EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  4562  84
Все про:Одесса (5848) права человека (723) пытки (463) СИЗО (982)

 Прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО. ФОТО

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В ходе проверки, которая проходила 19 августа, выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися в СИЗО людьми.

По результатам проверки начато уголовное производство по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.


Прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО 01Прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО 02

Ранее сообщалось, что заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.

Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снят с должности начальник СИЗО в Одессе, где заключенный расчленил сотрудницу изолятора
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цензор нет тут, як тут. А пагони-то які, прокуратура не помітила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ну, у них Генеральный сам сиделец. Как он может увидеть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дмитрий Краснобаев added 2 new photos.
August 18 at 11:05pm ·

Вчерашнее страшное убийство, естественно, повлекло за собой цепь событий, но совершенно не таких, которые следовало бы...
Спецназ бьёт заключённых.
Заходят в камеру здоровые полицейские в масках, с дубинками, и лупят арестантов.
Это что, наказание такое?
Тогда мне интересно -- за что?
Или воспитательный процесс такой -- уничтожить с огромным трудом кое-как налаженный тюремный быт -- ломают всё подряд, шкафчики, полочки, отбирают вентиляторы, обогреватели, ломают всё, что можно поломать, и отбирают всё, что можно отобрать...
Первое что мне пришло в голову -- коллективное наказание в фашистском концлагере, когда за какую-нибудь провинность фашисты избивали весь барак.
Эта технология прекрасно работает на подавление личности, превращая людей в стадо.
Но в стране, которая претендует то, чтобы называться правовым государством, в 2017 году, мне кажется, реакция должна быть совершенно другой.
Нужно навести порядок в администрации.
А если кого и бить -- то начальника тюрьмы, его заместителей, опер часть, короче всех, кто имеет непосредственное отношение ко вчерашней трагедии.
А зэкам, сидящим по камерам -- дать воду, дать нормальную еду, и начать с ними работать, чтобы исправить, а не бить.
Потому что таких страшных монстров, как тот, который совершил это злодеяние вчера -- вообще единицы, и
остальные сидельцы не имеют к этому инциденту никакого отношения.
Вообще, как говорят в тюрьме -- "не при делах".
Абсолютно.
Мне очень жаль несчастную девушку.
До слёз.
Я знал её лично -- мы часто общались, когда я приходил в тюрьму, приносил передачи...
...и я хочу, чтобы её смерть была не просто так -- несчастный случай на работе.
Это жестокое убийство вскрыло всё несовершенство и гниль существующей пенитенциарной системы в целом, и Одесской тюрьмы -- в частности...
Вообще, Одесская тюрьма -- это что-то из ряда вон -- так говорят заключённые, сидевшие в других тюрьмах.
Только в Одесской тюрьме нет воды.
Только в Одесской тюрьме охрана продаёт арестантам предметы первой необходимости.
Только в Одесской тюрьме такая страшная повальная наркомания.
И потому -- только в Одесской тюрьме стало возможно то, что произошло вчера.
Я, к сожалению, не могу изменить систему.
Но я чётко понимаю и вижу -- как должно относится к заключённым вне зависимости от совершённых (или несовершённых) ими преступлений.
И потом -- давайте не будем забывать, что это СЛЕДСТВЕННЫЙ изолятор.
То есть, там содержатся люди, чья вина ещё не доказана, и зачастую -- и не будет доказана -- такие пойдут домой.
А их -- палками.
Ничего кроме злобы и агрессии такая практика не принесёт...
...и если мы хотим что-то менять -- начинать нужно с тюрем, больниц, и домов престарелых, тогда цивилизованный западный мир повернётся к нам лицом.
И смерть Алёны не пройдёт даром...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Адміністрація СІЗО та пенітенціарної служби залякує арештованих щоб вони не давали покази по фактам повного розвалу пенітенціарної служби в СІЗО, по фактам продажу наркотиків та заборонених речей затриманим, по фактам порушення режиму та корупції. Міністр Петренко має йти з посади, разом зі всім персоналом СІЗО, бо вбивство співробітника СІЗО з розчленуванням - це пістець, такого у світі ще не було! Таких дебілів треба гнати і віддавати під суд!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы последствия "жизнедеятельности" этих мразей, лично видели? Отношение к ним, зависит от того, приходилось ли вам лично с ними сталкиваться, не в условиях изоляции, а там, где они уверены в своей безнаказанности. Это сложный вопрос, но когда мне клиент убившый в прошлом трех людей, причем забивший их до смерти как собак, говорит, прокурор че охерел, он че мне 15 лет просит? Ну и что что я 23 года отсидел? За все что я раньше совершил, я уже отбыл... Вот вы как лично считаете, можно отбыть "убитого ребенка", чьих то мужей, жен, матерей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я до них відношусь як до тварин, а тварин катувати гріх. Сидять собі тихенько і хай сидять, але продавати наркоту та запрещенку в СІЗО це злочин і адміністрація СІЗО а також керівники пенітенціарної служби мають йти під суд! Вбивство і розчленування співробітника СІЗО це просто пістець! Це означає що охорони в СІЗО взагалі немає, що це якийсь хостел для затриманих! Як могла жінка співробітниця СІЗО лишитись з арештованим без нагляду охорони СІЗО? Хто її туди послав, з якою метою, чому не було супроводу? Як кілька годин ніхто не поцікавився де поділась жінка? Чому в арештованого була можливість не тільки скоїти вбивство а й приховати сліди злочину? Може це нормально для Одеського СІЗО коли жінки-працівники можуть усамітнитись з арештованими на кілька годин? Всі факти мають бути перевірені і всі працівники СІЗО які були причетні до порушення режиму, корупції та наркоторгівлі мають бути віддані під суд! Перевірки мають бути проведені по всім СІЗО України, а також по всім тюрмам! Всі факти фізичного впливу на затриманих та засуджених, мають бути зафіксовані та розслідувані. Якщо факти корупції та злочинів працівників пенітенціарної системи знайдуть своє підтвердження, то ці працівники мають понести суворе покарання! Міністр та керівник пенітенціарної служби мають вже писати рапорти на відставку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я не писал что про "охрану" лучшего мнения, чем про сидельцев. Они стоят друг друга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и зачем этот бред тут постить? Во-первых, никакого "полицейского спецназа" в сизо не было, нет и никогда не будет, за очень редким исключением, типа захвата заложников и т.д. - то есть вранье, то что написано выше вонючая брехня.
Какое еще превращение в стадо?! Они сначала грабят, убивают, воруют, затем жрут, срут, за деньги налогоплательщиков ....люди... этот "люди", твою мать в переулке по голове кирпичем ударит без какого-либо зазрения совести, чтобы сумку забрать или цепочку .... люди блин... квартиру ему купи или орально удовлетвори, там же все такие няшки ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я за введение принудительных работ на Зоне. Причем сроки давать 10-ть, если возместит материальный вред и 25-ть, если нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спецназ в СІЗО та в ІТТ є, він там працює регулярно, перевіряє арештованих на наявність в них заборонених предметів та застосовує заходи фізичного впливу на арештованих та засуджених. Досить постити куйню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
судя по пагонам, это заместитель генерального в одесской области ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То він вже не людина і його можна бити? Так виходить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
особенно при том что он не может дать сдачи и ответить на побои самозащитой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
главное вам с ним не встретится в условиях "где он может"... ВОт тогда и сделаете личный вывод - людына, чи нет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да я таких много видел в условиях задворок и улиц. обычно у них есть инстинкт самосохранения, и жертв они выбирают не способных сунуть перо в печень. они тонкие психологи в основном, и чувствуют страх как собаки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
собаки обычно собираются в стаю, где у них страх притупляется...
 показать весь комментарий
Ответить
 
