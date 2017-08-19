 Пьяный водитель спровоцировал на Киевщине ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на въезде в поселок Буча водитель с пассажиркой на автомобиле ВАЗ, пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Kangoo. Там находилась супружеская пара из Житомирской области вместе с детьми - девочками 3, 6 и 15 лет.
Все участники ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Самая маленькая девочка погибла.
Установлено, что водитель ВАЗ находился в нетрезвом состоянии. Драгер обнаружил у него 2,8 промилле алкоголя. Мужчина задержан.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
(Фото полиции Киевской области)
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- на восток в штрафбат
- показательный расстрел
- суд линча на месте
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Миниму от года до трех лет,это только за то что выпившим сел за руль!
Дикари дорвались до автомобиля.
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за алгоголь за рулём с первого раза в законе должен быть прописан реальный срок, пару сотен посадят глядишь пример для бычья будет.....
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Иначе эти вышкребки будут и дальше убивать и гнобить!
И гинеколога штрафовать, который родв принимал! Наверное и от мамы запашок был...
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