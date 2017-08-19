 Начальник отдела полиции на Харьковщине пойман на взятке в $6 тысяч. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении управления связей с общественностью и СМИ ГПУ."Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды). Досудебным расследованием установлено, что заместитель начальника - начальник следственного отдела Купянского отдела полиции Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области получил от родственника подозреваемого в одном из уголовных производств, которое расследуется данным отделом полиции, неправомерную выгоду в сумме 6 тыс. долларов США", - сказано в сообщении.

По информации ГПУ, взятку требовали за изменение уголовно-правовой квалификации действий подозреваемого и последующее изменение меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.Злоумышленник задержан после получения неправомерной выгоды.