однако избивание и издевательства ради избивания и издевательств, делает тех кро его пиздит в сизо или лагере ничем не лучше его самого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саша, не ломай кайф. видишь, у человека - скрытые садистские наклонности. может он удовольствие получает!.. а тут ты, со своей "людиной"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я нікому нічого не "ломаю". І не перехожу на особистості.
Я ставлю лише питання- хто хоче замислитися, той замислиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а я перехожу легко. главное - без оскорблений. а то не обсуждение , а срач получается.
ты обиделся что-ли? извини.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На тебе може образитися лише та особа, яку ти образив. Перед нею і вибачайся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Многих знаешь тех , которые исправились и не мотают второй- третий срок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
За всю практику - один, и уже под старость. Еще несколько завязали после первой ходки, но сидели не более 5-ти лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А основная масса делает по-несколько ходок. То есть налоги на их содержание были потрачены зря и они повторно представляли угрозу для общества ( некоторые : насильники , убийцы ) одно и тоже тяжкое преступление сделали повторно . И они должны вызывать сочувствие ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
это вы у сердобольных спросите. Мое дело их защищать, это не означает сочувствовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одного точно знаю. Зараз в АТО. Глибока розвідка в складі ДРГ.
А від того, знаю я когось особисто чи ні, суть мого питання міняється?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я знаю нескольких , которые там прятались от тюрьмы . Лучше они не стали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То твої особисті знання. Ще раз питаю- що це міняє?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Именно так, зеков в военное время либо в штрафную роту либо расстреливать. Зачем кормить тех кто тебя ненавидит?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Жить по новому это прекрасно !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не прекрасно... это акуительно просто!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Помнится, Югий Витальевич сразу по назначении грюкав по столу и даже ездил в СИЗО с рассказами мол что он как на себе испытавший ужасы , изменит порочную совково-кучмаревскую систему. Забув мабуть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я ведь сразу говорил,что надо было человека сильно достать,чтобы он в СИЗо пошёл на расчленёнку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" человек" и на расчлененку ??? ну ну не дай вам бог с таким человеком встретиться в темном переулке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А як труп сховати по іншому? Як не розчленувати то лишається хіба, що з'їсти. Та і один не з'їш таку бабу. А мужика взагалі не з'їш бо несмачний та жорсткий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
дело в том что убить своего мучителя это нормально . не по христиански конечно но что поделать . а вот расчленить труп это уже перебор . на такое может пойти только психически нездоровый человек
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно, что человек может быть ужас какой. Просто, это СИЗО - человек не объявлен преступником, он просто подозреваемый. Зачем его бьют до суда? Чтобы взял чью-то вину на себя? Чтобы сознался в том, чего не совершал? Чтобы выгородил кого-то, и какой-то мажор отмазанный на свободе будет на кабриолете рассекать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да ни кто не спорит . СИЗО как и вся наша потенциарная система это сосредоточение садистов но расчленить труп !!!!! это уже перебор
 показать весь комментарий
Ответить
 
