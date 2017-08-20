 В Хмельницком простились с погибшим в АТО разведчиком Александром Бойко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Всім.юа, Александр Бойко был командиром разведки 50-го полка Нацгвардии. Весной подполковник поехал воевать на Восток.
3 июня его группа попала в засаду на Луганщине. Он получил ранения, но с поля боя не вернулся. Долгое время его считали пропавшим без вести. Родные погибшего не верили, что мужчины уже нет в живых. Его тело нашли только 12 августа.
После того, как провели анализ ДНК, тело Александра привезли в Хмельницкий.
Вчера, 19 августа, с бойцом прощались на площади Независимости. Кроме побратимов из Нацгвардии, проводить в последний путь погибшего пришли его родственники, друзья и неравнодушные хмельнитчане. Заместитель командующего Нацгвардии Украины Ярослав Сподар посмертно вручил Александру Бойко звание полковника.
Горожане не сдерживали слез и плакали вместе с женой бойца Светланой. Женщину не могли оторвать от гроба Александра. Она постоянно повторяла "Ты должен жить". Хмельнитчане охапками несли цветы и венки. Погибшего бойца похоронили на Аллее Славы в Раковом.
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