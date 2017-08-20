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 Политика Украины
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Все про:дороги (1782) Жебривский (580) ремонт (821) Донбасс (15800) инфраструктура (100)

 До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский проинспектировал процесс ремонтных работ дорожного покрытия в Славянске, Селидово, Соледаре, Доброполье, Мирнограде, Покровске, Бахмуте, Константиновке и Краматорске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Замечаний много. И прежде всего - к качеству и темпов выполнения работ подрядчиками. Повторяю еще раз: за качество дорог те, кто берется их ремонтировать, отвечать в том числе и материально. Обязал подрядчика, который делал часть дороги Доброполье - Красный Лиман, за свой счет переделать участки, на которых допущено брак. Будем и в дальнейшем придерживаться следующего порядка: не обеспечил качества за бюджетные деньги - вкладывай свои", - написал он.

"В этом году должны закончить реконструкцию 12 объектов. Для сравнения: до войны во всей Донецкой области за год восстанавливали максимум 2-3. Но я доволен не только количеством, но и качеством работы подрядчиков. По Государственным строительным нормам Украины на мосты и путепроводы должно быть 10 лет гарантии, то подрядчики готовы и 25 лет давать, потому что в действительности делают качественно и на совесть", - заявил глава области.

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Жебривский отметил проблемы с финансированием, особенно из госбюджета.

По его словам, несколько объектов уже завершены. В частности, Бахмутский путепровод будет сдан 23 августа, а мост в Соледаре - до конца сентября.

По словам чиновника, в ближайшие два года на ремонт и строительство дорог в Донецкой области будет выделено 3,5 миллиарда гривен: "Приведу такие цифры: сейчас у нас на счету 464 млн грн, думаю, что до 1 сентября будет 600 млн грн, а к концу года - миллиард гривен, который мы сможем направить на дороги. Кроме того, примерно 370 млн грн мы уже направили на коммунальные дороги. Ожидаем на следующий год 2,5 миллиарда денег, которые мы должны использовать на строительство дорог. Этого хватит, чтобы отремонтировать все дороги Донетчины, но это больше, чем могут "поднять" подрядчики".

До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский 01

До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский 02

До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский 03

До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский 04

До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский 05

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До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский 06

До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский 07

До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский 08

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Навіщо будувати нові мости за гроші України! Хай стоять знищеними як мости через Дунай в Югославії! Закінчиться війна, москалі будуть виплачувати відшкодування, от тоді і відремонтуємо! Не бачу сенсу ремонтувати мости для сепаратистів за гроші центрального бюджету!
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за чей счет этот праздник жизни? расскажите ка нам шыкаладные о мыролюбстве и тамжынашелюдстве.
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За наш рахунок, української держави і її громадян. А інфраструктура потрібна для перекидання військової техніки і бійців, котрі будуть Донбас від кацапні звільняти. Так що не переживай, що гроші підуть на непотрібну справу.
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Это не катит. танкам асфальт не нужен. Им даже более предпочтителен грунт. Гусеницы сгорают на асфальте.
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Доводжу до вашого відома, що на великі дистанції танки перекидуються трейлерами, щоб не зменшувати майбутній так потрібний ресурс поза зонами бойових дій.
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а что от днепра до дамбаса нету жд транспорта?
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Є, але він більш уразливий і маневрувати не може, на жаль.
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Приведу такие цифры: сейчас у нас на счету 464 млн грн, думаю, что до 1 сентября будет 600 млн грн, а к концу года - миллиард гривен, который мы сможем направить на дороги.



значит опять будет такая картина
До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский - Цензор.НЕТ 4029



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Думбаси підривали мости, а ви тепер будуйте нові. Нафіг вони впали?


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это ГРУ Генштаба мацковии всё повзрывало , враг в мацковии , а не на Донбассе
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А Бамбас білий і пухнастий? Я в той час моніторив коментарі на русвесні і знаю про що кажу.
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дамбас- бамбас он не такой? он всю галактику кормит?
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по шыкаладной версии тамжынашилюди - адиннарот. а то хуйло на соевый гешеф по распилу бабла на "восстановление"нападет
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Тут не врут.Отдаю должное,как очевидец(командировочный).Дорожная работа капец как кипит.Хорошо ли это,плохо ли-фиг знает.Но-факт.
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почему эта работа не кипит в западной или южной части Украины?
Может потому что пальмовая питорасня решила за счет других регионах восстановить расхераченную дамбасней инфраструктуру?
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Фиг знает.Справедливости ради-может такое же кипит и в других регионах.Я,как говорится,что вижу,то и пою..
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Я вижу. И по трассам и по внутрирайонным дорогам. Как были они разъебаными тяжеловозами, которые на крысм ехали так и осталось все по старому, только больше выбоины.
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это не перекос, это шыкаладный баблораспилос.
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Дороги строятся по всей Украине и это факт.КацаКрысы хрюкните ,это финансирует Плешивая РАБссия...
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по "всей" Украине это где?
Я е Херсонщине и Николаевщине этого не заметил. Может быть соя строит их по мордовской наноневидимой технологии?
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Ващет дороги это прерогатива правительства и Укравтодора...,не хватало еще президенту заниматься этой бедой....,это не РАБссия что всё делаёт строит и детей рожает плешивый Педофил,от Камчатки до ККенигсберга...
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ну так какого хера на дамбасе бамбасе строят дороги не за счет того кто их расхерачил а за счет налогоплатильщиков со всей Украины?
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ой извиите, торговый партнёр Украины с 1654 года
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Китай профинансировал несколько направлений.Ветка из польского Гданьска до Одессы кажется будет проходить по Николаевской области.Завтра уточню напишу.
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нет. Николаевщина на восток за одесской областью.
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я знаю,потому и уточню хотят ли китайцы сотрудничать с судостроительными Николаевскими пацанами.Николаев всё таки порт и прочие инфраструктуры...
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Николаев в этом плане не так интересен как Херсон. Именно на Херсонщине больше сельхозплощадей и наличие речного и морского транспорта плюс точно такая же верфь.
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в свое время я объездил всю Украину,но в Одессе Николаеве и Херсоне не был ни разу...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДо конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский. ФОТОрепортаж
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