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Все про:аэропорт (1280) Госпогранслужба (2992) задержание (6127) торговля людьми (137)

 В аэропорту "Борисполь" задержали "торговца людьми", пытавшегося вывезти россиянку в Пекин для использования в сексиндустрии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

20 августа в аэропорту "Борисполь" оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы с привлечением спецподразделения пограничного ведомства совместно с представителями УБПСТЛ ГУ НП в Одесской области задокументировали и пресекли деятельность организатора торговлей людьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

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По данным ведомства, используя обман 29-летний гражданин Китая пытался вывезти авиарейсом "Киев-Пекин" гражданку РФ для дальнейшего использования ее в сексиндустрии.

В аэропорту Борисполь задержали торговца людьми, пытавшегося вывезти россиянку в Пекин для использования в сексиндустрии, - Госпогранслужба 01
В настоящее время организатору объявлено подозрение по ст. 149 УК Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека" и избрана мера пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аэропорту "Львов" задержали украинку, причастную к международному каналу торговли людьми

В аэропорту Борисполь задержали торговца людьми, пытавшегося вывезти россиянку в Пекин для использования в сексиндустрии, - Госпогранслужба 02

В аэропорту Борисполь задержали торговца людьми, пытавшегося вывезти россиянку в Пекин для использования в сексиндустрии, - Госпогранслужба 03
Фото: Госпогранслужба

Напомним, за 6 месяцев 2017 года Национальная полиция оказала помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми.


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От блин! Сломали тьолочке карьеру! За что, хунта?!
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Как-же вы стали проституткой, не знаю,наверно просто повезло
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хоть какая-то индустрия процветает. как не гордиться страной и народом
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а она типа не знала куда и зачем едет....
нафига было задерживать???
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нехер ей юани в Мордор высылать. Пускай в Россиюшке б*ядствует. Они же супербогатая сверхдержава...
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как это "пытался вывезти"? в чемодане что-ли?
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Тююююю.... РоSSіяни-люди??
Судіть як за тваринку, нююю, типу таргана....
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Ляшко тоже так начинал . А щас видишь депутат анальнои партии .миллионы доларов и дворцы с побратимами декларирует .
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Так Ляшко карьеру сделал, а тьолку хунта сбила на взлете. Несправедливо!
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Так Ляшко начинал атс****** у большого чиновника . на видео сознанка есть .
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Ну так и тьолка могла у какого-нибудь китайского коммунистического босса.
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А хіба через поки що існуючий кордон, здебільшого умовний між Китаєм і кацапстаном не надійніше і простіше? Такий гак через Бориспіль робити?
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Та всех их паковать и отправлять наложенным платежом.
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а вчем вина китайса? он на свою холопку все права имеет. СВОБОДУ Ху Йвен Бину
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От блин лохонулись,надо было ленку бондаренчиху и лукашку к ней для сопровождения подсадить и отправить к желтеньким
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блин пошейте спецам спецуху приличную.
заколебали лягушатники.
еще лет десять назад видел у Украинской Альфы приличную спецуху.
возьмите за лекала спецодежду европы хотя бы.
П,С.
это тренд нынче часть черепка торчит из носка ?
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речь идет о "торговле людьми"
какое отношение имеют кацапи к людям?
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так это другая статья ,это не про торговлю людьми, а жестокое обращение с животными.
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от вам, уепкам, ваш царь все отрезал и доступы и впн и анонимайзеры, а вы, алени, все равно сюда претесь, зачем?
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Чес какой то. А вообще - кому какое дело, до ее тела ? :

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Шо то у нас не то-вы лучше -а тем следите шоб непохищали скифских тоесть украинских женщин а кацапку пускай тащат-тем более на свою будущую Родину.
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Вы там разберитесь для начала!
Может это она его "фплен" взяла и требовала, что бы вывез...
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А воще пора кордон с Кацапским Каганатом закрыть на глухо но пока хазаре у нас во власти то это вряд ли ...торговые партнеры и договорняк о дружбе далее в силе ....
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відстьогував за торгівлю людьми, а не кацапами, непорядок
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И опять камуфляж и бронежилеты... Не, ну они точно прибабахнутые...
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А она и вправду думала, что едет смотреть Великую китайскую стену?
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Ну сколько можно говорить, своих положенных 2-х рабов нельзя продавать на стороне.
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хоть бы фото ее показали, может я перекупил бы ее для себя. Я к рабам хорошо отношусь, сено свежее им меняю и баланду на мясных отходах даю.
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Вообще не понимаю, через Рашку же намного ближе и проще так как там с Китаем есть общая граница.
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нічого страшного, скоро Пекін сам прийде до цієї росіянки і не треба буде нікуди їхати
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Проклятые укры не дают русским девочкам в трусиках заработать на кусок хлеба
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ аэропорту "Борисполь" задержали "торговца людьми", пытавшегося вывезти россиянку в Пекин для использования в сексиндустрии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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