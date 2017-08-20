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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:акция (2196) ГПУ (8847) расследование (2297) Иловайск (349)

 "Это издевательство над памятью погибших": под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В субботу, 19 августа, под зданием Генеральной прокуратуры Украины прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акция была организована Объединением участников АТО "Справедливость". По мнению организаторов акции, "обнародование ГПУ результатов расследования Иловайской трагедии сегодня - это не расследование, а издевательство над памятью погибших Героев!"

Участники акции выдвинули к Генпрокуратуре ряд требований:

1. Гибель бойцов в "Иловайскому котле" выделить в отдельное уголовное дело.

2. Найти подозреваемых в трагедии среди военного руководства Украины и передать дело в суд.

3. Реабилитировать (исходя из опубликованного ГПУ отчета) всех рядовых и младший командный состав, обвиняемых и осужденных за дезертирство во время иловайских событий. В частности бойцов 51-й бригады. При этом передать в суд дела по командирам высшего ранга, которые оставили свои позиции и бежали. В том числе по Литвину (командующий сектором "Д" Петр Литвин. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование Иловайска: российский агрессор вероломно убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен, - отчет ГПУ




Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 01Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 02Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 03Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 04Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 05Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 06Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 07Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 08Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 09Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 10Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 11Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 12Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 13Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 14Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 15Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 16Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 17Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 18Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 19Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 20Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 21Это издевательство над памятью погибших: под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии 22.


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Не вірять вже українці ні Петрові, ні всім його кумам..
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То что произошло под Илловайском это закономерность,люди вдруг прозрели,что их кинули на убой и не нашли виновных,а что кто тотв Украина отвечал за 25 лет беспредела и уничтожения населения?
Люди сами поставили себя в роль терпит,молчали когда
Их довели до нищеты
Когда Кучма разворовывал Украину ,раздал своим друзьям предприятие
Верили Януковичу и Тимошенко
Молчали,когда Порошенко через своего друга Кононенко доворовывали последнее
Молчали,когда олигархи вышвырнуши всех реформаторов из страны
Молчали когда по беспредела лишили гражданства последнего адекватного политика
То что случилось под Илловайском закономерность и если вдуматься то украинцы сами в этом виноваты,будете спорить со мной?Тогда посмотрите сколько вышло к ГПУ людей на фото вверху,несколько десятков,остальные схавали
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Власть барыг, предателей и курв должна на следующих выборах обязательно уйти.
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Мене лише виграш у війні та майбутнє України зараз цікавить. А тим, хто вийшов до ГПУ з цими вимогами- мої щирі співчуття та шана. Вони мають повне право вимагати справедливості. І вона обов'язково буде встановлена, ця справедливість, після перемоги над рашкою.
От тоді і я вийду їх підтримати в їх законних вимогах.
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Ты против этой власти не выйдешь, порохобот он по жизни порохобот.
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Я не збираюся допомагати рашці у заворушеннях проти влади під час війни- це так. Ти десь побачив вимоги до влади піти на цих фото?
Треба виходити не проти влади, а з вимогами до влади- що в цій новині тобі і розповіли.
Різниця зрозуміла чи ні?
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у нього подвійні стандарти. і за владу і за покарання цієї влади. десь він бреше
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Чому справедливість тільки після перемоги?
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Сашко, за загибель хлопців хтось має відповісти, не зараз так потім, тут немає виправдовування діям ГШ.
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Саша,а что ты так комменты удаляешь трусливо? Я задала тебе прямой вопрос. Ты ответить не можешь,потому что трусишь? Ты ж мужчина - отвечай
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по этому главный подозреваемый шойга, карлик и армия рашки в целом. даже совки не додумались списывать свои потери на рейх, а не на своё рукожопое командование, что не признавалось, но и не пытались на фрицев в своих потерях обвинять.
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У убогих умом другого выбора нет, поэтому и живут в хамне, ожидая что приедет дяденька и даст халявную пайку и настроит дороги и садики.

Там где люмпены большинство - раздолье паразитам, перекрашивающимся от выборов к выборам... почему бы нет - стадо серого большинства САМО ПРОСИТ.

