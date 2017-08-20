 В Киеве мужчина устроил в автобусе драку со стрельбой. ФОТО

Вечером 19 августа в Киеве произошла драка со стрельбой в автобусе, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
"Полицейские выяснили, что во время движения транспортного средства, мужчина, находясь в изрядном подпитии, пытался попасть в кабину водителя. Это заметил один из пассажиров и начал успокаивать его. В ответ мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета в обшивку автобуса. Выяснять отношения мужчины продолжили на остановке общественного транспорта. Пассажир, который усмирял нетрезвого незнакомца, несколько раз его ударил и ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с места происшествия следственно-оперативная группа изъяла пистолет, похожий на устройство для отстрела резиновыми пулями, и три гильзы.
Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
41-летнего стрелка забрала "скорая", но мужчина сбежал из больницы, отказавшись от медицинской помощи.
Сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений сообщений Оболонского управления полиции. Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как передает Киев Оперативный, ЧП произошло в автобусе номер 101, на Петровке.
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Щоб щоп'ятниці починаючи з вечора,а також в суботнні вечора та ночі проводити ПЛАНОВІ П'ЯНІ відстріли куль.Звісно ж в цілях самооборони!!!
Хіба п'яний чи неадекватний правильно характеризує поняття "самооборона",при якій варто використати зброю?
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