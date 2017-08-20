 Прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
В ходе проверки, которая проходила 19 августа, выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися в СИЗО людьми.
По результатам проверки начато уголовное производство по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Ранее сообщалось, что заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.
Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).
4562 84
Снят с должности начальник СИЗО в Одессе, где заключенный расчленил сотрудницу изолятора(69)
Полиция задержала второго беглеца из СИЗО в Краснограде. ФОТО(12)
Мать задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко считает, что он дал признания под давлением и пытками(68)
В украинских СИЗО содержатся более 120 военнослужащих, подозреваемых в преступлениях, - Минобороны(11)
Трамп сознательно или несознательно атакует весь мировой порядок – блогер(0)
Сущенко разрешили свидание с женой и звонок сыну, - Фейгин(2)
Освобожденная заложница Сурженко пройдет обследование в одной из киевских больниц: факты ее пыток наемниками РФ должны быть в отчетах правозащитников, - Ирина Геращенко. ФОТО(6)
Ответить
Ответить
August 18 at 11:05pm ·
Вчерашнее страшное убийство, естественно, повлекло за собой цепь событий, но совершенно не таких, которые следовало бы...
Спецназ бьёт заключённых.
Заходят в камеру здоровые полицейские в масках, с дубинками, и лупят арестантов.
Это что, наказание такое?
Тогда мне интересно -- за что?
Или воспитательный процесс такой -- уничтожить с огромным трудом кое-как налаженный тюремный быт -- ломают всё подряд, шкафчики, полочки, отбирают вентиляторы, обогреватели, ломают всё, что можно поломать, и отбирают всё, что можно отобрать...
Первое что мне пришло в голову -- коллективное наказание в фашистском концлагере, когда за какую-нибудь провинность фашисты избивали весь барак.
Эта технология прекрасно работает на подавление личности, превращая людей в стадо.
Но в стране, которая претендует то, чтобы называться правовым государством, в 2017 году, мне кажется, реакция должна быть совершенно другой.
Нужно навести порядок в администрации.
А если кого и бить -- то начальника тюрьмы, его заместителей, опер часть, короче всех, кто имеет непосредственное отношение ко вчерашней трагедии.
А зэкам, сидящим по камерам -- дать воду, дать нормальную еду, и начать с ними работать, чтобы исправить, а не бить.
Потому что таких страшных монстров, как тот, который совершил это злодеяние вчера -- вообще единицы, и
остальные сидельцы не имеют к этому инциденту никакого отношения.
Вообще, как говорят в тюрьме -- "не при делах".
Абсолютно.
Мне очень жаль несчастную девушку.
До слёз.
Я знал её лично -- мы часто общались, когда я приходил в тюрьму, приносил передачи...
...и я хочу, чтобы её смерть была не просто так -- несчастный случай на работе.
Это жестокое убийство вскрыло всё несовершенство и гниль существующей пенитенциарной системы в целом, и Одесской тюрьмы -- в частности...
Вообще, Одесская тюрьма -- это что-то из ряда вон -- так говорят заключённые, сидевшие в других тюрьмах.
Только в Одесской тюрьме нет воды.
Только в Одесской тюрьме охрана продаёт арестантам предметы первой необходимости.
Только в Одесской тюрьме такая страшная повальная наркомания.
И потому -- только в Одесской тюрьме стало возможно то, что произошло вчера.
Я, к сожалению, не могу изменить систему.
Но я чётко понимаю и вижу -- как должно относится к заключённым вне зависимости от совершённых (или несовершённых) ими преступлений.
И потом -- давайте не будем забывать, что это СЛЕДСТВЕННЫЙ изолятор.
То есть, там содержатся люди, чья вина ещё не доказана, и зачастую -- и не будет доказана -- такие пойдут домой.
А их -- палками.
Ничего кроме злобы и агрессии такая практика не принесёт...
...и если мы хотим что-то менять -- начинать нужно с тюрем, больниц, и домов престарелых, тогда цивилизованный западный мир повернётся к нам лицом.
И смерть Алёны не пройдёт даром...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Какое еще превращение в стадо?! Они сначала грабят, убивают, воруют, затем жрут, срут, за деньги налогоплательщиков ....люди... этот "люди", твою мать в переулке по голове кирпичем ударит без какого-либо зазрения совести, чтобы сумку забрать или цепочку .... люди блин... квартиру ему купи или орально удовлетвори, там же все такие няшки ....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я ставлю лише питання- хто хоче замислитися, той замислиться.
Ответить
ты обиделся что-ли? извини.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А від того, знаю я когось особисто чи ні, суть мого питання міняється?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Валерия Лутковская
15 ч ·
Юрій Луценко, я не часто використовую можливості Фейсбуку, але цей випадок вражає. Це фото регіонального представника в Одесі, зроблене сьогодні в Одеському СІЗО. Знаю, що там працює і регіональна прокуратура, але мені здається, що контроль має бути щільнішим! Це однозначно слід від кийка. Завтра там може бути ще гірше. Ми там будемо. Але чи буде відповідна реакція з боку прокуратури?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почему информация умалчивается? Потому, что там работают задержанные?
http://24tv.ua/ru/zverskoe_ubijstvo_sotrudnicy_sizo_v_odesse_smi_uznali_detali_n854479
https://strana.ua/news/87929-ubijstvo-v-odesskom-sizo-nachalnika-snjali-s-dolzhnosti.html
Или свинарник - чьё-то личное хозяйство с бесплатными рабами?
Ответить
Об этом мало пишут журналисты
Ответить
Ответить
если не в курсе ... подсказываю осужденные!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тоже версия . Но не менее жуткая
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А теперь зверская мстя вертухаев...избиение заключенных.....потом,чтобы скрыть это избиение,пишут,что этих избитых ночью вывели из СИЗО.Все факты о том,какой БАРДАК там творился.Убирать полностью ВСЕХ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить