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Все про:армия РФ (6757) обстрел (6786) терроризм (20511) Донецкая область (4600)

 Террористы обстреляли Зайцево: сгорели дома местных жителей. ФОТОрепортаж

Российско-террористические войска обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов дома мирных жителей в поселке Зайцево (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского, расположенных у линии разграничения. Дома и имущество сгорели. Никто из местных жителей не пострадал.

Вооруженные силы Украины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы атаковали позиции ВСУ из танка и минометов: 1 боец ранен

Террористы обстреляли Зайцево: сгорели дома местных жителей 01Террористы обстреляли Зайцево: сгорели дома местных жителей 02Террористы обстреляли Зайцево: сгорели дома местных жителей 03Террористы обстреляли Зайцево: сгорели дома местных жителей 04Террористы обстреляли Зайцево: сгорели дома местных жителей 05

(Фото штаба АТО)
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Петрове хлібне перемир'я закінчилось , чи й досі триває?
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русские в новостях говорили - на днях заканчиваетя, Украина его все равно типа не соблюжает. Я думаю - на праздник еае раз и начнут, гады! Но скажут - "ответка наша хунте за спаленные дома дончан2. Они на такое мастера.
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Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны. Нынешние придурки просто не знают, кто это такой.
https://youtu.be/fjlv97UPyDM
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ты бы флудер нумеровался бы как-то - ну 15, потом 16 и так далее...
долго ведь не весишь со своим дерьмом - а нам интересно было бы считать...
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Логически должно было закончиться так как видим что весь хлеб уже сгорел. Наверное скоро начнется перемирие печеной картошки.
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а почему Богомолец не назвали - ее статки увеличились в 10 раз!
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Ждем Злого Крота, он расскажет про жителей Зайцево.
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Привет.Могу рассказать если желаешь.В Зайцево как и везде народ разный,большинство там работяги,они обеспечивали половину Горловки молоком,овощами и фруктами,большие огороды,хозяйство,такие не референдили,им некогда,но есть и люмпен алкашня,которые по дворам соседей лазили,да металолом собирали и пропивали,вот те за Рюзге мир однозначно.И еще,большая половина там на Украинском языке говорила.
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Без обид, я с интересом прочитал. Но заплатили за алкашей все.
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Алкашей легко мобилизовать,они всегда свободны,и найти их легко под забегаловками,за бутылку халявной водки они на все согласны.Хозяину некогда,он пашет,коровку кормить надо.В 1917 тоже самое было.
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Тут согласен, но к сожалению на таких хозяевах тоже лежит вина оккупации.
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"Вооруженные силы Украины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали." - а вот когда дома жителей ровняют с землей, это провокация, да? А с какого момента можно считать, что это уже не провокация? Я запутался совсем... - Братья порохоботы, редко прошу, но может растолкуете?
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Я не порохобот, но попытаюсь. На Донбассе против Украины воюет россия, имеющая сейчас более сильную армию. Нас убивают, но наша задача не дать им наступать дальше. Это с их стороны действительно поиск повода и провокация.
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Ali Hasan - спасибо Али, сейчас стало понятно... Давай поблагодарим Аллаха, что мы с тобой живем не в Зайцево...
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Если бы я родился и жил в Зайцево, то я спорил и убеждал не идти к путину и россии каждый день. Но похоже там переселенцы из россии, которым Украина и Европа ненавистны.
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Нет там переселенцев из Раисии,Зайцево очень старое село,по возрасту старше самой Горловки,и Голодомора там не было,не заселяли его кацапами.
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Как так вышло, что они не боролись против российских настроений?
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Кто кого спрашивал?Приехал цирк из Ростова,устроили массовку,Безлер в Горловке жил несколько лет,все менты и прочая ху"та были с ним,обработанная агентура,по школам,плюс Раша ТВ.
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Но против украинских танков там выходили. Безлера и прочую падаль приняли без протеста. Тут есть о чем думать.
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В Зайцево против танков никто не выходил.Зайцево было свободно от сепаров до Минска-2,и только после сдачи Петей Дебальцево,сепарня захватила Зайцево,которое было ничейным.
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Выходили на Донбассе, нельзя было замыкаться в Зайцево по принципу: моя хата с краю.
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Али не мели ерунды,вот я жил в Горловке в это время,видел и танки и ГРАДы кацапские,что мне надо было камнями в них кидать? ВСУ вооруженные и то ответку не дают.
