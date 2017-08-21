 Митинг за сменяемость власти прошел в российском Ростове. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, акция была организована местным отделением общественного движения "Открытая Россия". В ней участвовали активисты регионального штаба Алексея Навального, политических партий ПАРНАС и "Гражданская инициатива".
Организаторы приурочили митинг к очередной годовщине августовского путча 1991 года в Москве. Тогда самозваный "Государственный комитет по чрезвычайному положению" (ГКЧП) выступил против демократических реформ.
Участники митинга требовали сменяемости власти, критиковали нынешнюю власть РФ.
По словам одного из организаторов акции Вадима Кобзева, официальная пропаганда пытается навязать гражданам свои представления о патриотизме, но гражданские активисты стараются противостоять такой пропаганде.
За митингом, проходившим на площади имени Ленина, наблюдали полицейские. Они не вмешивались.
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грося собственной персоной на цензоре? :D
этой ебалы тока не хватало.
от перемог и досягнень и так уже тошнит.
а ты, батенька, шокогандон рваный!
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если очень потребовать, могут и разрешить
тока потом не говорите, что власть не сменяется
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говорил задолго до войны - 2014
поставил все точки над и .... и
платим кровью .... но победим !
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