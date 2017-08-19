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 ДТП с кортежем Дыминского: Сам олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО

ДТП во Львовской области, в результате которого погибла водитель Наталия Трила, спровоцировал бизнесмен Петр Дыминский, которой был за рулем автомобиля и нарушил правила дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил брат погибшей Степан Мацевко на Facebook.

"Друзья, вчера у меня в семье случилась беда. Мразь, которая называется Петр Дыминский, убила мою сестру Наталью Трилу", - пишет он.

"Около 15:00 она выехала на своем автомобиле из Львова в направлении села Ямельня Яворивского района, где проживала. В разрешенном месте она свернула налево в сторону села. В это время Mercedes модели S-65 AMG (номерной знак АС 0277 ВР), которым управлял Дыминский, в сопровождении внедорожника марки Lexus (н/з ВС 0222 СК), грубо нарушив ПДД, на большой скорости в населенном пункте совершил обгон в неположенном месте. В результате произошло страшное ДТП, в котором погибла моя сестра. После ДТП Петр Дыминский, как последнее дерьмо, не предоставив первой медицинской помощи, пересел в джип Lexus (н/з ВС 0222 СК) и смылся в неизвестном направлении. После чего к машине Дыминского подошел его охранник и утверждал, что это он был за рулем "Мерседеса", - рассказал Мацевко.

"Столкновение было очень сильным: от автомобиля сестры не осталось ничего, "Мерседес" слетел в кювет и врезался в дерево. Но почему-то на водителе, который утверждает, что был за рулем, нет ни царапины, ни синяка. Также есть свидетели, которые видели, как Дыминский пересаживался во внедорожник. Теперь он максимально заметает следы и избегает уголовной ответственности", - подчеркнул Мацевко.

"Прошу вашей помощи в сборе дополнительных свидетельств и информации с телефонов, фотоаппаратов или видеорегистраторов. ДТП произошло около 15:10 в селе Ямельня", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского

ДТП с кортежем Дыминского: Сам олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей 01

(Фото со страницы Stepan Matsevko)
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низзя наказать а то ФК Карпаты обанкротятся...
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А йа чо? йа ничо! просто блонда, нах!
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Брата можно понять, но на месте его не было и знать что-либо он может только со слов.
Рассчитывать на правду ему тяжело, пора откапывать MG.
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народ! какая разница кто сидел за рулем "мерса"! они были на "главной"!!! погибшая ВЫЕЗЖАЛА ЛИ на ТРАССУ или ПОВОРАЧИВАЛА ЛИ на ТРАССЕ - 100% виновата в своей смерти - она была ОБЯЗАНА П*Р*О*П*У*С*Т*И*Т*Ь!!!!!!!!
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Убил бы её какой то тракторист или камазист, мы бы даже эту историю и не узнали
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с "тракториста" или "камазиста" родичам погибшей ничего не обломилось бы, а тут целый "олигарх"!
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судячи з опису, вона повертала наліво, а він їхав в одному напрямку з нею і обганяючи вдарив її ззаду.
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КОГДА ТО СИДЕЛ В КЛЕТКЕ ЕСЛИ НЕ МАЙДАН ОН БЫ ДОСИХ ПОР ТАМ БАЛАНДУ ЖРАЛ ЦУКО

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Может и случайность,но Дыминский единственный, кто пытался положить яйца в разные корзины (дал площадку Саакашвили).Далее все это вопросы "специалистов",что бы с машиной что то произошло в нужный момент.
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не сядет. Кто в Украине помнит, чтобы с ДТП со смертельным исходом какой либо денежный мешок сел в тюрьму. Назовите, и я съем свой носок, Постиранный , правда.
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да можно и не постиранный , суть в том , что его жрать не придётся , можно даже не постиранный пьяного соседа тракториста нах..(((((((((((((((
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офигеть.
а изначально написали, что она выехала из села на трассу, и произошло столкновение.
из-за которого большая часть села обвинять девушку в нарушении, или накрайняк обоюдку приписывали.

а тут получается, что она с трассы в село уже повернула, и мерс обгонял ее.
совершенно другая ситуевина.
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Да что тут писать. Тачка на трассе протараненная и Деминского. Есть же фото. Так что именно на трассу или с трассы она поворачивала. Так что кого он там обгонял непонятно. Думаю, брат хочет вчесать, что она маневр завершила, а он обгонял ее после. Но и тут Деминский легко отвертится, поскольку скажет, что пытался избежать столкновения, после неверного маневра другой машины.
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ну то, что отвертится - то понятно.
проблема в том, что вчера ситуацию даже журналюги не так описали, как сегодня брат.
а хочет брат вчесать, или нет.
я уверен на 146%, после такой потери брат просто хочет справедливости.
понимая, что алигарх от ответственности быстрее всего уйдет, если ничего не предпринять в ответ.
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Больше суток прошло а еще полиция якобы не знает кто был за рулем . Экспертизы по ДТП , я понимаю , длительные процедуры , но ответ на главный вопрос должен был бы уже прозвучать ... И если таки за рулем , как он утверждает , был охранник то хотя бы права у него изъяли ? Задержали ? Детектор прошел ? Свидетелей ДТП из числа пассажиров кортежа опросили ? Хоть кто именно был в составе кортежа выяснили ? Видеорегистраторы машин кортежа где ? Обращение к владельцам авторегистраторов в районе ДТП по официальным каналам уже было ? Развернут ли поиск возможных свидетелей ? Идет ли сбор записей камер видеонаблюдения близ лежащих к месту ДТП ? Уже затребована информация с файлов сервера билинга ? ... Так что официалный ответ о том кто был за рулем уже должен был бы быть озвучен . А раз его нет то понятно что темнят что бы скрыть . Вот и все .
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Эксперт Листик Дрегис, не останавливайтесь, развейте дальше свою мысль. Как вы себе представляете практическую реализацию своего "все это вопросы "специалистов",что бы с машиной что то произошло в нужный момент".
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ЧОКОЛАДНЫЕ ОСВЕЖИТЕ ПАМЯТЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО

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Поворот в сторону села? Хм. Даже если он разрешен, ты должен пропустить машину по главной. Допускаю, что та летела как метеор. Но это вина обоюдная, а не одного.
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як пропустити, якщо він їхав ззаду, в одному напрямку з нею?
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Да, пересмотрел видео. Тут главный вопрос с какой полосы она поворачивала. По характеру удара в бок, либо она с правой поворачивала, что запрещено (девушки так любят, чтобы скорее), либо стояла боком (тоже запрещено), либо он летел по встречке (на чем и настаивает брат), но что очень спорно, поскольку слева две полосы, а справа - только одна.
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Короче, даже если Мерс Деминского и выехал на встречку может легко отпереться, что пытался избежать столкновения ввиду опасного маневра впереди стоящего автомобиля. Шансов на признание его вины я вообще не вижу.
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Цікаво, новий власник ФК Карпати зможе витягти його з дупи? І як прізвище нового власника? Невже сам Аваков?
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Цензор закрой эту тему и убери фото этой "красавицы"
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Падло у тебя в трусах,надеюсь ты скоро переживешь
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Ну налево она сворачивала, он летел, сплошной там нет. Удар в бок пришелся. Она маневр, похоже делала с правой полосы, что запрещено. Либо он по втречке мчался.
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Странный олигарх. Из грязи в князи? Баранку крутить должны профессионалы. Видимо не доверяет никому. Вот и доигрался в водителя.
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Ой да не он первый. Тут многие за рулем ездят. Ничего ему не будет. Тут вину доказать нереально, если она и была.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП с кортежем Дыминского: Сам олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО
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