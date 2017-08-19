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Все про:ДТП (6005) Дыминский (8) Львовщина (1594) жертва (229)

 ДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО

ДТП во Львовской области, в результате которого погибла водитель Наталия Трила, спровоцировал бизнесмен Петр Дыминский, которой был за рулем автомобиля и нарушил правила дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил брат погибшей Степан Мацевко на Facebook.

"Друзья, вчера у меня в семье случилась беда. Мразь, которая называется Петр Дыминский, убила мою сестру Наталью Трилу", - пишет он.

"Около 15:00 она выехала на своем автомобиле из Львова в направлении села Ямельня Яворивского района, где проживала. В разрешенном месте она свернула налево в сторону села. В это время Mercedes модели S-65 AMG (номерной знак АС 0277 ВР), которым управлял Дыминский, в сопровождении внедорожника марки Lexus (н/з ВС 0222 СК), грубо нарушив ПДД, на большой скорости в населенном пункте совершил обгон в неположенном месте. В результате произошло страшное ДТП, в котором погибла моя сестра. После ДТП Петр Дыминский, как последнее дерьмо, не предоставив первой медицинской помощи, пересел в джип Lexus (н/з ВС 0222 СК) и смылся в неизвестном направлении. После чего к машине Дыминского подошел его охранник и утверждал, что это он был за рулем "Мерседеса", - рассказал Мацевко.

"Столкновение было очень сильным: от автомобиля сестры не осталось ничего, "Мерседес" слетел в кювет и врезался в дерево. Но почему-то на водителе, который утверждает, что был за рулем, нет ни царапины, ни синяка. Также есть свидетели, которые видели, как Дыминский пересаживался во внедорожник. Теперь он максимально заметает следы и избегает уголовной ответственности", - подчеркнул Мацевко.

"Прошу вашей помощи в сборе дополнительных свидетельств и информации с телефонов, фотоаппаратов или видеорегистраторов. ДТП произошло около 15:10 в селе Ямельня", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского

ДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей 01

(Фото со страницы Stepan Matsevko)
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Перебор только в смысле , если бы не красавица , то мол не жалко . Жаль любого ни в чём не виноватого человека.
Но она действительно красивая .
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Очередная жертва невезения. Несчастный случай по нашим меркам.
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а я немогу забыть случая с Омельченко один в один... таких даже сажать не надо просто лишать прав пожизненно и конфискация имущества его и его всех близких Родственников (родители, муж/жена, дети) при таком наказании охранники будут слать на три буквы хозяев-нарушителей!
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Помечтай. Виноватые у нас не наказываются, если у них денег много. У нас за стог сена 2 года срока дают, а тот кто украл 2,7 миллиона вкладчиков -3400гр штрафа и 5 лет условно.
Правосудие по Украински - не обидь того кто крадёт миллионами, и строго осуди того, кто украл булочку, поесть.

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Омельченко двух человек на тот свет оправил и как с гуся вода ! Вот оно правосудие по украински.
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Пашинские по уровню цинизма рулят! Так что, погибшая будет виновата.
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низзя наказать а то ФК Карпаты обанкротятся...
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А йа чо? йа ничо! просто блонда, нах!
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Брата можно понять, но на месте его не было и знать что-либо он может только со слов.
Рассчитывать на правду ему тяжело, пора откапывать MG.
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народ! какая разница кто сидел за рулем "мерса"! они были на "главной"!!! погибшая ВЫЕЗЖАЛА ЛИ на ТРАССУ или ПОВОРАЧИВАЛА ЛИ на ТРАССЕ - 100% виновата в своей смерти - она была ОБЯЗАНА П*Р*О*П*У*С*Т*И*Т*Ь!!!!!!!!
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Убил бы её какой то тракторист или камазист, мы бы даже эту историю и не узнали
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с "тракториста" или "камазиста" родичам погибшей ничего не обломилось бы, а тут целый "олигарх"!
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учи Правила Дорожного Движения...дЭбил!
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судячи з опису, вона повертала наліво, а він їхав в одному напрямку з нею і обганяючи вдарив її ззаду.
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пункт 10.4 ПДД - "Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части - и попутным транспортным средствам..." ________"мерс" вклепал девку не в "зад" - значит ОНА НЕ БЫЛА НА "КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ ПОЛОСЕ", А ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ОНА(!) ОБЯЗАНА(!!) БЫЛА ВСЕХ ПРОПУСТИТЬ!
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Раз шукают докази з відеореєстраторів, то не все там так гладко
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Для особа тупых андонов
После ДТП Петр Дыминский, как последнее дерьмо, не предоставив первой медицинской помощи, пересел в джип Lexus (н/з ВС 0222 СК) и смылся в неизвестном направлении. После чего к машине Дыминского подошел его охранник и утверждал, что это он был за рулем "Мерседеса", - рассказал Мацевко.Источник: https://censor.net.ua/p452342
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тут я с тобой согласен - трусливое дерьмо! но к сожалению - ПДД говорит, что правила нарушила погибшая(п 10.4). мажера можно привлечь за "неоказание первой помощи" и "бегство с места дтп"...
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КОГДА ТО СИДЕЛ В КЛЕТКЕ ЕСЛИ НЕ МАЙДАН ОН БЫ ДОСИХ ПОР ТАМ БАЛАНДУ ЖРАЛ ЦУКО

