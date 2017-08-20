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 Три автомобиля горели в Полтаве. ФОТО

В Полтаве произошло возгорание трех автомобилей. Травмированных и погибших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание случилось в легковом автомобиле Dacia Super Nova на ул. Бедного. Также загорелись припаркованные рядом Suzuki Grand Vitara и Nissan Maxima. Пожар был ликвидирован в 2:28.

К тушению привлекались 8 спасателей и 3 единицы техники.

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Три автомобиля горели в Полтаве 01Три автомобиля горели в Полтаве 02

(Фото Главного управления ГСЧС в Полтавской области)
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Причина то понятна.Ставте на стоянки, платите деньги. Наняли гопников что бы устроить ажиотаж. Просто эта страна потихоньку превращается в Сомали.
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мордвинъ. твоя страна давно стала заполярной нигерией.
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Смотреть на факты , анализировать не для неокрепших, тут смелость нужна
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Если есть хорошая работа для бесполезного человека то зачем напрягаться,потратьте деньги с пользой
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