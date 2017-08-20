 Три автомобиля горели в Полтаве. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание случилось в легковом автомобиле Dacia Super Nova на ул. Бедного. Также загорелись припаркованные рядом Suzuki Grand Vitara и Nissan Maxima. Пожар был ликвидирован в 2:28.
К тушению привлекались 8 спасателей и 3 единицы техники.
(Фото Главного управления ГСЧС в Полтавской области)
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