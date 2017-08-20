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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (8452) угон (259) Фацевич (47)

 Угонщиков служебного Lexus замглавы НП Фацевича задержали с помощью засады при попытке перегона, - полиция. ФОТОрепортаж

Для задержания участников банды, похитившей служебный автомобиль заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, правоохранители организовали засады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, правоохранители организовали засады и во время попытки перегнать автомобиль из Обуховского района задержали двух ранее судимых киевлян, 35 и 36 лет. Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов, жители столицы 27, 29 и 38 лет, пытались сбежать. Был введен план "Перехват" и слаженными действиями, при содействии спецназовцев Житомирской полиции, их задержали.

У подозреваемых изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, полиции и устройства для сканирования и деблокировки автосигнализаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали на Киевщине автоугонщика, пытавшегося обокрасть автомобиль нардепа. ФОТОрепортаж

Банда специализировалась на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Установлено, что две недели назад в г. Ирпень они угнали еще одно транспортное средство "Honda CR-V", сообщает полиция.

Угнанное полицейское авто преступники прятали в жилом кооперативе в с. Подгорцы Обуховского района.

"Сейчас продолжаются обыски. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, служебный Lexus GX заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича был похищен 11 августа ночью.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ужгородские патрульные с тараном и стрельбой задержали злоумышленника, угнавшего автомобиль. ФОТОрепортаж+ВИДЕО


Угонщиков служебного Lexus замглавы НП Фацевича задержали с помощью засады при попытке перегона, - полиция 01Угонщиков служебного Lexus замглавы НП Фацевича задержали с помощью засады при попытке перегона, - полиция 02Угонщиков служебного Lexus замглавы НП Фацевича задержали с помощью засады при попытке перегона, - полиция 03Угонщиков служебного Lexus замглавы НП Фацевича задержали с помощью засады при попытке перегона, - полиция 04Угонщиков служебного Lexus замглавы НП Фацевича задержали с помощью засады при попытке перегона, - полиция 05



