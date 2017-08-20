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Все про:пожар (3474) Хортица (22) ГСЧС (1322)

 В заповеднике "Хортица" произошел пожар на 2 га. ФОТОрепортаж

В Национальном заповеднике на острове Хортица (Запорожье) возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, горела сухая трава, кустарники и хвойные деревья на площади 2 га. На площади 1 га был верховой пожар.

В 18:00 пожарные полностью ликвидировали горение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60 га лесного массива горят на Житомирщине

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(Фото Главного управления ГСЧС в Запорожской области)
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как по мне, то пусть горит, всё равно это лес прихватизированый барыгами, не жалко
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как интересно. т.е. лес приватизировали барыги, а горит пусть сам лес?

так нужно призывать пусть барыги горят, лес то тут при чем?
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днепр воняет, как ещё леса остались, у нас дубы режут, аж пеньки гудят ...
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