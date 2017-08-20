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 Легковушка слетела в кювет в Винницкой области: погиб 2-летний ребенок, двое младенцев травмированы. ФОТОрепортаж

В Винницкой области автомобиль слетел в кювет. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 21-летний водитель, совершая обгон на автодороге между поселком Теплик и селом Росоша, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В машине находились две женщины и трое малолетних детей, двое из которых - в возрасте до одного года. Все они жители Тепликского района.

Вследствие ДТП травмы получили двое младенцев. 2-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался во время транспортировки в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Легковушка слетела в кювет в Винницкой области: погиб 2-летний ребенок, двое младенцев травмированы 01Легковушка слетела в кювет в Винницкой области: погиб 2-летний ребенок, двое младенцев травмированы 02Легковушка слетела в кювет в Винницкой области: погиб 2-летний ребенок, двое младенцев травмированы 03

(Фото полиции Винницкой области)
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да уж... спешить надо медленно, особенно в машине с кучей детишек!
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Судячи з травм, про дитячі крісла вони не чули. В ЄС за таке ДТП (якщо діти без крісел) водію тюрма 100 %, а в нас вийде під заставу. Майже ніхто не возить дітей в кріслах. Всі думають,що вони вправні водії.
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у меня два, постоянно друзья просят. Мол к мадярам или словакам едем, дай, а я всегда удивляюсь, а тут оно вам че не надо? На нормальные дороги дай, а по га.ну можно и без?
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Блядь, нигде за гранией нельзя везти детей без специальных кресел. А у нас ща ХЕРащенко будет бздеть, что надо поднять штрафы за употребление спиртного за релем...
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И всепропальщики будут кричать ;барыжная влада заставляет покупать детские кресла, липецкая фабрика перешла на выпуск детских кресел, нас родители на скоростных копейках и москвичах без всяких кресел возили и все путем!;
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Это все пустяки,вот Дыминский олигарх на крутом мерсе убил красавицу
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якось мене обігнала вазовська шістка, повна жінок і дітей, на швидкості за 100 км/год, на небезпечній ділянці( я їхав 90), я пригальмував, щоб пустити їх на полосу, бо зустрічний рух був жвавий, і подумав, як би кожен водій подумав - От, дебіл, права купив, а їхати не купив.
стільки аварій через неадекватів
вони ж проходять медичну провірку, і їх визнають нормальними, а потім вони вбивають...
p.s.стільки смертей на дорогах, от би до всіх так - "Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского(201)
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з ким не почну говорити - молодь десь купує права, а їздить не навчена - КОРУПЦІЯ ВБИВАЄ.
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А це тому що придбати водійське посвідчення дешевше ніж навчатися в автошколі.Хоча тут це діло умовне -все залежить від того хто за кермом і його інстинкту самозбереження та здорового глузду.
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Ага,і крісла будуть коштувати як ціле авто, більшість з нас виросла при ссср і на море і куди завгодно з батьками їздили на наших топорних авто, і без біди, а тепер із за того що нема культури водіння да і батьки іноді в неадекваті, тепер нехай всі купують крісла
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хоть бы жена не дала детей с собой брать як за самогоном поихав
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛегковушка слетела в кювет в Винницкой области: погиб 2-летний ребенок, двое младенцев травмированы. ФОТОрепортаж
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