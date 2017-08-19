 "Надія": Первый украинский вертолет презентовали в Запорожье. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОГА, президент АО "Мотор Сич", народный депутат Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа") рассказал, что для того чтобы создать первый украинский вертолет, понадобилось 10 лет.
"Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом. Мы дали ему название "Надежда". Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий. И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров. В Украине сегодня заложен старт новой индустрии", - сказал он.
(Фото Запорожской ОГА)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2
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Любителям зрады, а вы хотели сразу такой?
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КА-52 еще куда ни щло с броней от 23мм зениток и аналогом ТОУ на борту
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Уникальная Надія. Эксклюзивное видео нового украинского вертолета
http://fakty.ictv.ua/ru/videos/unikalna-nadiya-eksklyuzyvne-video-novogo-ukrayinskogo-vertolota/
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