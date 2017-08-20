 4 тыс. бегунов участвовали в харьковском марафоне "Освобождение". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", среди марафонцев были взрослые и дети, люди в возрасте от семи до семидесяти лет. Обязательное условие для бегунов - хорошее самочувствие: пульс мерили на старте. Спортсмены-профессионалы давали бегунам полезные советы: не набирать скорость в начале забега, экономить силы и почаще пить воду.
Дистанцию мини-марафона - 3 километра - преодолело наибольшее количество участников. Те, кто выносливее, состязались в беге на 10, 21 и 42 км.
Маршрут прошел по центру Харькова: от стадиона "Динамо" по улице Сумской и Белгородскому шоссе. Близлежащие улицы перекрывали с 7:00 до 14:00.
На всем протяжении маршрута дежурили бригады скорой помощи и волонтеры с водой. Порядок охраняли патрульные полицейские. Инцидентов не было.
Нынешний марафон - 32-й по счету.
Марафон "Освобождение" - самый старый в Украине. Он традиционно проводится в честь освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков (23 августа 1943 года).
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Одной жопой на три стула
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