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Может и случайность,но Дыминский единственный, кто пытался положить яйца в разные корзины (дал площадку Саакашвили).Далее все это вопросы "специалистов",что бы с машиной что то произошло в нужный момент.
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Ну давайте за его "героический" поступок дадим ему автомат в руки и пусть устроит пальбу на Крещатике. А мы улыбнёмся и дадим ему Звезду Героя.. А лучше закон примем, что каждый, кто поддерживает Михо автоматом становится неподсудным.
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Кстати, буквально несколько часов назад писала, что скоро заведут пластинку, что ему девушку подставили. Вот уже началось.
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не сядет. Кто в Украине помнит, чтобы с ДТП со смертельным исходом какой либо денежный мешок сел в тюрьму. Назовите, и я съем свой носок, Постиранный , правда.
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да можно и не постиранный , суть в том , что его жрать не придётся , можно даже не постиранный пьяного соседа тракториста нах..(((((((((((((((
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офигеть.
а изначально написали, что она выехала из села на трассу, и произошло столкновение.
из-за которого большая часть села обвинять девушку в нарушении, или накрайняк обоюдку приписывали.

а тут получается, что она с трассы в село уже повернула, и мерс обгонял ее.
совершенно другая ситуевина.
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Да что тут писать. Тачка на трассе протараненная и Деминского. Есть же фото. Так что именно на трассу или с трассы она поворачивала. Так что кого он там обгонял непонятно. Думаю, брат хочет вчесать, что она маневр завершила, а он обгонял ее после. Но и тут Деминский легко отвертится, поскольку скажет, что пытался избежать столкновения, после неверного маневра другой машины.
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ну то, что отвертится - то понятно.
проблема в том, что вчера ситуацию даже журналюги не так описали, как сегодня брат.
а хочет брат вчесать, или нет.
я уверен на 146%, после такой потери брат просто хочет справедливости.
понимая, что алигарх от ответственности быстрее всего уйдет, если ничего не предпринять в ответ.
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Есть видео. Дело в том, что по характеру удара (четко в бок посередине) Деминскому можно пришить только превышение скорости, либо, возможно доказать столкновение на встречной, но и тут он отвертиться, посольку если так оно и было, тачка потерпевшей закрыла ему 80% дороги, включая встречку.
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делать такие выводы по одному фото, или пусть и по видео, но уже после столкновения - неразумно.

а одно то, что он пытается уклониться от ответственности, пересев в лексус из мерса, лично мне говорит о том, что он с большей вероятностью как раз виновен.

и у меня есть ощущение, что лично вам очень хочется выгородить/оправдать дыма.
если он убил человека - он должен сидеть в тюрьме!
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Чего? Он просто пересел с пассажирского сидения Мерса в Лексус и укатил. Какая может быть ответственность у пассажира? Лично мне хочется узнать в чем виноват Дым, по вашему мнению. Я свое высказал. По ПДД явное нарушение п 10.1 правил маневрирования.
10.1. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.

Если он мчался по встречке, как утверждает ее брат, то ее тачка в момент столкновения тоже заканчивала маневр боком на встречке, при этом закрыв ему 80% дороги. Или я неправ? Или вы машину не видите поперек стоящую и ее размеры относительно дороги? Или правило 10.1 отменили? Я написал лишь свое мнение, пришить ему можно лишь превышение скорости и то, если бы такой танк с весом овер 2 тонны летел даже 100 этот бы Опелек разорвало бы на две части. Так что и тут сомнительно, что более 80 было в момент удара.
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Больше суток прошло а еще полиция якобы не знает кто был за рулем . Экспертизы по ДТП , я понимаю , длительные процедуры , но ответ на главный вопрос должен был бы уже прозвучать ... И если таки за рулем , как он утверждает , был охранник то хотя бы права у него изъяли ? Задержали ? Детектор прошел ? Свидетелей ДТП из числа пассажиров кортежа опросили ? Хоть кто именно был в составе кортежа выяснили ? Видеорегистраторы машин кортежа где ? Обращение к владельцам авторегистраторов в районе ДТП по официальным каналам уже было ? Развернут ли поиск возможных свидетелей ? Идет ли сбор записей камер видеонаблюдения близ лежащих к месту ДТП ? Уже затребована информация с файлов сервера билинга ? ... Так что официалный ответ о том кто был за рулем уже должен был бы быть озвучен . А раз его нет то понятно что темнят что бы скрыть . Вот и все .
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Эксперт Листик Дрегис, не останавливайтесь, развейте дальше свою мысль. Как вы себе представляете практическую реализацию своего "все это вопросы "специалистов",что бы с машиной что то произошло в нужный момент".
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Продолжу мысль.......... девушка была камикадзе и сидела в засаде, чтобы выскочить в нужный момент. По телефону инфу о движении кортежа лично Порошенко передавал.
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ЧОКОЛАДНЫЕ ОСВЕЖИТЕ ПАМЯТЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО

