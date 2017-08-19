EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия, Фоторепортаж
  768  2
Все про:лес (417) Николаевская область (850) пожар (3460) ГСЧС (1310)

 50 гектаров леса горят на Николаевщине: тушат 75 человек и 22 единицы техники, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Возле села Новопетровка Новоодесского района Николаевской области в лесном урочище Новопетровское горит 50 гектаров леса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

"19 августа около 12:00 возле с.Новопетровка Новоодесского района в лесном урочище Новопетровское произошло возгорание лесной подстилки около 50 га отдельными ячейками. Тушение осложняется сильным ветром (6-10 м/с)", - сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, к ликвидации пожара привлечены 75 человек и 22 единицы техники.

Читайте также: Лесной пожар на Днепропетровщине: 50 га леса почти потушены, остались тлеющие участки. ФОТО

50 гектаров леса горят на Николаевщине: тушат 75 человек и 22 единицы техники, - ГСЧС 0150 гектаров леса горят на Николаевщине: тушат 75 человек и 22 единицы техники, - ГСЧС 0250 гектаров леса горят на Николаевщине: тушат 75 человек и 22 единицы техники, - ГСЧС 0350 гектаров леса горят на Николаевщине: тушат 75 человек и 22 единицы техники, - ГСЧС 0450 гектаров леса горят на Николаевщине: тушат 75 человек и 22 единицы техники, - ГСЧС 0550 гектаров леса горят на Николаевщине: тушат 75 человек и 22 единицы техники, - ГСЧС 06

 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRemN3VEZoU1oxaDZVWFk1UXlzd1RHSlJjMDVIUVdaT1ExUXdTMGhSY0RsRGFHWk9RMlF3VEdwUmRYUkRLekJNZGxGelRrTXhNRXhNVW1ka1F6WXdURVJTYW5sRVVYWjBRM2d3VEhaUmMwNUhRakJaVEZKcVFUMDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А авиацию нельзя, за границу посылали, а дома и так сойдет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А может всё украдено до нас?
И вдруг такое горе, сгорело 50 гектаров леса.
50Га х 850м3(на 1 Га) = 42 500 м3 (Ссылка)
Ну а цену за 42 с половиной тысячи кубов посчитайте сами
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествия50 гектаров леса горят на Николаевщине: тушат 75 человек и 22 единицы техники, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти