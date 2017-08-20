 Служебный автомобиль замглавы НП Фацевича нашли в Обуховском районе. ФОТО

Правоохранители задержали группу автоугонщиков, которые похитили в том числе и один из автомобилей Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли и авто Нацполиции и прятали в Обуховском р-не. Задержали 3 организаторов", - отметил он.
Департамент уголовного розыска НПУ сообщает также, что сейчас продолжаются обыски.
К сообщению Князев прилагает фото задержанных на фоне Лексуса, украденного 9 днями ранее.
Напомним, сообщалось, что автомобиль был в распоряжении замглавы НП и украли в Киеве.
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Якщо ліквідували = розстріляли, то навіть не знаю як на це реагувати...
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