видать, довели... мы же не были на месте расчленителя...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Довели? Он в камере почти не показывался, а жил в свинарнике...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может в этом и есть причина? захотел в камеру?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, на фото, я думаю, не тот, кто труп расчленил. Этого просто заставляют признаться в том, что не делал... Или выгородить какого-то мажора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
черт его знает кого они там сфоткали . но не в том дело . судя по мастям ( тату сие творчество не назову ) именно тот персонаж который на фото кое что в своей жизни таки делал
 показать весь комментарий
Ответить
 
эта хрень не только в Одессе, это везде......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аха ... нашли, как пенделя от Лутковской получили ...

Валерия Лутковская
15 ч ·

Юрій Луценко, я не часто використовую можливості Фейсбуку, але цей випадок вражає. Це фото регіонального представника в Одесі, зроблене сьогодні в Одеському СІЗО. Знаю, що там працює і регіональна прокуратура, але мені здається, що контроль має бути щільнішим! Це однозначно слід від кийка. Завтра там може бути ще гірше. Ми там будемо. Але чи буде відповідна реакція з боку прокуратури?



Прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО - Цензор.НЕТ 3039
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ми там будемо? Это слова рыговки Лутковской? Ой как хотелось, чтоб это была правда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
можно по думать, что слова Луценко из Блока Панамских Патриотов значат больше ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я в том плане, что все рыги вместе с Лутковской там будут . Впрочем никаких заметных отличий их от будочников я тоже не вижу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минюст назвал уже это фейком,а югик только пробудился
 показать весь комментарий
Ответить
 
"факты бесчеловечного обращения" понятие растяжимое. Если урке тому что на фотографии в пагонах наполеона пару раз дубинкой наваляли, что бы не выделывался и не забывал где находится и за что, то это нормально, вернее мало!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смешно просто, лицо зеку закрыли, да вертухаи его на раз вычислят по наколкам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На других сайтах говорят, что при СИЗО есть свинарник и именно там произошло убийство...
Почему информация умалчивается? Потому, что там работают задержанные?

http://24tv.ua/ru/zverskoe_ubijstvo_sotrudnicy_sizo_v_odesse_smi_uznali_detali_n854479

https://strana.ua/news/87929-ubijstvo-v-odesskom-sizo-nachalnika-snjali-s-dolzhnosti.html

