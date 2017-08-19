 ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице миссии ОБСЕ в Facebook.
"Постоянное присутствие миссии на базе позволит нам расширить возможности осуществления мониторинга в этом чрезвычайно важном месте, на мосту в Станице Луганской. Здесь сохраняется крайне нестабильная ситуация и, к сожалению, в этом районе расположен единственный во всей Луганской области контрольный пункт въезда-выезда", - отметили в СММ.
Первый заместитель главы СММ Александр Хуг рассказал, что наблюдатели будут использовать широкий спектр технологий для наблюдения за этим районом, в частности, тепловизионную камеру для ночного мониторинга.
"Однако только наблюдатели могут общаться с гражданскими лицами и быть глазами и ушами международного сообщества. Теперь они будут ближе к людям в этом районе и смогут более подробно сообщать о нуждах и опасениях гражданского населения", - подчеркнул он.
ОБСЕ отмечает, что размещение наблюдателей на постоянной круглосуточной основе станет шагом на пути к нормализации ситуации в Станице Луганской, прекращению огня, разминированию и разведению сил.
"Несмотря на достигнутые договоренности о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, стороны до сих пор их не выполнили. Собственно, единственное перемещение сил и средств, которое мы наблюдали в этом районе, было продвижение вперед. Кроме того, этот участок по-прежнему поражен минами и неразорвавшимися боеприпасами", - сказано в сообщении миссии.
Отмечается, что круглосуточно на базе будет находиться семь членов СММ.
"СММ имеет 10 передовых патрульных баз, а именно: в Волновахе, Покровскую, Светлодарске, Новоайдаре, Станицы Луганской, Счастье, Попасной, Кадиевке, Горловке и Дебальцево. Мы также планируем открытие большего количества таких баз, особенно в районах, которые не контролируются правительством вблизи неконтролируемой участка границы с Российской Федерацией. Однако, для того, чтобы эти базы можно было открыть, нам необходимы гарантии безопасности от лиц, осуществляющих фактический контроль этих районов.
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