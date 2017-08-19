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 Общество
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 Капитан ВСУ на Луганщине требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую, - полиция. ФОТОрепортаж

В Луганской области задержан командир роты одной из воинских частей, который требовал взятки от военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, капитан ВСУ требовал от подчиненных деньги за непринятие мер дисциплинарного воздействия и предоставление отпусков. В случае отказа он отправлял их на передовую. Правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения взяток на общую сумму более 60 тыс. гривен.

Военнослужащего задержали во время получения очередной суммы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник полиции аэропорта Харькова задержан при получении взятки, - прокуратура. ФОТО

Капитан ВСУ на Луганщине требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую, - полиция 01Капитан ВСУ на Луганщине требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую, - полиция 02Капитан ВСУ на Луганщине требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую, - полиция 03

(Фото Нацполиции)
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Можливо воно зрадник?
Посадити би років на 15 з конфіскацією.
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Капитан ВСУ на Луганщине требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую, - передовая как наказание?
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Цензор.НЕТФотоОбществоКапитан ВСУ на Луганщине требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую, - полиция. ФОТОрепортаж
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