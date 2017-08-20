 Легковушка слетела в кювет в Винницкой области: погиб 2-летний ребенок, двое младенцев травмированы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 21-летний водитель, совершая обгон на автодороге между поселком Теплик и селом Росоша, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В машине находились две женщины и трое малолетних детей, двое из которых - в возрасте до одного года. Все они жители Тепликского района.
Вследствие ДТП травмы получили двое младенцев. 2-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался во время транспортировки в больницу.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
(Фото полиции Винницкой области)
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стільки аварій через неадекватів
вони ж проходять медичну провірку, і їх визнають нормальними, а потім вони вбивають...
p.s.стільки смертей на дорогах, от би до всіх так - "Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского(201)
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