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Чому на службовому автомобілі нацполіції не було синіх держномерів та необхідного обладнання для визначення його місцеположення по GPS? Керівництво нацполіції сидається своєї роботи?
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Тому що Фацевич використовує цю автівку (придбану за гроші платників податків) в особистих потребах, а в ресторани та на розваги с мусорськими синіми номерними знаками їздити не комільфо.
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Чи не є це порушенням інструкції? Народ має право знати де їздить службова машина, яка заправляється та обслуговується за гроші бюджету, за ті самі 44 млрд грн, яких не вистачає на бензин! Армії вистачає 64 млрд грн на танки, на кораблі та на літаки, а міліції 44 млрд грн на Лексуси не вистачає!
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реформи відбулись..
були мєнти,тєперь пластмасовыє полцкі..
обласні поліцаї на туарегах..
а ригіанально-столічниє на майбахах да лексусах...
ЖРІТЄ СВОЄ ПОКРАЩЕННЯ УЖЕ СЬОГОДНІ ВІД БАРИГИ...
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по беспределу полицаи беспредельничают ведут поиск типа служебное авто суки такая вонь на Цензое....
Бутусов-- а сколько авто в стране в розыске... в угоне и где бодрые рапорта???!! операции и все такое...
А зам главы НПУ свою задницу должность и погоны использует для личного!!
О! да !! цэ пэремога... вчерашние и сегодняшние урки возглавили полицию и МВД...
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каков процент нахождения ментами угнанных авто..?
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этот процент состоит из служебного мусорского "лексуса".
зы а как звучит словосочетание: служебный "лексус". красота!
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ну как видим смотря у кого угоняют. Спецназ и спецслужб наверное даже с зоны АТО забрали чтобы облавы устраивать во всей области.
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А у моего соседа машину разбили под самым двором и сипались. Мусора приехали и сказали самому обходить соседей и искать может кто че видел или видео какое то есть а потом принести в полицию тогда они подключатся.
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Так может всем украинцам следует к мусорам подключаться когда они зарплаты получают?
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А ты не смотри по сторонам,а представь себя во Флориде)))
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Молодцы орлы,могут найти машину начальника полиции
А для быдлу план перехват и отибитесь)))
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Посягнули на святое, на Лексус Фарцевича.
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"Для задержания участников банды, похитившей служебный автомобиль заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, правоохранители организовали засады", - для своего ведомства искали. А другие угоны нашли, какая статистика?
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Нахера искать?Это на зарплате не отоажается
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а чого не на деу ланосі поліцай їзде ? чи по рангу положено ? то видайте йому ще і малинові штани
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Молодцы ! Фацевича повысить в должности и выдать новый "Lexus"...
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"Организовали засадЫ " ... Наверно все менты киева и области искали 😕
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Шо за бред, нах эти фото пневмопистолета, какого-то лексуса LX вместо GX , угнанного у Фацевича??? Шо за развод ???
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Я в Лексусах не разбираюсь, но ПМ точно пневматический.
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Они бы машины обычных пользователей с такой же скоростью находили... А то - вдуматься только - служебный Lexus! Ну, конечно, они его найдут...
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Что такое "служебный" транспорт а тем более Лексус - это по-сути личный транспорт для ремонта, расходования на заправку, амортизационные и т.д и т.п. и сколько мусорни было задействовано в этой "Аперации" и сколько было угнано в это время транспорта обывателей?
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"С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на неё и уповаю" (C) =))
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Ничего они не искали, а засада вообще смешно звучит. Мусорня на 90% знает всех угонщиков, и тем более тех которые отрабатывают дорогие авто. И..прально..какие вы догадливые..мусорилы с них получают откатики..ну что б делать вид что они их ищут, но просто не находят. А тут дибилы просто тупонули и потянули не ту тачку, и мусорам просто некуда было деваца пришлось их брать. Украли бы они чью то другую машину, не сомневайтесь мусорилы бы даже не пошевелились, а потом бы только во время свой откатик получили..
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Выдайте Фацевичу проездной на все виды транспорта, лексус для него жирно !
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та да, на фото походу Lexus LX 470, да ещё и не со служебными номерами
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где же Lexus GX? или всё-таки угнали личное авто фацевича? и странно, что угнали ещё 11 августа, а в розыск объявили аж 16-го.
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-Короче ясно. Кто-то старательно "замыливает глаза" общественности .Никакого лексуса они не нашли. Наипалово !
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ЦЕ АЗБУКА... КРИМІНАЛ САМ ЗЛИВ СВОЇХ... НАЛЯКАЛИ МЕНТІВСЬКИМ БЕСПРЕДЕЛОМ...
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Наверно простьіе граждане должньі испьітьівать щенячий восторг от такой новости...
В Уураине на деньги гражданн чиновниками покупаются сверх дорогие и роскошние автомобили, которие хранятся по месту жительства обслуги єтих самих чиновников, затем когда єти машини уганяются - они оперативно разискиваются.... При етом из уст етих самих чиновников слишатся какая то ложь об защите интересов простих гражланн, о неких идеалах очередних Майданов и прочее...
Вам не кажется что ето какой-то сюреализм и гипертрофированно лживьій совок?!
Бьіл такой роман "1984" , роман "Украина 2017" будет в 100 раз круче.
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Там ещё мог и маячок стоять...больше всего.Пинкертоны,мля...
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в 2004 премєрміністр он жєпрафффесар закупил для мусоров 3500 туарегов,и они быстенько были списаны...
а вот тепеть "народная"палиция арендует эти туареги под жопу мусорных гинералов...
Т В А Р И П О З О Р Н Ы Е
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УКРАИНА - ЭТО ТАКАЯ БОГАТАЯ СТРАНА , ЧТО ДЛЯ РАБОТНИКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НП , ЗАКАЗЫВАЕТСЯ И ОПЛАЧИВАЕТСЯ БЮДЖЕТНЫХ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ АВТОМОБИЛЬ БРЭНДА LEXUS !!! А ЧТО-НИБУДЬ ПО СКРОМНЕЕ МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ НУ , ХОТЯ БЫ TOYOTA ИЛИ ШЕВРОЛЕ ?
ЗДЕСЬ В АМЕРИКЕ ЛЕКСУСЫ ДЛЯ ПОЛИЦИИ НЕ ЗАКУПАЮТ !!! НУ ЭТО ПОНЯТНО , ЧТО ПО СРАВНЕНИЮ С УКРАИНОЙ , АМЕРИКА ПРОСТО НИЩАЯ !!!
А ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО , ТО ПОЧЕМУ ЗАКУПАЮТ ЛЕКСУСЫ ДЛЯ МУСОРСКИХ ЧИНУШ , КОГДА В СТРАНЕ ВОЙНА И АРМИИ ПОРОЮ НЕ ХВАТАЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОГО , ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЛОНТЁРЫ , ВОЗМОЖНО ПУТИН БЫЛ БЫ УЖЕ В КИЕВЕ ( ОН В ПРИНЦИПЕ И ТАК В КИЕВЕ - В РАДЕ В ОППОЗИЦИОННОМ БЛОКЕ СИДИТ ).
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО БЛЯДСТВО С ЧИНУШАМИ ???
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Никогда не закончится, пока народу не осточертеет и он не начнет чиновников вешать на столбах.
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Чего ты так удивился Ети аферисты и шлэпэры которые вместе с офшорным иудеем прорвались во власть И оседлали ее Так себя называют Мы чиновники говорят они Хотя они ни в чем не компетентны и в подавляющем большинстве случаев не имеют профильного образования А порой даже какого либо образования Можно ли считать МАУП Гроси образованием да еще и заочный Они на стационаре дают знаний на уровне завхоза сельской школы А там все такие начиная с ментов и заканчивая нач департаментов
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В РАДЕ И В БПП ТАКОЕ ЖЕ СИДИТ И БЭЭЭЭЭКАЕТ..
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сарай lx
только на болты
авалон откуда????
сплошное хп
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не стоило ментам пиариться на этой операции - Лексус "служебный", засады... и пр., и это за наши деньги.. только раздражение!

