 До конца года на Донетчине планируется завершить реконструкцию 12 мостов и путепроводов, - Жебривский. ФОТОрепортаж

"Замечаний много. И прежде всего - к качеству и темпов выполнения работ подрядчиками. Повторяю еще раз: за качество дорог те, кто берется их ремонтировать, отвечать в том числе и материально. Обязал подрядчика, который делал часть дороги Доброполье - Красный Лиман, за свой счет переделать участки, на которых допущено брак. Будем и в дальнейшем придерживаться следующего порядка: не обеспечил качества за бюджетные деньги - вкладывай свои", - написал он.
"В этом году должны закончить реконструкцию 12 объектов. Для сравнения: до войны во всей Донецкой области за год восстанавливали максимум 2-3. Но я доволен не только количеством, но и качеством работы подрядчиков. По Государственным строительным нормам Украины на мосты и путепроводы должно быть 10 лет гарантии, то подрядчики готовы и 25 лет давать, потому что в действительности делают качественно и на совесть", - заявил глава области.
Жебривский отметил проблемы с финансированием, особенно из госбюджета.
По его словам, несколько объектов уже завершены. В частности, Бахмутский путепровод будет сдан 23 августа, а мост в Соледаре - до конца сентября.
По словам чиновника, в ближайшие два года на ремонт и строительство дорог в Донецкой области будет выделено 3,5 миллиарда гривен: "Приведу такие цифры: сейчас у нас на счету 464 млн грн, думаю, что до 1 сентября будет 600 млн грн, а к концу года - миллиард гривен, который мы сможем направить на дороги. Кроме того, примерно 370 млн грн мы уже направили на коммунальные дороги. Ожидаем на следующий год 2,5 миллиарда денег, которые мы должны использовать на строительство дорог. Этого хватит, чтобы отремонтировать все дороги Донетчины, но это больше, чем могут "поднять" подрядчики".
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значит опять будет такая картина
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Может потому что пальмовая питорасня решила за счет других регионах восстановить расхераченную дамбасней инфраструктуру?
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Я е Херсонщине и Николаевщине этого не заметил. Может быть соя строит их по мордовской наноневидимой технологии?
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