Пока не переведется покорно двоящееся стадо и не появятся ГРАЖДАНЕ, ничего не изменится.
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Поки не зміниться влада ніхто нічого розслідувати не буде - не можна ж посадити генштаб, головнокомандуючого, які планували операцію і давали дозвіл. Зміниться влада і тоді притягнуть до відповідальності.
Зараз головне щоб докази усі не знищили і свідки усі хто вижив не зникли.
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Вони ж не дадуть змінити себе - це для них було б самогубством.
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Ну, вот три года назад власть поменялась.. Кого-нибудь из прошлого состава посадили? Кто-нибудь хоть за что-нибудь ответил?
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Власть не поменялась, а одела вышиванки. С отвращением одела
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А че его расследовать, и так ясно в первую очередь главноторгующий виноват, и все его марионетки в генштабе.
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кто против гениального патриотичного генштаба?...выходи бороться....
"Это издевательство над памятью погибших": под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии - Цензор.НЕТ 8616
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да и так все знают, откуда растут ноги этого митинга.

подзабывать все стали "политика" Валю...
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Наливайченко в Иловайске с шашкой наперевес рубился?
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Наливайченко нічим не кращий, але в даному випадку має сенс.
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Погибшим ребятам вечная память , выжившим повага та шана...Но на мою думку ...не будет никакого (к сожалению) нового расследования ..Нет в Украине реального честного не коррумпированного правосудия (!) , по крайней мере пока шоколадники во главе с Барыгой возле корыта - ничего не будет
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Війна тоді була не на часі. На часі був парад.
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А барыга еще не назвал вдов "10-ти долларовыми..."? Оно ж у своего коллеги хуйла все перенимает - и стил правления,и стиль общения?
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ну вот ты назвал.

полегчало?
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я - не назвала. Я спросила. И мне лично полегчает,когда эту мразоту барыжную вместе с его дружком хуйлом в Гаагу повезут.
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я - не назвала. Я спросила...

до тебя эта мысль никому в голову не приходила
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а я вижу четко,что одно повторяет действия другого. и оба отчаянно ненавидят свой народ. И трусят так же отчаянно.
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соевое хуйло с хуйлом масквабадским будут казнены. хуйло соевое - за гос.измену. хуйло кремлёвское - за преступления против человечества.
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Для мене знаковою є відсутність будь-якого співчуття від Петра родинам загиблих на передовій воїнів ЗСУ..Жодного разу цього не було..Дика неповага до воїнів, котрі виконали свій обов'язок до кінця - до останнього удару серця..Не розумію я цього, і не зрозумію ніколи..
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А зачем было государственное имущество портить?
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такие рыла собрать до кучи и "марш-броском" разминировать "серые зоны"....
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Всех барыжных правителе и продажных хенералов на покой в мир иной
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Радость у людей была бы, если во время парада, что будет в День Независимости, превселюдно публично наказали всех виновных в этой трагедии.
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Страшная трагедия национального масштаба. Горе, которое переживала вся страна, а власть готовилась к параду. К параду на крови. И нечего теперь возмущаться почему у части граждан нет визгов радости и счастья по поводу очередного парада. Есть люди, слава Богу, в этой стране, которые не забывают какой ценой мы празднуем День Независимости с 2014 года.
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А как же мыролюбство и безальтернативность? А как же рузький с шыкаладным братьянавекъ? А какже тамжынашилюди - адиннарот с богоизбранным народом?
А какже нешатайте сою а то хуйло нападет?
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я вам скажу так: времени и жизней шоколадному барыге украинцы подарили и так слишком много, теперь логично приближается время отчитаться, как использовал этот этот кредит доверия панамский офшоршик
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Недоречно тут, проблеми кацапів до Іловайська не мають відношення .
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Правда в том что в Иловайском котле украинцам надо было или сдаться или выходить из окружения по корридору,выбрали второе а вот ватные шахтеры с АГС и минометами курируемые московскими спецназами цинично нарушили договор и расстреляли украинских солдат,фактически совершив массовое убийство.Тут очень много материала для Гаагского трибунала о военных преступлениях РФ.Почему молчат украинские власти по поводу этой трагедии непонятно.
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так кто на самом деле ШТОПАНЫЙ ГАНДОН ??? КТО ЖЕРТВА И КТО НАСИЛЬНИК??? страну смогут спасти только снаиперы и бомберы иних вариантов для сатисфакции и назидания хенералам нет! без личной ответственности они превращаются в свиней
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Смотрю как нелюбят комментарии против власти, в этой новости половина крестиков, а как же свобода слова.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Это издевательство над памятью погибших": под ГПУ прошла акция относительно расследования Иловайской трагедии. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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