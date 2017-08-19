 "Такое в Крыму вижу впервые!": Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, фото и видео последствий ночных ливней и селевых потоков опубликовал на странице в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.
Как сообщает издание "Крым. Реалии" вечером 18 августа на Судак в результате сильного ливня были подтоплены жилые дома в районе русла реки Суук-су, потоки воды размыли дорогу на трассе Симферополь-Судак в районе кафе "Привал" в сторону с. Краснокаменка.
По официальной информации, в результате выпадения осадков подтоплено 41 домовладение на 4 улицах. Было эвакуировано 76 человек, из них 23 ребенка.
19 августа в Судаке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
12292 130
Из-за непогоды 1 человек погиб, 5 - пострадали, 93 населенных пункта обесточены, - ГСЧС(0)
По Украине объявлено штормовое предупреждение, - Укргидрометцентр(53)
Из-за непогоды на Львовщине обесточены 19 населенных пунктов, - ГСЧС(2)
52 населенных пункта в двух областях остаются обесточенными из-за стихии, - ГСЧС(0)
Новости Крымнаша. "Пришло время погонять щуку по Судаку"(0)
Украина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр(36)
За сутки из-за непогоды в ДТП погибло 3 и травмировано 59 человек(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ой не прет
Ответить
Ответить
Бог: "Ну, вас за язик ніхто не тягнув ..."
Ответить
Ответить
Ответить
Эта вода затопляет канализацию и после этого все эти жидкие скрепы попадают в питьевой водозабор. Но крысьчанам нечего беспокоиться, онижынародине.
Ответить
Ответить
Ответить
Ведь диверсионно-разведывательного Лемешко, который должен был обвалить горы, спилить свет и сжечь лес, вроде бы поймали же, или он таки сбежал и обвалил и утопил????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А говорили, воды мало! Надеюсь, люди-то хоть не пострадали? Ну, украинцы там, татары....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить