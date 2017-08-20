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Все про:авто (4522) Нацполиция (8444) угон (257) Фацевич (45) Князев (135)

 Служебный автомобиль замглавы НП Фацевича нашли в Обуховском районе. ФОТО

Заержана банда автоугонщиков.

Правоохранители задержали группу автоугонщиков, которые похитили в том числе и один из автомобилей Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли и авто Нацполиции и прятали в Обуховском р-не. Задержали 3 организаторов", - отметил он.

Департамент уголовного розыска НПУ сообщает также, что сейчас продолжаются обыски.

К сообщению Князев прилагает фото задержанных на фоне Лексуса, украденного 9 днями ранее.

Напомним, сообщалось, что автомобиль был в распоряжении замглавы НП и украли в Киеве.

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Служебный автомобиль замглавы НП Фацевича нашли в Обуховском районе 01

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Ну якщо у самого зам голови украли, до треба шукати. А так по.уй ті угони.
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Ну вот видно что связи мусоров с бандитами дали результат. Автомобиль обычного гражданина )(ер бы нашли когда нибудь.
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надо бы с Лексусов на Ланосы пересаживаться, тогда и затрат и головняка меньше будет
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на 112 подають інфу, що ліквідували 5 угонщиків і затримали 3 організаторів.
Якщо ліквідували = розстріляли, то навіть не знаю як на це реагувати...
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Ликвидировали группу из 5-ти угонщиков?? Без суда и следствия шоле?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСлужебный автомобиль замглавы НП Фацевича нашли в Обуховском районе. ФОТО
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