 50 гектаров леса горят на Николаевщине: тушат 75 человек и 22 единицы техники, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.
"19 августа около 12:00 возле с.Новопетровка Новоодесского района в лесном урочище Новопетровское произошло возгорание лесной подстилки около 50 га отдельными ячейками. Тушение осложняется сильным ветром (6-10 м/с)", - сообщает ГСЧС.
По данным ведомства, к ликвидации пожара привлечены 75 человек и 22 единицы техники.
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И вдруг такое горе, сгорело 50 гектаров леса.
50Га х 850м3(на 1 Га) = 42 500 м3 (Ссылка)
Ну а цену за 42 с половиной тысячи кубов посчитайте сами
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