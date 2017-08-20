 "Это издевательство над памятью погибших": под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Акция была организована Объединением участников АТО "Справедливость". По мнению организаторов акции, "обнародование ГПУ результатов расследования Иловайской трагедии сегодня - это не расследование, а издевательство над памятью погибших Героев!"
Участники акции выдвинули к Генпрокуратуре ряд требований:
1. Гибель бойцов в "Иловайскому котле" выделить в отдельное уголовное дело.
2. Найти подозреваемых в трагедии среди военного руководства Украины и передать дело в суд.
3. Реабилитировать (исходя из опубликованного ГПУ отчета) всех рядовых и младший командный состав, обвиняемых и осужденных за дезертирство во время иловайских событий. В частности бойцов 51-й бригады. При этом передать в суд дела по командирам высшего ранга, которые оставили свои позиции и бежали. В том числе по Литвину (командующий сектором "Д" Петр Литвин. - Ред.).
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Люди сами поставили себя в роль терпит,молчали когда
Их довели до нищеты
Когда Кучма разворовывал Украину ,раздал своим друзьям предприятие
Верили Януковичу и Тимошенко
Молчали,когда Порошенко через своего друга Кононенко доворовывали последнее
Молчали,когда олигархи вышвырнуши всех реформаторов из страны
Молчали когда по беспредела лишили гражданства последнего адекватного политика
То что случилось под Илловайском закономерность и если вдуматься то украинцы сами в этом виноваты,будете спорить со мной?Тогда посмотрите сколько вышло к ГПУ людей на фото вверху,несколько десятков,остальные схавали
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От тоді і я вийду їх підтримати в їх законних вимогах.
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Треба виходити не проти влади, а з вимогами до влади- що в цій новині тобі і розповіли.
Різниця зрозуміла чи ні?
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Там где люмпены большинство - раздолье паразитам, перекрашивающимся от выборов к выборам... почему бы нет - стадо серого большинства САМО ПРОСИТ.
Пока не переведется покорно двоящееся стадо и не появятся ГРАЖДАНЕ, ничего не изменится.
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Зараз головне щоб докази усі не знищили і свідки усі хто вижив не зникли.
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подзабывать все стали "политика" Валю...
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полегчало?
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до тебя эта мысль никому в голову не приходила
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А какже нешатайте сою а то хуйло нападет?
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