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Ерунды? Вот против украинских танков вышли, а против российских это стало ерундой. Объясни это.
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Объясняю,Украинские солдаты не стреляли по вышедшим,а сепары не такие милосердные,Рыбака помните?Перестреляли бы всех,у меня над головой стреляли,только за то что по их мнению я не там шел по дороге.Из далека этого не понять.
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Вот этого ответа я и ждал. Вышло, что милосердие для Донбасса - зло. Нет понимания милосердия у жителей Донбасса, даже у местных украинцев. К сожалению вышла плата жизнями за это у всех.
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Не мели х"йни,Путлер напал на Украину по зарание выработанному плану,а не по "просьбам трудящихся".И смотрю к ментам,СБУ и ВСУ,те которые сдавали города Донбасса у вас претензий нет.Крищенко сейчас главный мусор Киева,а ведь он Горловку Бесу сдал.
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Про Путлера и его план понятно. Но это стало возможно лишь при поддержке и согласии жителей Донбасса. План Путлера также включал януковича, за которого жители Донбасса с радостью голосовали. А про Киев Так ваших донецких теперь полон Киев и их ставили на все должности, теперь их немного не до конца прибрали, а претензии к ним как раз есть у многих.
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А твои собратья крымские татары чего не выходят против оккупантов, сидят тихо как мыши? Они по твоей логике лояльны к захватчикам?
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Разговор пока по Донбассу. В следующей теме поговорим про крымских татар, хотя этот вопрос задайте им, а не мне.
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Ну и что с того, что про Донбасс? Я тебе аналогии привожу.
Мне нечего спрашивать. Я сам прекрасно вижу что татары не шевелятся, следовательно они ничего против оккупации не имеют по твоей логике.
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Крымские татары,не не слышал,есть Граждане Кацапии,с кацапскими паспортами.
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В крыму между прочим, крымские татары первые вышли против референдума- пока остальные сидели чесали свои крымские яйца, так что не звезди
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За Янука проголосовало 10 миллионов человек,в Донецкой области проживало 5,с детьми всместе,кто же еще голосовал за Янука?Наших?Теперь они ваши,Ахметка теперь не в Донецке,и он покупает Обл Энерго,даже дешевле чем при Януке,куда вы сейчас смотрите?Чего не гоните рыжего питуха и прочих "донцких"? Абы что то звиздеть.
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Заканчиваем разговор. Объясняю причину: Вам все должны, но вы сами Украина и должны добиваться вместе с другими. За янука голосовали в основном на Донбассе. Киев был против. Платим все.
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Я потерял все,и мне никто ничего не должен,желаю и вам того же,за выбраного вами Барыгу и предателя.
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Ali Hasan - ну да, ну да....- убедили Али, раз так, раз вы считаете, что в Зайцево одни сепары живут, то ВСУ нужно было со своей стороны поддержать российско - террористические войска огнем... ( так сказать в два ствола) Вообщем правильно сделали ВСУ, что не открывали ответный огонь...
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Я не убеждаю Вас в правильности ответного огня ВСУ. Нужна целостная картина и сбалансированные действия, не мне судить о полной картине там.
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Ali Hasan - Я считаю, не нужна никакая "целостная картина". ВСУ ОБЯЗАННА защищать себя и подконтрольные территории вместе с жителями от вражеского огня - согласно присяги воина ВСУ... Все остальное БРЕД !!!
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Ну да, обязана. Знаете что? Идите и попробуйте выполнить эту обязанность. Мои в Песках третий год это пытаются.
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якщо ВСУ по прикладу Ізраїля не буде іпашити на кожен постріл обдроченців, то це "АТО " буде тривати 33 роки, е-ех , забув- Соя за перемирря , партнери і все таке ...
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Лео ,я блин таки оптимист ..,"невзирая",как говаривал наш комбат..,таки въе..м,и больше чем уверен тварыдлы заявят о не справваццированной агрессии хохлов-русофобов.
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Мой кот бы караулил таких жителей мышероссии без устали. Они обречены пойти на корм.
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Провокація чи не провокація.. Питання в іншому - чому в прифронтовій зоні перебуває цивільне населення? Навіть якщо не зважати на постійну загрозу його здоровью і життю внаслідок бойових дій, то не зважати на імовірність перебування серед цивільних агентури ворога це вже є злочин посадових осіб відповідних служб, які відповідають за проведення контрозвідувальних і контртерористичних заходів. Тут вже аж ціле "АТО" як не крути..😕😕😕
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Денег у Барыги нет для людей,а переселять дело не дешевое,лучше украсть и в офшор вывести.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы обстреляли Зайцево: сгорели дома местных жителей. ФОТОрепортаж
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