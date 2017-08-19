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 "Такое в Крыму вижу впервые!": Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Вечером в пятницу, 18 августа, в оккупированном Крыму прошли сильные ливни и грозы.

Как передает Цензор.НЕТ, фото и видео последствий ночных ливней и селевых потоков опубликовал на странице в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Электроснабжение в 6 обесточенных населенных пунктах оккупированного Крыма восстановлено

Такое в Крыму вижу впервые!: Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке 01Такое в Крыму вижу впервые!: Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке 02Такое в Крыму вижу впервые!: Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке 03Такое в Крыму вижу впервые!: Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке 04Такое в Крыму вижу впервые!: Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке 05Такое в Крыму вижу впервые!: Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке 06Такое в Крыму вижу впервые!: Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке 07Такое в Крыму вижу впервые!: Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке 08Такое в Крыму вижу впервые!: Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сильный ливень в Одессе затопил улицы. ФОТОрепортаж

Как сообщает издание "Крым. Реалии" вечером 18 августа на Судак в результате сильного ливня были подтоплены жилые дома в районе русла реки Суук-су, потоки воды размыли дорогу на трассе Симферополь-Судак в районе кафе "Привал" в сторону с. Краснокаменка.

По официальной информации, в результате выпадения осадков подтоплено 41 домовладение на 4 улицах. Было эвакуировано 76 человек, из них 23 ребенка.

19 августа в Судаке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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Людьми надо быть, нельзя радоваться чужой беде.
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Някої радості в коментах не бачу- за все треба платити ,бо то кара Господня і Природна...
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Когда горе у чумной падали, нормальные люди чувствуют полное умиротворение!!!
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сезон у Крысчан удачный.Миллионы украинцев поправили свое здоровье на военных базах РАБссии в Крыму. море стало чистым что гоффно с военных кораблей Путлера
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на украинском)) швидка медична допомога)) 1:35 сек верхнее видео))))
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это точно. Украденная русней мобилка начала глючить, и это еще она без зарядного устройства мордвой сворована.
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Крисьчани: "Что дальше? Да хоть камні с ньєба! Ми на родінє".
Бог: "Ну, вас за язик ніхто не тягнув ..."
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камни с неба.просили? получите и распишитесь.Вода в подарок
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два дрібних шамана прилітали-води начаклували.
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К стати у таких потопов есть очень неприятный момент, не для крысьчан конечно.
Эта вода затопляет канализацию и после этого все эти жидкие скрепы попадают в питьевой водозабор. Но крысьчанам нечего беспокоиться, онижынародине.
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А что в этом такого?Обычный русский мир,разве россияне не живут в таком дерьме на постоянной основе,даже гордятся этим Последствия...Да в россиюшке есть места,по сравнению с которыми разрушенные селью дороги,машины и дома в Крыму выглядят как уголок западной Европы.Скрепы,духовность,все дела.И жалеть этих малохольных не стоит.Сидя на крыше полузатопленного толчка и гадя в пробитую дырку в шифере,настоящего российского патриота будет распирать от гордости за державу и своей высокой духовности.Думаю он даже сделает сэлфи и выложит в сеть демативатор с подписью "Этот народ не победить"
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я шота не понял ни фига .... как так то!???
Ведь диверсионно-разведывательного Лемешко, который должен был обвалить горы, спилить свет и сжечь лес, вроде бы поймали же, или он таки сбежал и обвалил и утопил????
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Навіть ненька-природа проти кацапської нечисті та здрайців...😕😕😕
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херассе....
А говорили, воды мало! Надеюсь, люди-то хоть не пострадали? Ну, украинцы там, татары....
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дивлюсь, рівчак з міським лайном біля т.з. "дикого пляжу" за 20 років ані трохи не змінився
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И так, что имеем в сухом (шутка) остатке? Говно в воде питьевой и море, говно в домах, говно в мозгах и камни с неба, да и сами ВЫ говно, крысчане.
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Карма штука серйозна. Може і бумерангом наипнуть
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Такое в Крыму вижу впервые!": Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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