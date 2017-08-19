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Все про:Богуслаев (24) вертолет (585) Запорожье (1586) Мотор_Січ (18)

 "Надія": Первый украинский вертолет презентовали в Запорожье. ФОТО

В Запорожье презентован первый украинский вертолет "Надежда" ("Надія").

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОГА, президент АО "Мотор Сич", народный депутат Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа") рассказал, что для того чтобы создать первый украинский вертолет, понадобилось 10 лет.

"Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом. Мы дали ему название "Надежда". Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий. И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров. В Украине сегодня заложен старт новой индустрии", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернигове вертолет посадили на центральной площади города, чтобы забрать генерала с торжества. ВИДЕО

Надія: Первый украинский вертолет презентовали в Запорожье 01

(Фото Запорожской ОГА)
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Обломал, а сколько уже сидят с полным ртом говна .
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)))) интересно верхние комментаторы заметят?
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А це редакція Цензора вибрала фотку, де людей немає- а то інший гвинтокрил!
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Під час війни гелікоптерів багато не буває. Та ще бажано було б,що він був би не гірше АН-64 Apache,ну чи там Веll UH-1 Iroquois.В добрий час!
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Угу. З бортом із дюралі в 3мм. З дубельтівки решето з нього дід Панас (Іван) зробить
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"Мы дали ему название "Надежда". Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий." - Та ну вас і всю "Волю народу" разом з усіма прокацапськими сєпарами НАХ..Й! Ми з такими "новими технологіями" в кам"яний вік повернемося скоро! Тупо розкрадали гроші 10 років при "створенні" нового вертольоту. І якщо він названий в честь йо..нутої вертольотчиці, то я нічого не маю проти - все правильно зробили.
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Пожалуйста засуньте его в амбар и засыпьте землёй !И не несите чушь про лучшие характеристики чем в зарубежных производителей.Это на столько морально и эстетически устарелое говно что блевать охота.Я понимаю сидят старые пердуны которые штампуют от одного станка все вертушки добавляя новый болтик и говоря о новом, ребятки пора включать мозги и т.д.Это дерьмо ни кому и даром не нада.И по поводу вертушек есть в стране мини предприятия которые на заказ делают отличные вертушки.Современные и под заказ.Вот там нада розширять горизонты и делать новое аваи.А не перебирать устаревшее говно с металла который под забором валялся да ещё издевательски называть НАДЕЖДА и говорить о будущем.
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О дааа. Если обрезать нос,то это старый гвинтокрил)) Одна радость,что сами строим.Только вот нафига делать из него "новинку"?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2
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Сами токо движки втікаем в советский корпус и винті новіе в русских покупаем
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Хотелось бы подробностей конечно, но вообще новость классная.
Любителям зрады, а вы хотели сразу такой?
"Надія": Первый украинский вертолет презентовали в Запорожье - Цензор.НЕТ 7441
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Аналог ударній МИ-28НЄ точно такая же советская рухлядь.
КА-52 еще куда ни щло с броней от 23мм зениток и аналогом ТОУ на борту
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СРазу??? Слыш челик...это "сразу" уже 26 год длица...И каждый год я слышу - "ну не так же сразу" Через 100 лет тоже будешь расказывать про "сразу"???
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В армії такий гелікоптер нахрін не потрібен. А от ментам, прикордонникам, пожежникам і медикам дуже навіть потрібен. Тому в добрий путь - штампуйте!!!
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Може дешевле МИ-8 штамповать? Надежній . как АК
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какие еще 10 лет? Этот депутат просто гонит... Тупо гонит...брехло.Это же копия Ми-2, кроме того, у нас давным давно делают легкомоторные самолеты и вертолеты...лет уже так 15...делают частники и продают...в основном за границу
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Всепропальщикам и всех@увщикам ...

Уникальная Надія. Эксклюзивное видео нового украинского вертолета
http://fakty.ictv.ua/ru/videos/unikalna-nadiya-eksklyuzyvne-video-novogo-ukrayinskogo-vertolota/
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Ещё раз, для второй страницы: не верьте фотографии. Цензор тупит. Вот настоящая «Надія».

"Надія": Первый украинский вертолет презентовали в Запорожье - Цензор.НЕТ 7238
"Надія": Первый украинский вертолет презентовали в Запорожье - Цензор.НЕТ 7622
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Надія": Первый украинский вертолет презентовали в Запорожье. ФОТО
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