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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4387) Харьковщина (1289)

 Начальник отдела полиции на Харьковщине пойман на взятке в $6 тысяч. ФОТО

За получение взятки в сумме 6 тысяч долларов США задержан начальник следственного отдела Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении управления связей с общественностью и СМИ ГПУ.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды). Досудебным расследованием установлено, что заместитель начальника - начальник следственного отдела Купянского отдела полиции Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области получил от родственника подозреваемого в одном из уголовных производств, которое расследуется данным отделом полиции, неправомерную выгоду в сумме 6 тыс. долларов США", - сказано в сообщении.

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Начальник отдела полиции на Харьковщине пойман на взятке в $6 тысяч 01Начальник отдела полиции на Харьковщине пойман на взятке в $6 тысяч 02


По информации ГПУ, взятку требовали за изменение уголовно-правовой квалификации действий подозреваемого и последующее изменение меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Злоумышленник задержан после получения неправомерной выгоды.

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Считаю,что всех начальников полиции,старших следователей можно с закрытыми глазами садить за коррупцию и ошибки не будет.
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А кто будет судить? Такие же..... Результат известен!
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Мне нравится наша страна, каждый первый взяточник(я про тех кому дают) и КАЖДЫЙ готов дать взятку. Это не излечимо!!!!
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Это бесконечно,кто то скажет опять надо поднимать зарплату,что бы не брали,а они все берут и берут
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Циркова вистава від корумпованних борцунів з корупцією триває!!! Всі правоохоронні органи та судова системи корумповані на 100%, тому імітація боротьби з корупцією триває !!!))
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Местечко начальника освободилось. Кто следующий?
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А нас убеждали, шо мусорам нада платить высокую-высокую зарплату, шобы они взяток не брали?
Ну и шо? Рядовой мусор зарабатывает больше чем врач или учитель. И шо? Мало?
Може каждому мусору будем по мильёну в месяц платить зарплаты, шобы им было лениво на тысячи размениваться?!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНачальник отдела полиции на Харьковщине пойман на взятке в $6 тысяч. ФОТО
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