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Поворот в сторону села? Хм. Даже если он разрешен, ты должен пропустить машину по главной. Допускаю, что та летела как метеор. Но это вина обоюдная, а не одного.
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як пропустити, якщо він їхав ззаду, в одному напрямку з нею?
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Да, пересмотрел видео. Тут главный вопрос с какой полосы она поворачивала. По характеру удара в бок, либо она с правой поворачивала, что запрещено (девушки так любят, чтобы скорее), либо стояла боком (тоже запрещено), либо он летел по встречке (на чем и настаивает брат), но что очень спорно, поскольку слева две полосы, а справа - только одна.
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Короче, даже если Мерс Деминского и выехал на встречку может легко отпереться, что пытался избежать столкновения ввиду опасного маневра впереди стоящего автомобиля. Шансов на признание его вины я вообще не вижу.
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Цікаво, новий власник ФК Карпати зможе витягти його з дупи? І як прізвище нового власника? Невже сам Аваков?
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Цензор закрой эту тему и убери фото этой "красавицы"
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Ну налево она сворачивала, он летел, сплошной там нет. Удар в бок пришелся. Она маневр, похоже делала с правой полосы, что запрещено. Либо он по втречке мчался.
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Странный олигарх. Из грязи в князи? Баранку крутить должны профессионалы. Видимо не доверяет никому. Вот и доигрался в водителя.
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Ой да не он первый. Тут многие за рулем ездят. Ничего ему не будет. Тут вину доказать нереально, если она и была.
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Да тут нереально ничего доказать. Чисто визуально. Тачка помершей бита четко в середину бока. Значит либо она была на встречке, когда он в нее влетел (будучи на встречке), но тогда 90% ее бы унесло в ограждение, поле и т.д., а не на дорогу, либо все же она была на правой полосе (может на левой) поворачивала, а он в нее влетел управляя по правилам (не считая превышения скорости). Короче все очень мутно. Тут вина обоюдная минимум.
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много тебе платят тебя ж спросили гниль щоколядную. недоексперта конченого. Мамке иди анализы устраивай недоэкперД.
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Забейся в угол, номерной :D
Правила почитай.
10.1. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.
Судя по характеру удара скорость у танка Деминского была может 80, не более.
Обтеки в углу.
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Олигарх не впервой за рулем, и на таких машинах, что некоторые в своей жизни даже в них сидеть не будут, вина его в том, что он Дыминский
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да хавало зхаткни шавка , рвёшь сраку за всю щоколяную мразь воровскую. Скот ты, твоё время придёт убьют гниль
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Сталася біда. Загинула молода жінка. І хто би не був винуватець цієї трагедії він повинен відповісти по закону. І відповість.
Лише єдине прохання до підерів - не пхайтеся сюди зі своїми смердючими писками.
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палишся шавка щоколядная гавкаешь за своего подельника олигарха убийцу.
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А если она виновник? Пусть чинит мерс Деминскому ее семья?
В любом случае неправильный маневр ей почти 100% пришьют.
10.1. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.
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Отвечать провокатору глупо,цель вопроса "непрозрачна"
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Доказать это будет очень трудно, почти невозможно.
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палишся гниль щоколяная подельника своего защищаешь. Пытаешся замять дельце мразина не выйдет
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В теме вся мразь щоколядно стецьковая вылезла своего подельника защищать. Даже на форумах эта гниль щоколядная все пытаеца контролировать и направлять мнение в нужное им русло. Только паляца гниды щоколядные, за милю от них соей гнилой воняет..
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Сколько такого всякого уже было... Омельченко , Меладзе и ничё - пьют поют кушают с аппетитом и не печалятся . Радзинский в России тоже девушку погубил , живёт , про Сталина тырындит...
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Ещё один багатый убийца уйдёт безнаказаным . даже тут на форуме уже мрази подкормленые гавкают оправдывая его. Две шавки от Дыминского кукарекают во всю..Miroslav 016a694a и Frank Piter
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это по мимо того что он просто мразь и вор которого давно пора люстрировать при помощи АК 47. Но даюсь время придёт и люстрируют всех этих Дыминских
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де твоя тряпка ссаная трёхколорная власовская???. Ах да я же забыл козоломордым цензор заблокировали приходица ходить побираца по проксикам..
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Дрегис, глупо выставлять напоказ детские мечтания в рассуждениях о трагическом происшествии. Может ещё сразу объявить Дыминского или его водилу жертвами режима и канонизировать? Или всё-таки требовать справедливого расследования?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО
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