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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Канадские инструкторы подготовили по стандартам НАТО группу саперов-военнослужащих ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Это первый курс, проведенный канадскими инструкторами именно для военнослужащих ВСУ. Всего с 2015 года канадскими военными инструкторами подготовлены 243 украинских воина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины, в Каменец-Подольском, торжественной церемонией вручения сертификатов завершился курс подготовки операторов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств (СВУ). Сертификаты об окончании курса получили 9 военнослужащих, которые в течение последних 5 недель перенимали умения и навыки работы с СВП по стандартам НАТО у канадских коллег и опытных военнослужащих Центра разминирования.

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Следует отметить, что с начала проведения занятий в рамках "Многонациональной тренировочной группы - Украина" это первый курс, проведенный канадскими инструкторами именно для военнослужащих из разных воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины. До этого по соответствующему направлению осуществлялась подготовка только военнослужащих Центра разминирования.

Канадские инструкторы подготовили по стандартам НАТО группу саперов-военнослужащих ВСУ, - Минобороны 01Канадские инструкторы подготовили по стандартам НАТО группу саперов-военнослужащих ВСУ, - Минобороны 02

Командир объединенной оперативно-тактической группы ВС Канады майор Дэйв Пэкхэм поблагодарил руководство Центра разминирования за всестороннюю поддержку при проведении курса. Обращаясь к выпускникам, офицер отметил необходимость постоянного совершенствования полученных знаний и умений.

- Только постоянное обучение и адаптация к определенным условиям является признаком настоящего профессионала, - подчеркнул майор Дэйв Пэкхэм.

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Заместитель начальника Центра разминирования подполковник Олег Гаврилюк поблагодарил иностранных коллег за профессиональный подход к процессу подготовки украинских саперов, а также выразил уверенность, что данный курс будет способствовать распространению информации о противодействии СВП в воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины.

В общем с 2015 года канадскими военными инструкторами в Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины подготовлены 243 украинских военнослужащих.
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Эта отличная новость она должна выглядеть так: канадские вооружённые силы подготовили большую партию новейшего по стандартам НАТО летального оружия. Оружия для подготовленных канадскими инструкторами большой группы военнослужащих ВСУ. Для успешного отражения уничтожения лютого кровавого врага российского захватчика, присланного кремлёвскими фашистами - рашистами )(уйла. И скорейшего освобождения своей родной но временной оккупированной проклятыми российскими фашистами суверенной украинской земли Крыма и Донбасса....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКанадские инструкторы подготовили по стандартам НАТО группу саперов-военнослужащих ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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