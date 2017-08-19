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 Пьяный водитель спровоцировал на Киевщине ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка. ФОТОрепортаж

В Киевской области столкнулись 2 автомобиля. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на въезде в поселок Буча водитель с пассажиркой на автомобиле ВАЗ, пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Kangoo. Там находилась супружеская пара из Житомирской области вместе с детьми - девочками 3, 6 и 15 лет.

Все участники ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Самая маленькая девочка погибла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После увеличения штрафов количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 40%

Установлено, что водитель ВАЗ находился в нетрезвом состоянии. Драгер обнаружил у него 2,8 промилле алкоголя. Мужчина задержан.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).


Пьяный водитель спровоцировал на Киевщине ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка 01Пьяный водитель спровоцировал на Киевщине ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка 02Пьяный водитель спровоцировал на Киевщине ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка 03

(Фото полиции Киевской области)
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Вибач сонечко, що ця буха скотина не дала тобi пожити.... Нехай цю тварину диявол до себе прибере....
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Варианты решения

- на восток в штрафбат
- показательный расстрел
- суд линча на месте
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а реальность - 1. Откупится. 2. Адвокат докажет, что он просто принимал лекарство с содержанием спирта. 3. Дело развалится, так как "анализы были взяты ненадлежащим образом" 4. Дадут сбежать. Недавно на дне рождения один следователь горько признавался и приводил примеры: возможности избежать наказание в нашей стране превышают возможности добиться правосудия. Остается уповать на Суд Божий.
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Пока не введут уголовную ответственность,за вождение в пьяном виде,сводки с дорог будут,как сводки с фронта!
Миниму от года до трех лет,это только за то что выпившим сел за руль!
Дикари дорвались до автомобиля.
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Драгер обнаружил у него 2,8 промилле алкоголя. Да в россии как-то блатная девка сбила во дворе дома пацана дошкольника. Так экспертиза показала 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка!
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водителя ваза нужно бить сильно, по лецу, а после посадить, он этого заслуживает.... сцуко когда же вы бухие рахиты перестнете садиться за руль и начьнёте ездить по правилам....
за алгоголь за рулём с первого раза в законе должен быть прописан реальный срок, пару сотен посадят глядишь пример для бычья будет.....
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Хух...ну слава богу Ра, таки сбили кого-то...шоб цензор делал если бы не ДТП и дождь, закрылся бы к чертовой матери... Ну не про конченую же власть, а то бонусов не будет... Цензор, не издевайся над порохоботами, они уже забыли за что им платят, и теряют навыки выслуживаться...напиши хоть что Петин кортеж опять пробку устроил, пущай пораБотают...
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ПОЧЕМУ НЕТ ЖОСТКОГО ЗАКОНА ЗА( ПЯНСТВО)..... ЗА РУЛЕМ .ПРАВА ОТБИРАТЬ ПОЖИНЕННО, ОТ И НЕ УВИДИМ НИКОГДА ПЯНОГО ЗА РУЛЬОМ. СКОЛЬКО ТЕРЬПЕТЬ МАРАЗМ БОЛЬШЕ УМИРАЕТ НА ДОРОГАХ ЧЕМ НА ВОЙНЕ.
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потому что больше половины депутатов (точнее, преступников с корочками депутатов) почти всегда за рулем подшофе. И ждать от этих подонков суровых законов, например, конфискации транспортного средства + огромного штрафа + пожизненное лишение прав не приходится.
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Пока не начнут пожизненно,без права востановления,забирать права,плюс конфискация машин,которые потом надо продавать на аукционе ,вот тогда может и уменьшится количество тупых тварей на дороге
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жесть....от ДТП ни кто не застрахован.но когда пьяный за рулем !!!!этого ублюдка штраф 10 тыс. не остановил.И таких хватает...Не знаю что может остановить это безумие.Скорее всего это на прямую зависит от культуры и воспитания.Сколько же нам еще предстоит пройти.
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Как быстро всё и вся устанавливается когда не чиновник совершает ДТП.
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Сейчас Барыги опять будут пропихивать под шумок о ограничении скорости до 40км/час и европейских номерах. А закон например как на Беларуси о уголовном наказании за вождение в пьяном виде и изымания транспортного средства *наша* барыжная власть никогда не введет. Потому как все чинуши и властьимущие у нас ездят под шафэ.
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сука, блять, повесить за яйца бухую скотину!!! ДОКОЛЕ???
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Пока депутаты и хозяева жизни не бросят пить! Тогда остальных будут лишать прав и неприкосновенности жопы на месте происшествия....А до этого никак...
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Кровь за кровь!
Иначе эти вышкребки будут и дальше убивать и гнобить!
И гинеколога штрафовать, который родв принимал! Наверное и от мамы запашок был...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель спровоцировал на Киевщине ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка. ФОТОрепортаж
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