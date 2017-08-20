 В заповеднике "Хортица" произошел пожар на 2 га. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, горела сухая трава, кустарники и хвойные деревья на площади 2 га. На площади 1 га был верховой пожар.
В 18:00 пожарные полностью ликвидировали горение.
(Фото Главного управления ГСЧС в Запорожской области)
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так нужно призывать пусть барыги горят, лес то тут при чем?
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