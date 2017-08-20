 Угонщиков служебного Lexus замглавы НП Фацевича задержали с помощью засады при попытке перегона, - полиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Киевской области.
Как отмечается, правоохранители организовали засады и во время попытки перегнать автомобиль из Обуховского района задержали двух ранее судимых киевлян, 35 и 36 лет. Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов, жители столицы 27, 29 и 38 лет, пытались сбежать. Был введен план "Перехват" и слаженными действиями, при содействии спецназовцев Житомирской полиции, их задержали.
У подозреваемых изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, полиции и устройства для сканирования и деблокировки автосигнализаций.
Банда специализировалась на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Установлено, что две недели назад в г. Ирпень они угнали еще одно транспортное средство "Honda CR-V", сообщает полиция.
Угнанное полицейское авто преступники прятали в жилом кооперативе в с. Подгорцы Обуховского района.
"Сейчас продолжаются обыски. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений", - отмечается в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, служебный Lexus GX заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича был похищен 11 августа ночью.
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були мєнти,тєперь пластмасовыє полцкі..
обласні поліцаї на туарегах..
а ригіанально-столічниє на майбахах да лексусах...
ЖРІТЄ СВОЄ ПОКРАЩЕННЯ УЖЕ СЬОГОДНІ ВІД БАРИГИ...
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иди сажай капусту
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Бутусов-- а сколько авто в стране в розыске... в угоне и где бодрые рапорта???!! операции и все такое...
А зам главы НПУ свою задницу должность и погоны использует для личного!!
О! да !! цэ пэремога... вчерашние и сегодняшние урки возглавили полицию и МВД...
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зы а как звучит словосочетание: служебный "лексус". красота!
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А для быдлу план перехват и отибитесь)))
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В Уураине на деньги гражданн чиновниками покупаются сверх дорогие и роскошние автомобили, которие хранятся по месту жительства обслуги єтих самих чиновников, затем когда єти машини уганяются - они оперативно разискиваются.... При етом из уст етих самих чиновников слишатся какая то ложь об защите интересов простих гражланн, о неких идеалах очередних Майданов и прочее...
Вам не кажется что ето какой-то сюреализм и гипертрофированно лживьій совок?!
Бьіл такой роман "1984" , роман "Украина 2017" будет в 100 раз круче.
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а вот тепеть "народная"палиция арендует эти туареги под жопу мусорных гинералов...
Т В А Р И П О З О Р Н Ы Е
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ЗДЕСЬ В АМЕРИКЕ ЛЕКСУСЫ ДЛЯ ПОЛИЦИИ НЕ ЗАКУПАЮТ !!! НУ ЭТО ПОНЯТНО , ЧТО ПО СРАВНЕНИЮ С УКРАИНОЙ , АМЕРИКА ПРОСТО НИЩАЯ !!!
А ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО , ТО ПОЧЕМУ ЗАКУПАЮТ ЛЕКСУСЫ ДЛЯ МУСОРСКИХ ЧИНУШ , КОГДА В СТРАНЕ ВОЙНА И АРМИИ ПОРОЮ НЕ ХВАТАЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОГО , ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЛОНТЁРЫ , ВОЗМОЖНО ПУТИН БЫЛ БЫ УЖЕ В КИЕВЕ ( ОН В ПРИНЦИПЕ И ТАК В КИЕВЕ - В РАДЕ В ОППОЗИЦИОННОМ БЛОКЕ СИДИТ ).
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО БЛЯДСТВО С ЧИНУШАМИ ???
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только на болты
авалон откуда????
сплошное хп
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Нашли, по-тихому.. по яйцам дали, посадили - и все!!!
А писать надо не про это...
до чего убогая у нас власть!!
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А на авто среднего класса Фацику уже западло гонять???
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Поимка похитителей авто замглавы Нацполиции - еще больше подчеркивает тот факт, что полиция существует только для защиты правящего класса.
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