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 Митинг за сменяемость власти прошел в российском Ростове. ФОТО

В Ростове-на-Дону (Россия) состоялся митинг, участники которого выступали за сменяемость власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, акция была организована местным отделением общественного движения "Открытая Россия". В ней участвовали активисты регионального штаба Алексея Навального, политических партий ПАРНАС и "Гражданская инициатива".

Организаторы приурочили митинг к очередной годовщине августовского путча 1991 года в Москве. Тогда самозваный "Государственный комитет по чрезвычайному положению" (ГКЧП) выступил против демократических реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: В России с митингами "посвободней и попроще", чем на Западе

Участники митинга требовали сменяемости власти, критиковали нынешнюю власть РФ.

По словам одного из организаторов акции Вадима Кобзева, официальная пропаганда пытается навязать гражданам свои представления о патриотизме, но гражданские активисты стараются противостоять такой пропаганде.

За митингом, проходившим на площади имени Ленина, наблюдали полицейские. Они не вмешивались.

Митинг за сменяемость власти прошел в российском Ростове 01

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>> Что ещё изменилось за неделю к лучшему. Путинботам, зрадофилам и всёпропальщикам не читать.

грося собственной персоной на цензоре? :D
этой ебалы тока не хватало.
от перемог и досягнень и так уже тошнит.
а ты, батенька, шокогандон рваный!
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Иван Петрович Сидоров) Парашник, ну а про новейший миномет молот, с прицелом 1943года, чего же ты не написал? Ну а про повышения тарифов?
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хотят опять хуйло на медведя сменить?
если очень потребовать, могут и разрешить
тока потом не говорите, что власть не сменяется
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Вообще хуйлопы оборзели против хуйла1 бунтуют😀
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ты глянь толпа какая собралась,не протиснуться))
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таки да, об этом я на цензоре
говорил задолго до войны - 2014
поставил все точки над и .... и

платим кровью .... но победим !
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Слышь Вован, а чё Навальный курит, ты не знаешь?
Митинг за сменяемость власти прошел в российском Ростове - Цензор.НЕТ 8441
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