Нашли, по-тихому.. по яйцам дали, посадили - и все!!!

А писать надо не про это...

до чего убогая у нас власть!!
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Интересно, сколько лет работала безоблачно эта банда, вероятнее всего под чьей-то крышей?
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А на чем же праведный аваков катается? Кто контролирует финансово-хрзяйственную деятельность МВД, по ходу реформы они начинают с себя доогих, полицейские на лексусах, а мы ведь живем в долг и воюем оружием прошлого века!!! По авакову давно расследование плачет, торнадо его дети, Сашу Белого грохнул он, титушки от авакова, это его ноу хау, и вообще темное прошлое, как с таким прошлым и без надлежащего образования он стал министром, нам эта мертвая коалиция очень дорого обходится.
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Служебный Лексус??? Какого черта у чиновника даже не топ-уровня служебное люксовое авто???
А на авто среднего класса Фацику уже западло гонять???
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Угонщиков служебного Lexus замглавы НП Фацевича задержали с помощью засады при попытке перегона, - полиция - Цензор.НЕТ 3178Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 2 ч.2 часа назад
Поимка похитителей авто замглавы Нацполиции - еще больше подчеркивает тот факт, что полиция существует только для защиты правящего класса.

Угонщиков служебного Lexus замглавы НП Фацевича задержали с помощью засады при попытке перегона, - полиция - Цензор.НЕТ 2198
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Если бы угнали у обычного киевлянина машину - никогда не нашли бы! Уверен на 100%.
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От ммолодчаги! Угнали GX нашли LX и что характерно, номера кузова одинаковые)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУгонщиков служебного Lexus замглавы НП Фацевича задержали с помощью засады при попытке перегона, - полиция. ФОТОрепортаж
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