Или свинарник - чьё-то личное хозяйство с бесплатными рабами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во многих колониях есть подсобные хозяйства- садят овощи, потом солят капусту и помидоры.
Об этом мало пишут журналисты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто раздает (развозит) пищу в СИЗО, кто работает в бане и т.д.?
если не в курсе ... подсказываю осужденные!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Т.е. колония и СИЗО это одно и то-же? Так и должно быть? И Вы считаете это нормой, если это так есть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це реалії життя. І він там існує, як я розумію, на законних підставах. Хоча це і виглядає повною маячнею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что наиболее мерзко, что полную информацию не подавали для увеличения количества посещений, т.к. это всегда сопровождается большим количеством обсуждений и, в большинстве случаев, бесполезных предположений и решений...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заказуха против начальства. Одного отморозка показали, на котором может десятки изнасилований и его сокамерники отмудохали, а раздули как "пытки в концлагере".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А може він сів за те, що дівчину захичав від п'яних мусорів,я кі хотіли її порізати та спалити?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ні, він стареньку бабусю переводив через вілицю в не установленому місці. Бабусю поліцейські в кущах згвалтували, а його, як свідка закрили. А якщо серйозно - всіх жалко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І таке не виключено- начальник цього СІЗО так і сказав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На 1+1 была версия , что якобы новый начальник СИЗО запретил тюремный беспредел уголовников . И те решили его убрать.
Тоже версия . Но не менее жуткая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А папа Левочкина был главой пентациарнрй службы Украины . Представляете в какой среде выросли народные депутаты Левочкины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопрос не только в том, что избивали беспомощных зэков, а в том что в вертухаях от безнаказанности воспитывается садизм..., а мы с ними живем в одном пространстве....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Откуда возьмется человечность в окружении таких выродков, с пагонами на плечах и звездами на коленях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На 048.ua пишут,что убиенная пошла с убийцей посмотреть на крольчат.
А теперь зверская мстя вертухаев...избиение заключенных.....потом,чтобы скрыть это избиение,пишут,что этих избитых ночью вывели из СИЗО.Все факты о том,какой БАРДАК там творился.Убирать полностью ВСЕХ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вполне может быть, что тут просто пиар прокуратуры. В сизо у работников есть резиновые палки? Видимо да, и по закону они там, и могут быть использованы в ситуациях предусмотренных законами. И есть вероятность, что к Гражданину на фото палки были применены по закону. Но вполне может быть, что вертухай о применении нигде запись в журнале не сделал. И вот поэтому - прокуратура выявила и пропиарилась, а Гражданин получит чая, сигарет, мобилку и послабления режима.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
данный Гражданин мог иметь юридический статус подозреваемый, обвиняемый или задержанный, ожидающий экстрадиции ...., то о каком конкретно законе Вы пишите, по которому были использованы "резиновые палки" правомерно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спросите вертухаев про закон. Я как-то полицаев про закон по которому они палки применяют спросил - корректно рассказали. Статусов там не важно сколько, юридически - это вроде бы режимное заведение? Или вы считаете, что часовой видя перелезающего забор Гражданина, должен не досылать патрон в патронник, а просто спросить: -Шановный, а каков у Вас статус? .... Понятно, Гражданин лезте помедленнее, я сейчас у "Николая М" на цензоре спрошу, что мне делать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бред. Раздуто на ровном месте. Все шо я увидел с фотографии это следы от дубинки. Причем не в области жизненно важных органов. Если это бесчеловечно то зачем их выдают охране? Как возмущенная общественность предлагает принуждать к порядку вот этого дядю с аксельбантами на плечах? Словами? Так может вам самим заняться этим? А то как в троллейбусе или маршрутке отакое мурло начинает быковать вы блять все отворачиваетесь и в окно усиленно смотрите. А начинаешь стучать ему в рыло сразу защищать начинаете. А знаете почему? Потому шо битый он становится безопасным, а вам свою сцыкотность нужно оправдать хотя бы перед самим собой. Вот тут и приходит на помощь бесчеловечность и с людьми так нельзя. Тьфу, аж тошно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да. после расчлененки все(прокуратура, правозащитники, ...) хотят себе медалей - дескать работаем!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПрокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти