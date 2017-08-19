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 Происшествия, Общество
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 Полиция задержала участников ночных гонок со стрельбой в Виннице. ФОТОрепортаж

В Виннице задержаны участники ночных гонок, сопровождавшихся стрельбой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Келецкой группа злоумышленников на двух иномарках, создавая аварийную ситуацию на дороге, на большой скорости устроила преследование автомобиля Mitsubishi. Правонарушители стреляли по машине из устройства для отстрела резиновых пуль.

В ситуацию вмешались полицейские. Правоохранители заблокировали Land Rover злоумышленников и установили личности всех участников события. Автомобиль BMW 3-й модели темно-серого цвета с номерными знаками RP 62422 объявлен в розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночные гонки со стрельбой в столице закончились ДТП и избиением водителя. ФОТОрепортаж

С места происшествия изъяты гильза, другие вещественные доказательства.

По предварительным данным, между водителем Mitsubishi и группой лиц возник конфликт. Те начали его преследовать и, пытаясь догнать, выстрелами повредили автомобиль.

Открыто уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается заключением на срок от 3 до 7 лет.


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(Фото полиции Винницкой области)
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Роман Карцев! ПЛАН Путина! Великолепно!последнее выступление. :D Полиция задержала участников ночных гонок со стрельбой в Виннице - Цензор.НЕТ 9342https://www.youtube.com/watch?v=MOb877a7Zq4
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