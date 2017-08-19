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 Общество
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Все про:Кропивницкий (Кировоград) (416) пограничники (1317) улица (160) мемориальная доска (113)

 Именем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком. ФОТОрепортаж

В Кропивницком состоялся митинг-реквием по случаю открытия мемориальной доски и присвоения одной из улиц города имени героя-пограничника, кавалера ордена "За мужество" III степени, младшего сержанта Государственной пограничной службы Украины Ростислава Черноморченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в митинге приняли участие первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, представители пограничного ведомства и ветеранских организаций, руководитель Украинского союза пограничников, руководство области и города, представители силовых и правоохранительных структур области, жители города. В мероприятии также участвовал почетный караул вместе со знаменного группой Учебного центра подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы имени генерал-майора Игоря Момота.

Также мероприятие посетили родные погибших в зоне АТО пограничников Андрея Матвиенко и Олега Паршутина. Всех погибших вместе с Черноморченко сегодня посмертно наградили знаком отличия Президента Украины "За участие в Антитеррористической операции".

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Ростислав Черноморченко родился 23 марта 1992 года в Кировограде. Был призван в ряды Госпогранслужбы во время мобилизации в 2014 году. Проходил службу в должности младшего инспектора пограничной службы 1-й категории - инструктора кинологического отделения отдела "Амвросиевка" Донецкого отряда.

Ночью 31 июля 2014 года в результате гранатометного обстрела со стороны боевиков пограничного подразделения "Васильевка", что в Амвросиевском районе Донецкой области, Черноморченко погиб.


Именем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком 01Именем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком 02Именем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком 03Именем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком 04Именем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком 05Именем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком 06Именем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком 07Именем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком 08

(Фото Госпогранслужбы)
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Цензор.НЕТФотоОбществоИменем погибшего пограничника Ростислава Черноморченко назвали улицу в Кропивницком. ФОТОрепортаж
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