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 В Хмельницком простились с погибшим в АТО разведчиком Александром Бойко. ФОТОрепортаж

Воин погиб на Донбассе - его похоронили на Аллее Славы в Раковом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Всім.юа, Александр Бойко был командиром разведки 50-го полка Нацгвардии. Весной подполковник поехал воевать на Восток.

3 июня его группа попала в засаду на Луганщине. Он получил ранения, но с поля боя не вернулся. Долгое время его считали пропавшим без вести. Родные погибшего не верили, что мужчины уже нет в живых. Его тело нашли только 12 августа.

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После того, как провели анализ ДНК, тело Александра привезли в Хмельницкий.

Вчера, 19 августа, с бойцом прощались на площади Независимости. Кроме побратимов из Нацгвардии, проводить в последний путь погибшего пришли его родственники, друзья и неравнодушные хмельнитчане. Заместитель командующего Нацгвардии Украины Ярослав Сподар посмертно вручил Александру Бойко звание полковника.

Горожане не сдерживали слез и плакали вместе с женой бойца Светланой. Женщину не могли оторвать от гроба Александра. Она постоянно повторяла "Ты должен жить". Хмельнитчане охапками несли цветы и венки. Погибшего бойца похоронили на Аллее Славы в Раковом.

В Хмельницком простились с погибшим в АТО разведчиком Александром Бойко 01

В Хмельницком простились с погибшим в АТО разведчиком Александром Бойко 02

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Царство Небесне полеглому Герою.. Кацапні все повернеться сторицею - в кожний їх дім, в кожну їхню сім'ю..
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Слава Герою !! А Пете стыдно при этом тырить мясо с мясных консервов при поставках на фронт . Бирюков смотрящий от Пети по фальсификации тендеров на поставки продуктов на фронт . 118 бригада отказалась есть консервы из хвостов и хрящей . Помогает грабить мясо Пете с фронта фирма Отаман .
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Вообще то подполковник Бойко был брошен товарищами по оружию в серой зоне. Не Бирюковым и не Гройсманом. А боевыми товарищами, которые сняли на видео его ранение и бросили, указав неправильные координаты места , в котором его оставили. Или Бойко умер от недоедания?
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когда-то всех героев будут вспоминать как борцов за независимость Украины.Слава им!!!!...Позор шайке проходимцев у власти!!!!
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Власть не вводит визовый режим с окупантами потому что несколько миллионов украинцев едут туда работать. Вы еще и правда считаете тех *заробитчан* что моют жопы окупантам в Мацкве украинцами в такое время?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Хмельницком простились с погибшим в АТО разведчиком Александром Бойко. ФОТОрепортаж
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