EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  1692  12
Все про:авто (4524) Нацполиция (8447) стрельба (2529) транспорт (1230) хулиганство (277)

 В Киеве мужчина устроил в автобусе драку со стрельбой. ФОТО

Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Вечером 19 августа в Киеве произошла драка со стрельбой в автобусе, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Полицейские выяснили, что во время движения транспортного средства, мужчина, находясь в изрядном подпитии, пытался попасть в кабину водителя. Это заметил один из пассажиров и начал успокаивать его. В ответ мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета в обшивку автобуса. Выяснять отношения мужчины продолжили на остановке общественного транспорта. Пассажир, который усмирял нетрезвого незнакомца, несколько раз его ударил и ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с места происшествия следственно-оперативная группа изъяла пистолет, похожий на устройство для отстрела резиновыми пулями, и три гильзы.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

41-летнего стрелка забрала "скорая", но мужчина сбежал из больницы, отказавшись от медицинской помощи.

Сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений сообщений Оболонского управления полиции. Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как передает Киев Оперативный, ЧП произошло в автобусе номер 101, на Петровке.

В Киеве мужчина устроил в автобусе драку со стрельбой 01

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Пассажир, который усмирял нетрезвого незнакомца, несколько раз его ударил и ушел в неизвестном направлении" спортом треба займатись, а не "свободное ношение оружия как в США".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хотел бы ошибиться , но мне кажется что если будет свободный доступ к оружию, Украина уменьшится на половину через месяц.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У всех жуликов оружие уже есть, у законопослушных нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наоборот. Любой полупокер десять раз подумает перед тем как размахивать пистолетом, зная что ему могут ответить выстрелом в задницу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви не помиляєтесь,люди в нас озлоблені вкрай.Це видно на кожному кроці.Таким людям НЕМОЖНА давати зброю.Буде гора невинних жертв.При чому злодії та бандити постраждають НАЙМЕНШЕ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
если б оружие у всех желающих- біли бі не только гильзі..но, не дай Бог, ни в чем не повинніе жертві!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оружие и так есть у всех желающих, вот только закона нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Таксс,узаконити терміново вільне носіння зброї!!!
Щоб щоп'ятниці починаючи з вечора,а також в суботнні вечора та ночі проводити ПЛАНОВІ П'ЯНІ відстріли куль.Звісно ж в цілях самооборони!!!

Хіба п'яний чи неадекватний правильно характеризує поняття "самооборона",при якій варто використати зброю?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для нынешней лихой поры это не новость. Главное, что сегодня в Киеве никого не расстреляли и не взорвали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
травмат синему стрелку в зад засунуть надо было и проверить спиленая мушка или нет...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве мужчина устроил в автобусе драку со стрельбой. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти