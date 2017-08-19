 Именем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в митинге приняли участие первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, представители пограничного ведомства и ветеранских организаций, руководитель Украинского союза пограничников, руководство области и города, представители силовых и правоохранительных структур области, жители города. В мероприятии также участвовал почетный караул вместе со знаменного группой Учебного центра подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы имени генерал-майора Игоря Момота.
Также мероприятие посетили родные погибших в зоне АТО пограничников Андрея Матвиенко и Олега Паршутина. Всех погибших вместе с Черноморченко сегодня посмертно наградили знаком отличия Президента Украины "За участие в Антитеррористической операции".
Ростислав Черноморченко родился 23 марта 1992 года в Кировограде. Был призван в ряды Госпогранслужбы во время мобилизации в 2014 году. Проходил службу в должности младшего инспектора пограничной службы 1-й категории - инструктора кинологического отделения отдела "Амвросиевка" Донецкого отряда.
Ночью 31 июля 2014 года в результате гранатометного обстрела со стороны боевиков пограничного подразделения "Васильевка", что в Амвросиевском районе Донецкой области, Черноморченко погиб.
(Фото Госпогранслужбы)
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