 Капитан ВСУ на Луганщине требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, капитан ВСУ требовал от подчиненных деньги за непринятие мер дисциплинарного воздействия и предоставление отпусков. В случае отказа он отправлял их на передовую. Правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения взяток на общую сумму более 60 тыс. гривен.
Военнослужащего задержали во время получения очередной суммы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
(Фото Нацполиции)
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Посадити би років на 15 з конфіскацією.
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