 Террористы обстреляли Зайцево: сгорели дома местных жителей. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского, расположенных у линии разграничения. Дома и имущество сгорели. Никто из местных жителей не пострадал.
Вооруженные силы Украины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.
(Фото штаба АТО)
1475 51
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
В зоне конфликта на Донбассе живут 500 тыс. детей, - Красный Крест(6)
ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе. ФОТО(18)
"Дом был шикарнейший. Сайдингом обшит", - во время обстрела российскими террористами уничтожено три дома в Зайцево. ВИДЕО(55)
На Донбассе - самый жуткий тип боя, с которым я не сталкивался даже в Ираке и Афганистане, - американский журналист(73)
Под Мариуполем пророссийские боевики обстреляли мирный поселок Сартана. Убиты двое жителей. ФОТО(3)
Враг 27 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины отвечали плотным огнем на поражение, - штаб(16)
За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО(4)
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/fjlv97UPyDM
Ответить
Ответить
долго ведь не весишь со своим дерьмом - а нам интересно было бы считать...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мне нечего спрашивать. Я сам прекрасно вижу что татары не шевелятся, следовательно они ничего против оккупации не имеют по твоей логике.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить