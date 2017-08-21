 В аэропорту "Борисполь" задержали "торговца людьми", пытавшегося вывезти россиянку в Пекин для использования в сексиндустрии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По данным ведомства, используя обман 29-летний гражданин Китая пытался вывезти авиарейсом "Киев-Пекин" гражданку РФ для дальнейшего использования ее в сексиндустрии.
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В настоящее время организатору объявлено подозрение по ст. 149 УК Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека" и избрана мера пресечения.
Фото: Госпогранслужба
Напомним, за 6 месяцев 2017 года Национальная полиция оказала помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми.
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нафига было задерживать???
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Судіть як за тваринку, нююю, типу таргана....
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заколебали лягушатники.
еще лет десять назад видел у Украинской Альфы приличную спецуху.
возьмите за лекала спецодежду европы хотя бы.
П,С.
это тренд нынче часть черепка торчит из носка ?
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какое отношение имеют кацапи к людям?
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россиянку" через Борисполь в Китай?...ну-ну...
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Может это она его "фплен" взяла и требовала, что бы вывез...
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