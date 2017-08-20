 Почти 2 тыс. патронов изъяты под Краматорском. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, оперативники получили информацию о том, что житель села Петровка под Краматорском хранит дома оружие. Правоохранители провели осмотр его домовладения, где нашли и изъяли 16 картонных коробок с патронами калибра 9 мм к пистолету ПМ (по 16 патронов в каждой коробке). Общее количество боеприпасов - 256 единиц.
Также изъяты 1625 патронов калибра 5,45 мм и 5 патронов калибра 7,62 мм.
(Фото полиции Донецкой области)
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