его семья очень нуждается. Надеемся, власти города Хмельницкий услышал голоса героев и решат этот вопрос.Винничанка Татьяна Новикова получила награду с желто-голубой колодкой - такой орден, в отличие от боевого красно-черного, вручают врачам, журналистам, волонтерам и общественным деятелям. Она, носившая позывной Доктор Ксю, вытаскивала раненых бойцов, будучи беременной. В зале находились бойцы, которым она спасла жизнь.После обмывания награду врачу прикрепил Павел ЧайкаВ холле филармонии собравшихся героев и винничан встречали снимки военного фотографа Дмитрия Муравского, сделанные на линии огня и в госпиталях страны. Фотограф Роман Николаев сделал этот удивительный снимок.Капеллан Константин Холодов прочел молитву перед началом церемонии, а затем представил Максима Шаповала, с которым был дружен.

Приехавших героев и гостей церемонии встречал военный оркестр.

Артем Харченко, финалист популярного телепроекта "Україна має талант", является давним другом миссии "Народный герой Украины", и всегда дарит героям свои песни.

Светлана Никанорова, бандуристка из Житомира, удивила тем, что в ее исполнении популярные и народные песни звучат совсем по-другому.



Коллектив "Винничанка" приветствовал всех танцем.Офицер 72-й бригады Василий Тарасюк не раз был контужен и ранен, но не покидал поле боя. Более того, в одиночку уничтожил вражеский танк. Начальник штаба 1-го батальона 72-й бригады Роман Дармограй, приехавший представлять сослуживца, вспомнил момент февральских событий, когда бои на промке шли практически постоянно. Туда практически невозможно было доставить еду, чтобы утолить жажду, ребята ели снег. "И вот нам доставили термосы с чаем и компотом. Вася взял один такой, чтоб напиться. Но артиллерия врага начинает снова накрывать завоеванные украинцами позиции, - говорит Роман. - И тут на Васю падает разбитый термос, его полностью обливает содержимым. "О, напился", - причмокивая сказал Вася".Этим бойцом гордятся командиры и друзья. И считают, что он должен получить звание Героя Украины, о чем сделали соответствующее представление. Сам же Тарас, как и остальные герои, получившие народную награду, себя таким не считает. "На войне нет ни одного офицера без солдат, - сказал Василий Тарасюк. - Но особенные слова я хотел бы сказать о погибших. Их имена всегда будут у нас в сердце. Помните, какими бы тяжелыми ни были испытания на нашем пути, победа будет за нами".Снимок Народных героев Украины на память