 Киевлянин подозревается в распространении детской порнографии. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, преступная деятельность злоумышленника продолжалась около года. За это время он собрал большой архив запрещенного контента.
30-летний киевлянин распространял через Интернет порнографические видеоролики с изображением детей различного возраста. Злоумышленник использовал личный компьютер, а противоправный контент хранил на жестких и лазерных дисках.
В его столичной квартире правоохранители провели санкционированный обыск. Обнаружен компьютер, который использовался для распространения запрещенного контента, а также большое количество жестких дисков и других носителей информации, на которых хранились видеофайлы порнографического содержания.
Полицейские начали уголовное производство по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы.
(Фото Нацполиции)
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Одесского СБУ!!! Посвещается!!!
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И снимал на нудистском пляже
Ему советую: обратиться в Совет Европы о притеснениях ЛГБТ меньшинств на Украине
Глядишь, героем станет
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