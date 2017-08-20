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 Общество
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Все про:боеприпасы (1248) Нацполиция (8458) Донецкая область (4605)

 Почти 2 тыс. патронов изъяты под Краматорском. ФОТО

В Донецкой области обнаружена крупная партия патронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, оперативники получили информацию о том, что житель села Петровка под Краматорском хранит дома оружие. Правоохранители провели осмотр его домовладения, где нашли и изъяли 16 картонных коробок с патронами калибра 9 мм к пистолету ПМ (по 16 патронов в каждой коробке). Общее количество боеприпасов - 256 единиц.

Также изъяты 1625 патронов калибра 5,45 мм и 5 патронов калибра 7,62 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 гранат, 41 патрон и дымовая шашка изъяты из автомобиля в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Почти 2 тыс. патронов изъяты под Краматорском 01

(Фото полиции Донецкой области)
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да ктото из дамбасни цынк домой упер и всех делов.
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Гідна послідовниця Мічуріна - огірки зібрала на ялині. Або інша версія, більш правдоподібна - стилісти не підказали Королевській, що огірочки українці вирощують на грядках на городах, а не збирають у лісі, як гриби. Хоча...
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Та это и не так важно,просто каждый день гибнут люди на донбассе ,а эта тварь приложила ко всему этому не мало стараний, и своими огурчиками она как бы стебется ,а другому стебателю это нравится
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Не переоцінюйте неграмотну сосалку, вона - гравець несамостійний і у загибелі людей на Донбасі найбільша вина лежить на її ляльководах.
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Конечно проще всего все на хуйла вешать,а эта с рыжим вообще не при делах,если что и было то ее заставили,а так она только огурцы закрывала,даже на блокпосту не стояла
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Я ж не хуйла мав на увазі - а справжніх хазяїв Донбасу, які овоща зробили президентом, а коли його народ попер, затіяли гру в автономний донбаський регіон з гудками, московськими попами і такими ось королевськими, самі залишаючись в тіні.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПочти 2 тыс. патронов изъяты под Краматорском. ФОТО
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