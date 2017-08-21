 Канадские инструкторы подготовили по стандартам НАТО группу саперов-военнослужащих ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины, в Каменец-Подольском, торжественной церемонией вручения сертификатов завершился курс подготовки операторов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств (СВУ). Сертификаты об окончании курса получили 9 военнослужащих, которые в течение последних 5 недель перенимали умения и навыки работы с СВП по стандартам НАТО у канадских коллег и опытных военнослужащих Центра разминирования.
Следует отметить, что с начала проведения занятий в рамках "Многонациональной тренировочной группы - Украина" это первый курс, проведенный канадскими инструкторами именно для военнослужащих из разных воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины. До этого по соответствующему направлению осуществлялась подготовка только военнослужащих Центра разминирования.
Командир объединенной оперативно-тактической группы ВС Канады майор Дэйв Пэкхэм поблагодарил руководство Центра разминирования за всестороннюю поддержку при проведении курса. Обращаясь к выпускникам, офицер отметил необходимость постоянного совершенствования полученных знаний и умений.
- Только постоянное обучение и адаптация к определенным условиям является признаком настоящего профессионала, - подчеркнул майор Дэйв Пэкхэм.
Заместитель начальника Центра разминирования подполковник Олег Гаврилюк поблагодарил иностранных коллег за профессиональный подход к процессу подготовки украинских саперов, а также выразил уверенность, что данный курс будет способствовать распространению информации о противодействии СВП в воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины.
В общем с 2015 года канадскими военными инструкторами в Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины подготовлены 243 украинских военнослужащих.
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