 "Такое в Крыму вижу впервые!": Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает

, фото и видео последствий ночных ливней и селевых потоков опубликовал на странице в

журналист Шевкет Наматуллаев.

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Как сообщает издание

вечером 18 августа на Судак в результате сильного ливня были подтоплены жилые дома в районе русла реки Суук-су, потоки воды размыли дорогу на трассе Симферополь-Судак в районе кафе "Привал" в сторону с. Краснокаменка.

По официальной информации, в результате выпадения осадков подтоплено 41 домовладение на 4 улицах. Было эвакуировано 76 человек, из них 23 ребенка.