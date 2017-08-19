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 Киевлянин подозревается в распространении детской порнографии. ФОТО

В Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в распространении детской порнографии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, преступная деятельность злоумышленника продолжалась около года. За это время он собрал большой архив запрещенного контента.

30-летний киевлянин распространял через Интернет порнографические видеоролики с изображением детей различного возраста. Злоумышленник использовал личный компьютер, а противоправный контент хранил на жестких и лазерных дисках.

В его столичной квартире правоохранители провели санкционированный обыск. Обнаружен компьютер, который использовался для распространения запрещенного контента, а также большое количество жестких дисков и других носителей информации, на которых хранились видеофайлы порнографического содержания.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы.

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Киевлянин подозревается в распространении детской порнографии 01Киевлянин подозревается в распространении детской порнографии 02

(Фото Нацполиции)
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ахахаха! Лазерні диски! СБУ знов пиздить про свої "досягнення"
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Такая триндешь,всегда если кто-то чем-то неугодный,то всегда обвиняется в распространении детской порнографии.
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Да он просто нудист
И снимал на нудистском пляже
Ему советую: обратиться в Совет Европы о притеснениях ЛГБТ меньшинств на Украине
Глядишь, героем станет
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30 років, мабуть збоченець, або філателіст- колекціонер)))
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А может, человек готовил западню Главпедофилу?
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Цензор.НЕТФотоОбществоКиевлянин подозревается в распространении детской порнографии. ФОТО
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