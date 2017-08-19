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Все про:лес (419) пожар (3462) Херсонщина (753) ГСЧС (1312)

 Лесной пожар на площади 50 га тушат на Херсонщине. ФОТОрепортаж

В Херсонской области произошел пожар в лесу. Тушение продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, между селами Подстепное и Казачьи Лагеря (Алешковский район), на территории Днепровского лесничества Цюрупинского лесного хозяйства, возникло возгорание лесной подстилки на площади 50 га (с переходом в верховой пожар на площади около 30 га).

К тушению привлечены 35 человек и 107 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50 гектаров леса горят на Николаевщине: тушат 75 человек и 22 единицы техники, - ГСЧС. ФОТОрепортаж


Лесной пожар на площади 50 га тушат на Херсонщине 01Лесной пожар на площади 50 га тушат на Херсонщине 02Лесной пожар на площади 50 га тушат на Херсонщине 03

(Фото ГСЧС)
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Якась скотина відпочила і покурила...Зараз сухостія дуже багато,досить іскринки.
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Сейчас, кстати - во многих местах-областях введено ограничение на вход в лес - но нашим людям все нипочем! Мы вот -не ходим, даже по делам нашим. Ждем погоды. Уже скоро.
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Не так страшні лісам пожежі, як бензопили "потужних і рішучих реформаторів".. Вогонь зло, але значно менше зло..
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І ще - буквально тиждень тому проїхав Нікополь - Берислав - Нова Каховка - Херсон.. Такого варварського випалювання післяжнивної стерні я не бачив ніде в Україні.. Лісосмуги біля випалених полів - повністю випалені.. Навіть ніхто не пробував оборати поля.. І це в лісодефіцитній області.. Чим займаються пожежні на рівні районів і області? Чому не пробують цьому запобігти? Мабуть легше з кіоску, в якому відсутня пожежна сигналізація збити копійчину? На землях полтавщини ситуація зовсім інша - бачив як на полі працює комбайн, а слідом за ним уже йдуть трактори з дисковими боронами..
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Господи, да чему там уже гореть.... Чепарале....
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Бля, бро! Ну жаркий серпень!
Асфальт под ногами плавится и пытается тебя поглотить, как ото болото!
Бро, контролируйте открытый ( да и не открытый тоже!) огонь на пикниках и на природе.
Сам боюсь сигарету прикурить в это пЭкло, дмухаю и оглядываюсь, шо б - ни дымка, ни пакости за мною следом...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛесной пожар на площади 50 га тушат на Херсонщине. ФОТОрепортаж
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