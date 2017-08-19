 ДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил брат погибшей Степан Мацевко на Facebook.
"Друзья, вчера у меня в семье случилась беда. Мразь, которая называется Петр Дыминский, убила мою сестру Наталью Трилу", - пишет он.
"Около 15:00 она выехала на своем автомобиле из Львова в направлении села Ямельня Яворивского района, где проживала. В разрешенном месте она свернула налево в сторону села. В это время Mercedes модели S-65 AMG (номерной знак АС 0277 ВР), которым управлял Дыминский, в сопровождении внедорожника марки Lexus (н/з ВС 0222 СК), грубо нарушив ПДД, на большой скорости в населенном пункте совершил обгон в неположенном месте. В результате произошло страшное ДТП, в котором погибла моя сестра. После ДТП Петр Дыминский, как последнее дерьмо, не предоставив первой медицинской помощи, пересел в джип Lexus (н/з ВС 0222 СК) и смылся в неизвестном направлении. После чего к машине Дыминского подошел его охранник и утверждал, что это он был за рулем "Мерседеса", - рассказал Мацевко.
"Столкновение было очень сильным: от автомобиля сестры не осталось ничего, "Мерседес" слетел в кювет и врезался в дерево. Но почему-то на водителе, который утверждает, что был за рулем, нет ни царапины, ни синяка. Также есть свидетели, которые видели, как Дыминский пересаживался во внедорожник. Теперь он максимально заметает следы и избегает уголовной ответственности", - подчеркнул Мацевко.
"Прошу вашей помощи в сборе дополнительных свидетельств и информации с телефонов, фотоаппаратов или видеорегистраторов. ДТП произошло около 15:10 в селе Ямельня", - добавил он.
(Фото со страницы Stepan Matsevko)
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Но она действительно красивая .
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Правосудие по Украински - не обидь того кто крадёт миллионами, и строго осуди того, кто украл булочку, поесть.
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Рассчитывать на правду ему тяжело, пора откапывать MG.
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После ДТП Петр Дыминский, как последнее дерьмо, не предоставив первой медицинской помощи, пересел в джип Lexus (н/з ВС 0222 СК) и смылся в неизвестном направлении. После чего к машине Дыминского подошел его охранник и утверждал, что это он был за рулем "Мерседеса", - рассказал Мацевко.Источник: https://censor.net.ua/p452342
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а изначально написали, что она выехала из села на трассу, и произошло столкновение.
из-за которого большая часть села обвинять девушку в нарушении, или накрайняк обоюдку приписывали.
а тут получается, что она с трассы в село уже повернула, и мерс обгонял ее.
совершенно другая ситуевина.
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проблема в том, что вчера ситуацию даже журналюги не так описали, как сегодня брат.
а хочет брат вчесать, или нет.
я уверен на 146%, после такой потери брат просто хочет справедливости.
понимая, что алигарх от ответственности быстрее всего уйдет, если ничего не предпринять в ответ.
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а одно то, что он пытается уклониться от ответственности, пересев в лексус из мерса, лично мне говорит о том, что он с большей вероятностью как раз виновен.
и у меня есть ощущение, что лично вам очень хочется выгородить/оправдать дыма.
если он убил человека - он должен сидеть в тюрьме!
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10.1. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.
Если он мчался по встречке, как утверждает ее брат, то ее тачка в момент столкновения тоже заканчивала маневр боком на встречке, при этом закрыв ему 80% дороги. Или я неправ? Или вы машину не видите поперек стоящую и ее размеры относительно дороги? Или правило 10.1 отменили? Я написал лишь свое мнение, пришить ему можно лишь превышение скорости и то, если бы такой танк с весом овер 2 тонны летел даже 100 этот бы Опелек разорвало бы на две части. Так что и тут сомнительно, что более 80 было в момент удара.
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Правила почитай.
10.1. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.
Судя по характеру удара скорость у танка Деминского была может 80, не более.
Обтеки в углу.
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Лише єдине прохання до підерів - не пхайтеся сюди зі своїми смердючими писками.
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В любом случае неправильный маневр ей почти 100% пришьют.
10.1. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.
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