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 Политика Украины
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 Состоялся Специальный тактический тренинг памяти легендарного боевого инструктора, полковника ГУР Вячеслава Галвы. ФОТО

Состоялся Специальный тактический тренинг, приуроченный к годовщине гибели легендарного боевого инструктора и полковника Главного управления разведки МО Украины Вячеслава Галвы (позывной Кузьмич).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook его жена Элина Галва. Она является главой общественной организации "Жена офицера" и членом координационного совета международной благотворительной организации "Люди помогают людям". Приводим ее текст полностью.

"Сегодня прошёл уже третий Специальный тренинг памяти Вячеслава Галвы!!!!
Славка, ты был великим человеком при жизни, человеком большой души и специалистом большой буквы!

И после твоей гибели, ты продолжаешь жить в этих людях, в нашей памяти!
Человек, умирая, всегда оставляет после себя след. А вот каким будет этот след, зависит только от поступков самого человека.

Будут ли его помнить и как его вспоминать!

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Так вот, Вячеслав Галва, мой муж, верный друг, легенда при жизни в своей профессиональной военной практике, боевой инструктор - тебя по сей день вспоминают тысячи людей и при одном лишь упоминании позывного Кузьмич у людей появляется Улыбка!

Это говорит о многом, о том, что ты оставил глубочайшую борозду в сердцах людей!
Это самая высшая награда!.... Память... Благодарная память!

Я безмерно благодарю инструкторов, которые сегодня давали интереснейшие знания для участников тренинга Михайло Рогоза Станислав Янченко Вадим Концевич Андрей Кудабеков Антон Фарб Андрей Борисович Лисогор, Тимур Хамитов Роман Канифольский!
Ребята, спасибо Вам огромное за Ваше отношение, за чуткость и за ваш профессионализм - потому что в своём деле вы одни из лучших, а по многим качествам и лучшие!

Я благодарю за помощь и участие Ali Kengerli Артур Деревянко Nadiya Kondratyuk Дмитрия Малюту, Василий Ютовец со своими ребятами, Валентина Дмитренко!

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Я благодарю компанию 9Tactical, Snow Owl, Strikeshop за предоставленные призы для лотереи!

Огромная Благодарность Николаю Парийчуку ТМ Колодач, Сергей Иванча Александр Миронюк за участие и подарки!

Я выражаю благодарность нашему супер козаку, Василию Ивановичу за потрясающий козацкий кулеш!!!!!!

Спасибо за приезд Sergo Geller, Volodymyr Poltavets, генерал-майору запаса Поповичу Владимиру!

Спасибо всем участникам, за ваш оптимизм и желание получать знания!
Спасибо, что все мы вместе сделали этот день памятным!" Состоялся Специальный тактический тренинг памяти легендарного боевого инструктора, полковника ГУР Вячеслава Галвы 01

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Сало нынче не в моде - только жареные беременные младенцы.
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Жизнь этого мохнорылого исчисляется секундами пребыания на Цензоре!
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Что, болезный, слюной давишься?

Звыняй, для тебя только щи, хоть х..й полощи.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСостоялся Специальный тактический тренинг памяти легендарного боевого инструктора, полковника ГУР Вячеслава Галвы. ФОТО
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