 Лесной пожар на площади 50 га тушат на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, между селами Подстепное и Казачьи Лагеря (Алешковский район), на территории Днепровского лесничества Цюрупинского лесного хозяйства, возникло возгорание лесной подстилки на площади 50 га (с переходом в верховой пожар на площади около 30 га).
К тушению привлечены 35 человек и 107 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.
(Фото ГСЧС)
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Асфальт под ногами плавится и пытается тебя поглотить, как ото болото!
Бро, контролируйте открытый ( да и не открытый тоже!) огонь на пикниках и на природе.
Сам боюсь сигарету прикурить в это пЭкло, дмухаю и оглядываюсь, шо б - ни дымка, ни пакости за мною следом...
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