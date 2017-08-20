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 Общество
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Все про:Харьков (4366) марафон (50)

 4 тыс. бегунов участвовали в харьковском марафоне "Освобождение". ФОТОрепортаж

В Харькове состоялся традиционный марафон "Освобождение", посвященный Дню города и Дню Независимости Украины. В нем приняли участие 4 тысячи человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", среди марафонцев были взрослые и дети, люди в возрасте от семи до семидесяти лет. Обязательное условие для бегунов - хорошее самочувствие: пульс мерили на старте. Спортсмены-профессионалы давали бегунам полезные советы: не набирать скорость в начале забега, экономить силы и почаще пить воду.

Дистанцию мини-марафона - 3 километра - преодолело наибольшее количество участников. Те, кто выносливее, состязались в беге на 10, 21 и 42 км.

Маршрут прошел по центру Харькова: от стадиона "Динамо" по улице Сумской и Белгородскому шоссе. Близлежащие улицы перекрывали с 7:00 до 14:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам. ФОТОрепортаж

На всем протяжении маршрута дежурили бригады скорой помощи и волонтеры с водой. Порядок охраняли патрульные полицейские. Инцидентов не было.

Нынешний марафон - 32-й по счету.

Марафон "Освобождение" - самый старый в Украине. Он традиционно проводится в честь освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков (23 августа 1943 года).

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если бы был марафон для освобождения Украины от украинцев, гепа бежал бы впереди всех.
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Ну это ж не забег колясочников-геев, со справкой из дурдома
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Вчера Кернес рассказывал Гордону,какой петя умница - показательно,не правда ли ????
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В смысле что Гепа всегда держит нос по ветру?
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сейчас для "пороха" все устаканилось: добровольцы,волонтеры, пассионарии - увязли в АТО (многие ушли навсегда...),"непосященные", "чужие" майдановцы надежно нейтрализованы, карманный прокурор, выпилены угрозы в виде Боровика, Саакашвили, Згуладзе... "отреформированные" суды, нелегитимный ЦИК, СМИ подконтрольны олигархам. Можно немного передохнуть и по-старОму, как в старые добрые времена, с гепой поделить гешефт. Пока хуйло у власти - шЕколаду ничего не грозит и все будет ништяк
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Гепа на низькому старті. Для нього замість стартового пістолета відмашку (на арешт) дасть прокуратура. І побіжить він так, що ніякий чемпіон з автораллі, тащо там, з Формули-1 не наздожене. І фінішувати, підозрюю, буде в Ізраїлі.
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Вольові та сильні люди, якщо в таку спеку бігають.
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Так победуны, именинники или незалежники-бендеровцы?
Одной жопой на три стула
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Гепа будет соревноваца с косатой колясочницей в марафоне на инвалидках, тока поообещайте колясочнице кресло президента в награду, и колясочница ещё на старте Гепе глотку зубами перегрызёт..она ж свихнулась на власти.
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Цензор.НЕТФотоОбщество4 тыс. бегунов участвовали в харьковском марафоне "Освобождение". ФОТОрепортаж
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