 Начальник отдела полиции на Харьковщине пойман на взятке в $6 тысяч. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении управления связей с общественностью и СМИ ГПУ.
"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды). Досудебным расследованием установлено, что заместитель начальника - начальник следственного отдела Купянского отдела полиции Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области получил от родственника подозреваемого в одном из уголовных производств, которое расследуется данным отделом полиции, неправомерную выгоду в сумме 6 тыс. долларов США", - сказано в сообщении.
По информации ГПУ, взятку требовали за изменение уголовно-правовой квалификации действий подозреваемого и последующее изменение меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
Злоумышленник задержан после получения неправомерной выгоды.
1257 12
"Всем стоять", - СБУ задерживает на взятке одного из руководителей черновицкого филиала госбанка. Оперативное ВИДЕО(18)
Глава комиссии по отбору директоров школ Киева, помощник нардепа пойман на взятке в 90 тыс. гривен, - ГПУ. ФОТО(48)
НАБУ, СБУ и САП задержали судью на получении взятки $5 тысяч(47)
В Запорожье раскрыто убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано, - Князев. ФОТО(104)
Как наша таможня реагирует на журналистские расследования(0)
Начальник отделения полиции аэропорта "Киев" задержан на взятке $7 тысяч, - ГПУ. ФОТО(20)
СБУ задержала сотрудницу ГФС Львовщины на взятке в 100 тысяч гривен. ФОТО+ВИДЕО(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И не сосчитать!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну и шо? Рядовой мусор зарабатывает больше чем врач или учитель. И шо? Мало?
Може каждому мусору будем по мильёну в месяц платить зарплаты, шобы им было лениво на тысячи размениваться?!
Ответить